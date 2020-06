Top 5 cele mai bune alimente pentru creier

Peştele şi seminţele de in se numără printre ingredientele esenţiale pentru sistemul nervos. Descoperă care sunt celelalte produse pe care trebuie să le consumi!



Creierul tău are nevoie de grăsimi sănătoase, avertizează mereu nutriţioniştii din lumea întreagă. Dacă în alte probleme medicale există tabere care se bat cap în cap, când vine vorba despre creier şi grăsimile omega-3 se pare că toată lumea este de acord cu faptul că acestea sunt indispensabile pentru sănătatea creierului.



Iată ce alimente ar trebui să consumi zilnic pentru a avea grijă de creierul tău:



1. Peşte

Două porţii de peşte pe săptămână asigură creierului acizii graşi omega-3 de care are atât de multă nevoie.

O dietă bogată în grăsimi sănătoase îmbunătăţeşte considerabil memoria şi protejează creierul de demenţă.



2. Seminţele de in

Potrivit medicului Virgiliu Stroescu, seminţele de in măcinate au o cantitate mult mai mare de omega-3 decât peştele. Prin urmare, specialistul recomandă un consum zilnic de o linguriţă cu seminţe de in măcinate.



3. Nuci şi ciocolată neagră

Ciocolata neagră consumată cu moderaţie te ajută să te concentrezi mai bine. De asemenea, nucile crude sau orice alte seminţe crude furnizează creierului o cantitate însemnată de vitamina E, care împiedică degradarea creierului odată cu înaintarea în vârstă.



4. Afinele

Cercetările arată că aceste fructe reduc efectele maladiei Alzheimer.



5. Cruciferele

Broccoli, varza, conopida şi varza de Bruxelles nu trebuie să-ţi lipsească din dietă. Conţin antioxidanţi puternici şi protejează creierul de îmbătrânire.