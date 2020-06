Dodon s-a apucat să facă o omleta politică! Se coace coaliția-gălbenuș cu Maia Sandu

Maia Sandu și Igor Dodon sunt la un pas de a fuma pipa păcii. După ultima întrevedere, pe ascuns, din acest week-end, convocată de Igor Dodon, alianța PSRM-PAS, numită deja „alianța gălbenuș” este ca și formată și chiar a început să funcționeze la nivel local.



Despre faptul că PSRM (Dodon) și PAS poartă negocieri în vederea unei noi alianțe de guvernare s-a scris încă săptămâna trecută. Inițial discuțiile se purtau prin intermediul unor mediatori din Germania. Acum însă, Maia Sandu a început să negocieze direct cu Igor Dodon și se pare că lidera PAS este gata să pună umărul ca șeful statului să nu rămână fără majoritate parlamentară în ajunul alegerilor prezidențiale, or, spre asta se îndreaptă lucrurile.



Sursele noastre spun că în acest week-end Dodon a convocat fracțiunile PSRM, PDM, PAS și PPDA în vederea unor consultări în contextul „pericolului destabilizării” situației politice în Republica Moldova. Întrevederea însă a fost organizată la solicitarea Maiei Sandu, de fapt, care vrea să atragă în discuții și Platforma ca să nu fie privită drept trădătoare și să-și piardă electoratul de dreapta. Se pare însă că Platforma DA nu a căzut în cursă. Dovadă sunt și evenimentele de la Râșcani, acolo unde consilierii raionali ai Platformei DA au părăsit coaliția majoritară, în timp ce PAS a rămas fidel alianței cu PSRM, chiar dacă au rămas în minoritate.



Faptul că Maia Sandu își schimbă macazul este foarte vizibil în ultima ei intervenție live, de duminică seara, în care, în pofida unor critici de serviciu la adresa lui Dodon, a lansat mai multe mesaje împăciuitoare. Spre exemplu speranța că autoritățile socialiste vor îndeplini condiționalitățile UE ca Republica Moldova să primească asistența macrofinanciară. Totodată, atunci când a fost întrebată despre posibilitatea demiterii guvernului, Maia Sandu a spus că nu sunt 51 de voturi, dar nu a arătat niciun efort pe care l-ar depune ca această majoritate de 51 de voturi să se formeze.



Igor Dodon are nevoie acum de voturile Maiei Sandu în parlament, în condițiile în care majoritatea PSRM-PDM rămâne fără voturi, iar procesul riscă să capete proporții tot mai mari. Pierderea majorității înseamnă un risc enorm pentru al doilea mandat de președinte. Doar o comisie parlamentară care să ancheteze situația cu „culiokul negru” și finanțările obscure îl poate discredita până la situația de a pierde alegerile, sau chiar a fi pus sub acuzare.



În același timp, Maia Sandu nu este pregătită pentru încă o confruntare directă cu Igor Dodon. Mai ales că de data aceasta nici nu va avea sprijinul lui Andrei Năstase ca la alegerile din 2016. În această situație, ea ar prefera fotoliul de prim-ministru, pe care să-l obțină fără prea multe eforturi.



Iar PDM, dacă mai pierde 2-3 deputați, precum și rolul în coaliția majoritară, nu va mai putea pretinde nici la funcția de premier, nici la cea de președinte al Parlamentului.



Deocamdată însă, constatăm, Maia Sandu nu este interesată ce va fi la anul, dar este preocupată de interesele sale personale și râvnește să obțină cu orice preț fotoliul de premier, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, așa cum a fost și în cazul primei alianțe pe care a avut-o cu Dodon și chiar dacă astfel își va trăda din nou electoratul, care așteaptă de la PAS debarcarea lui Dodon și a stângii socialiste și nu o nouă alianță de conjunctură.