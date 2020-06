De astăzi, mai multe ţări europene relaxează controalele la frontieră. Coronavirusul însă nu pare să dea înapoi. Italia, Spania şi Germania anunţă noi focare de infecţie şi în multe state americane a crescut simţitor numărul de îmbolnăviri. Situaţia este dramatică în Brazilia şi India, unde spitalele sunt aproape de colaps, iar la Beijing, zece cartiere au fost puse în carantină, relatează Moldova 1.



Spania şi Italia au depistat noi focare de COVID-19 în spitale sau centre de reabilitare. În Barcelona, autorităţile au hotărât să închidă câteva plaje, din cauza aglomeraţiei. Premierul spaniol, Pedro Sanchez, dă asigurări că situaţia este sub control şi anunţă redeschiderea frontierelor pe 21 iulie.

„Spania va ridica controalele la frontieră cu toate statele membre pe 21 iunie, va coincide cu sfârşitul stării de alertă, după care vom anula şi obligativitatea de a sta în carantină pentru cetăţenii străini ”, a declarat Pedro Sanchez.



De astăzi, Europa începe să redeschidă graniţele, un pas care a putut salva sezonul turistic. Grecia a angajat mai mult personal medical pentru a oferi noi garanţii turiştilor. Pe o plajă din Santorini, premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat că sănătatea oaspeţilor este o prioritate.



„În continuare turiştii care ajung în ţară de pe aeroporturile din opt ţări UE vor intra în carantină”, a declarat Kyriakos Mitsotakis.



De astăzi, restaurantele, barurile şi cafenelele din zona Parisului se vor redeschide şi vor fi ridicate măsurile privind circulaţia în afara ţării, în timp ce grădiniţele, şcolile şi facultăţile se vor deschide în 22 iunie.



„Lupta împotriva virusului nu s-a încheiat, dar sunt fericit de această primă victorie împotriva pandemiei. Ne vom bucura din nou de plăcerea de a fi împreună”, a declarat preşedintele Franţei, Emanuel Macron.



Bulgaria înregistrează o creştere a numărul de îmbolnăviri, iar un responsabil sanitar crede că ţara trece printr-un al doilea val epidemic. Cu toate acestea, începând de astăzi, purtarea măştii nu mai este obligatorie în magazine, dar trebuie purtată în transportul public, farmacii şi spitale.



Peste ocean, mai multe state americane au înregistrat un număr record de cazuri noi în ultimele trei zile. Teama că are loc un al doilea val de infecţii a determinat oficialii din domeniul sănătăţii să le ceară oamenilor să poarte măşti şi să evite adunările mari. Brazilia are în prezent cele mai multe decese zilnice decât orice altă naţie, în jur de 20 de mii. O situaţie disperată este în favelele de la marginea oraşului Rio de Janeiro controlate de cartelurile de droguri. Aici, mulţi localnici sunt infectaţi, iar autorităţile nu prea se aventurează pe teritoriul acestora. În spitale, personalul medical doarme pe holuri.



Coronavirusul face ravagii şi în India. 500 de vagoane de tren şi mai multe centre de festivităţi şi hoteluri vor fi transformate în spitale, după ce capacitatea instituţiilor medicale a fost depăşită în urma numărului mare de îmbolnăviri. Supermarketurile din Beijing nu mai vând somon, după ce noul Coronavirus a fost depistat într-o piaţă de peşte. Autorităţile au iniţiat o masivă campanie de testare a lucrătorilor din piaţă, a vizitatorilor, precum şi a locuitorilor din acel sector, din care peste 10.000 au fost deja testaţi.