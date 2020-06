Plantele care aduc norocul în casa ta

Casa ta va arăta chiar mai chic dacă o decorezi cu plante. În cazul în care te bucuri și de curte, e musai să plantezi copăceii „cu noroc” despre care îți vom vorbi!



Nimanui nu-i strica un pic de noroc in plus. Inca din Antichitate, oamenii au crezut ca anumite plante le pot aduce noroc. Ce plante aduc noroc in casa ta si iti fac zilele mai frumoase?



Nandina domestica sau bambusul sfant

Cunoscuta si sub numele de bambus divin, este foarte apreciata in emisfera sudica datorita florilor alb-roz si fructelor de un rosu stralucitor.

In anumite state este considerata o specie invaziva, insa exista o multitudine de variatii care pot fi cultivate in ghivece. Potrivit folclorului, aceasta planta aduce noroc atunci cand este plantata in fata intrarii casei.



Scorus de munte

Acest arbore apare in mai multe mitologii antice – greaca, nordica si galeza – iar in trecut parti ale acestui copac erau folosite pentru a alunga raul.

De obicei se planta in curtea bisericilor, pentru o protectie suplimentara.



Trandafirul

Este floarea iubirii si pasiunii. Atrage vindecarea si norocul. Diferitele sale culori simbolizeaza sentimente diferite. In vreme ce trandafirii rosii simbolizeaza dragostea si pasiunea, trandafirii albi simbolizeaza puritatea, iar trandafirii galbeni simbolizeaza fericirea si bucuria.



Salvia

Este considerata planta aducatoare de noroc pentru ca tine departe influentele nefaste. Se spune ca daca dai foc salviei alungi spiritele rele sau macar le creezi un mare disconfort.



Floarea pasiunii

A fost numita astfel in memoria chinurilor la care a fost supus Iisus. Este o floare foarte frumoasa, cu un colorit complicat, are 10 petale care ii reprezinta pe cei 10 apostoli care i-au ramas fideli lui Iisus in timpul patimilor acestuia. Cercul de raze mici de deasupra petalelor simbolizeaza coroana de spini pe care Iisus a purtat-o in timpul crucificarii.