5 lucruri pe care să le faci pentru sănătatea inimii tale

Bolile cardiovasculare reprezintă o amenințare majoră, dar ele pot fi prevenite cu un stil de viață și o dietă corespunzătoare. Află cum poți proteja sănătatea inimii tale.



Meniul zilnic, programul de lucru și ritmul de activitate influențează decisiv funcționarea inimii. Orice activitate pe care vrei să o desfășori presupune funcționarea unor țesuturi, iar inima trebuie să regleze continuu circulația sângelui pentru ca oxigenul și substanțele nutritive să poate fi utilizate de organism în mod eficient. Emoțiile, igiena, dieta, tipul de exerciții practicate și numărul de ore de somn au un impact major asupra sănătății inimii tale.



Iată ce poți face pentru a preveni afecțiunile cardiovasculare:



1. Alege ovăzul la micul dejun

Ovăzul este principalul tău aliat când vrei să îți protejezi inima. Conține beta-glucan, o fibră solubilă care reduce nivelul colesterolului. Pentru a obține maximul de beneficii este important și ce tip de fulgi de ovăz alegi. Selectează variantele care nu conțin zahăr sau sare și evită combinațiile cu alte tipuri de cereale deoarece nu conțin la fel de multe fibre.

Variantele de fulgi de ovăz care se prepară instant nu sunt nici ele indicate pentru că pot avea și alte ingrediente și nu sunt la fel de sățioase. Servește fulgii de ovăz cu lapte de orez sau migdale, puțină miere și semințe de in.

Nu îți va mai fi foame până la ora prânzului și vei ocoli grăsimile nesănătoase provenite din chips-uri sau gogoși. În plus, îți vei recontura treptat silueta datorită diminuării apetitului și a totalului de calorii de-a lungul zilei.



2. Renunță la țigări

Fumatul crește riscul declanșării afecțiunilor cardiovasculare cu până la 70%. Din acest motiv este foarte important să reduci numărul de țigări și încet-încet să nu mai fumezi deloc. Nu va fi ușor pentru că probabil te-ai obișnuit să fumezi la cafea sau în timpul discuțiilor, precum și în momentele stresante, dar, dacă faci mai multă mișcare și practici yoga pentru reducerea stresului sau a anxietății, vei reuși să uiți de țigări.

Potrivit studiilor de specialitate, după numai un an de la eliminarea țigărilor, riscul de boli cardiovasculare scade cu 50%, iar după 15 ani vei avea un risc asemănător cu persoanele care nu au fumat niciodată.



3. Fă mai multă mișcare

Trebuie să faci mișcare în fiecare zi pentru sănătatea inimii tale. Dar de cât timp este nevoie? Specialiștii îți recomandă să faci mișcare între 30 de minute și o oră zilnic.

Nu este nevoie să fie un interval continuu. Dacă îți rezervi câte 10 minute de-a lungul zilei vei obține aceleași beneficii. Poți merge pe jos o stație de autobuz sau poți folosi scările în locul liftului.

De asemenea, folosește pauza de prânz pentru o scurtă plimbare urmată de o masă ușoară. Seara sunt utile câteva exerciții de stretching sau poți alege să te plimbi alături de câinele tău. Și treburile făcute în casă contează. Dacă mături, dai cu aspiratorul, aranjezi cărțile, faci ordine în dulap sau ștergi praful te menții în mișcare și previi afecțiunile cardiovasculare.



4. Culcă-te cu o oră mai devreme

În urma studiilor realizate s-a constatat că femeile care dorm mai puțin de 7 ore în fiecare noapte au un risc crescut de boli cardiovasculare. Lipsa odihnei suficiente crește nivelul tensiunii arteriale, dereglează echilibrul hormonal și crește nivelul glicemiei. Însă acest lucru nu înseamnă că dacă dormi foarte mult vei fi protejată. Maximul de ore de somn ar trebui să fie 9 deoarece somnul excesiv predispune și el la afecțiuni cardiovasculare.



5. Savurează câteva pătrățele de ciocolată

Nu este vorba despre ciocolata cu lapte sau cea care are diferite creme. Numai ciocolata neagră protejează sănătatea inimii tale.

Datorită conținutului ridicat de flavonoide, ciocolata neagră previne depunerea colesterolului pe pereții arterelor. De asemenea, reduce rsicul apariției cheagurilor de sânge și previne oxidarea colesterolului de tip LDL. Ciocolata neagră are calciu și magneziu, fiind ideală pentru un plus de energie în zilele aglomerate sau pentru a ține stresul sub control. Consumă 30g de ciocolată cu minimum 70% cacao în fiecare zi și vei uita de prăjituri și alte alimente cu mult zahăr sau grăsimi nesănătoase. În timp ce îți protejezi inima vei obține și silueta pe care ți-o dorești. Încearcă și tu!