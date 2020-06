Ai o zi liniștită la birou și deodată simți că îți ard ochii? Află care sunt cauzele și cum trebuie să acționezi pentru a-ți îmbunătăți starea.



Dacă ai ajuns să te întrebi dacă poți pune cuburi de gheață pe pleoape, este momentul să iei măsuri pentru sănătatea ochilor tăi. Senzația de ochi care ard este extrem de deranjantă și te poate împiedica să citești sau să-ți desfășori celelalte activități, iar dacă acest lucru se întâmplă într-o zi aglomerată nu va face decât să sporească nivelul de stres. Deși apare adesea, este indicat să afli cauza pentru a evita momentele neplăcute sau emoțiile legate de faptul că nu vei reuși să rezolvi tot ce ți-ai planificat.



Iată de ce simți că îți ard ochii și ce poți face:



1. Sindromul de ochi uscat

Dacă suferi de sindromul de ochi uscat, este posibil ca senzație de arsură intensă să fie cauzată de această afecțiune. Potrivit specialiștilor, senzația de arsură este raportată frecvent de pacienții cu acest diagnostic, într-o proporție de peste 80%. Această afecțiune are un impact negativ asupra hidratării optime a ochilor și a cantității de lacrimi. În aceste condiții, corneea devine foarte sensibilă, iar iritațiile vor determina apariția senzației de ochi care ard. Pe lista de simptome ale sindromului de ochi uscat se regăsesc și usturimea, senzația de mâncărime, înroșirea, lăcrimatul excesiv, sensibilitatea la lumină și durerile oculare.

Dacă primești un astfel de diagnostic cel mai probabil ți se va recomanda să folosești lacrimile artificiale pentru a te simți mai bine.



2. Reacțiile alergice

Dacă simți că îți ard ochii ar fi bine să analizezi și mediul în care te afli. De multe ori factorii alergeni pot determina o senzație de arsură la nivelul ochilor, cunoscută drept conjunctivită alergică. Probabil că ai auzit mai des despre conjunctivita determinată de bacterii sau viruși, dar poate avea drept cauză și alergiile. Indiferent de tipul de conjunctivită, această afecțiune apare în momentul în care un factor extern irită conjunctiva, membrana care protejează fețele posterioare ale pleoapelor.

În cazul conjunctivitei alergice, este vorba despre răspunsul sistemului imunitar la acțiunea unui factor cu potențial alergen. Din acest motiv vei simți că îți ard ochii, dar, de fapt, ești alergic la o substanță din mediul ambiant. Există numeroase cauze posibile, de la particulele de praf, până la polen, parfumuri, detergenți sau substanțele folosite împotriva insectelor dăunătoare.

Dacă vrei să previi această stare neplăcută îți poți lua măsuri pentru a evita ceea ce te deranjează. Acasă este bine să faci curat de 2-3 ori pe săptămână și să speli des lenjeria de pat, iar în perioadele când apare polenul să folosești aerul condiționat, în loc să dechizi larg geamul. Și la birou aerul condiționat este alegerea potrivită pentru a evita polenul, iar dacă observi că te deranjează anumite parfumuri îți poți cumpăra un săpun lichid hipoalergenic și ar trebui să eviți să treci pe hol atunci când se face curățenie. Dacă nu reușești să ții simptomele sub control, adresează-te unui medic pentru un tratament specializat, care te va ajuta să reziști mai bine în fața acțiunii diferitelor substanțe care pot cauza alergii.



3. Ai introdus un factor iritant în ochi, fără să realizezi

Ochii sunt foarte sensibili. De aceea trebuie să fii atent la ingredientele gelului de față, ale cremelor și machiajului. Dacă senzație de arsură nu este foarte intensă, încearcă să excluzi câte un produs timp de 4-5 zile și să descoperi cauza.

De exemplu, poate ai început să folosești de curând un rimel nou sau ai vrut să testezi o cremă. Dacă disconfortul devine intens, cel mai bine este să mergi la medic pentru a te lămuri ce cauzează această stare neplăcută.



4. Blefarita

Blefarita se caracterizează prin inflamarea pleoapelor, care devin roșii, umflate și îți dau o stare de mâncărime constantă. De asemenea, se vor forma cruste uscate pe linia genelor și ar putea fi dificil să deschizi ochii dimineața, când te scoli. Senzația de arsură se adaugă în unele cazuri simptomelor menționate, accentuând disconfortul general.

Blefarita poate avea numeroase cauze, de la acumularea bacteriilor la nivelul pleoapelor, până la reacțiile alergice la machiaj sau astuparea porilor de la nivelul pleoapelor datorită producției excesive de sebum. În plus, dacă ai rozacee vei fi mai predispus la blefarită deoarece această afecțiune favorizează inflamarea zonei ochilor. Remediul rapid este să folosești comprese călduțe în fiecare zi, umezind dischete demachiante seara și relaxându-te timp de 10-15 minute. De asemenea, medicul îți poate prescrie picături de ochi pentru a lupta eficient împotriva inflamației și a infecțiilor.



5. Arsuri solare la nivelul ochilor

Da, este posibil ca arsurile solare să se manifeste și la nivel ocular, nu doar asupra pielii. Fotokeratita sau keratita ultravioletă poate apărea în urma expunerii excesive la soare și afectează corneea și conjunctiva, putând cauza senzația de arsură, vederea în ceață sau chiar pierderea temporară a vederii.

Din fericire, simptomele fotokeratitei dispar în 48 de ore, ceea ce înseamnă că, dacă ai puțină răbdare, situația se va ameliora.

În cazul în care ai stat foarte mult la soare și te confrunți cu această afecțiune, specialiștii îți recomandă să mergi imediat într-o cameră răcoroasă și întunecoasă, să-ți scoți lentilele de contact (dacă porți) și să eviți să te freci la ochi. După aceea poți pune comprese reci la ochi până când simptomele dispar. De asemenea, medicamentele antiinflamatoare te pot ajuta să te simți mai bine. Dacă au trecut mai mult de 48 de ore, iar simptomele persistă, cel mai bine este să mergi la un consult. Ți se vor prescrie picături de ochi cu efect antiinflamator mai intens.