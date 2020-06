Prințul William și Kate Middleton, în atenția Reginei: De ce se teme Elisabeta a II-a

Regina Marii Britanii urmărește tot ce fac Ducii de Cambridge. Din două motive importante.



Prințul William și Kate Middleton sunt urmăriți îndeaproape de membrii vârstnici ai familiei regale, susține scriitorul Tom Quinn. Biograful a spus pentru documentarul "William & Kate: Too Good to Be True?", difuzată de postul TV Channel 5, că Regina și Prințul Philip, care tocmai a aniversat împlinirea a 99 de ani, îi monitorizează cu atenție pe William (37 de ani) și Kate Middleton (38 de ani).



Teama de greșelilor care nu trebuie repetate



Motivul principal este că Regina Elisabeta a II-a nu vrea ca ducii de Cambridge să repete greșelile altor membri tineri ai familiei regale, scrie Cosmopolitan.



"Regina și Ducele de Edinburgh îi vor urmări cu mare atenție, în special dat fiind că membrii mai tineri ai familiei regale au făcut în trecut lucruri foarte greșite și nu vor ca acestea să se repete", a explicat biograful casei regale.



Palatul Kensington, reședința ducilor de Cambridge, nu a comentat aceste afirmații.



William e aproape de tronul Marii Britanii



Un alt motiv important pentru care William și Kate se află în atenția Reginei este că ducele este al doilea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său, Prințul Charles, notează Daily Mail.



La 94 de ani, Elisabeta a II-a este cel mai în vârstă monarh din lume, domnind de 68 de ani.

Anul viitor, suverana va împlini 95 de ani, vârsta la care soțul său s-a retras din îndatoririle publice, și au apărut speculații că ar dori să abdice pentru a-i lăsa tronul Prințului Charles.



Kate, mama prinților George (șase ani), Charlotte (cinci ani) și Louis (doi ani), a preluat mai multe îndatoriri regale și a ajutat-o pe Regină în ultimii ani.





Un cuplu dedicat familiei regale



William și Kate s-au implicat în mai multe activități regale, îndeosebi după izbucnirea pandemiei de COVID-19, când au participat la mai multe conferințe video organizate în scopuri caritabile. Ei au lansat și o inițiativă în favoarea sănătății mentale, Our Frontline, pentru sprijinirea angajaților din serviciile de urgență confruntați cu stresul pandemiei.



Potrivit experților în monarhia britanică, cuplul a considerat că este responsabilitatea sa să rămână alături de oameni în timpul carantinei.



Ingrid Seward, editor șef al revistei Majesty, a spus în mai pentru The Sun că Ducele și Ducesa de Cambridge au fost determinați să-și folosească influența în beneficiul casei regale în timpul acestei crize.



"Au cel mai înalt statut și vor să-l folosească în beneficiul monarhiei, care trebuie văzută îndeaproape de oameni acum", a explicat Seward, care comentează de mai mulți ani acțiunile casei regale britanice.



Înainte de a se retrage la casa lor din Anmer Hall, de lângă Sandringham, pentru a se izola cu copiii lor, William și Kate au vizitat sala de control a serviciului de urgențe 111 din Croydon și le-au mulțumit lucrătorilor pentru munca lor.