6 reguli esențiale ale slăbitului sănătos

Lupta cu kilogramele în plus este o problemă cât se poate de serioasă, care afectează milioane de persoane din întreaga lume. Nu este de mirare că de-a lungul timpului au apărut tot felul de soluții miraculoase care ne promit că vom slăbi într-un timp scurt, fără să depunem prea mult efort.



Așa cum se întâmplă de fiecare dată, dacă sună prea frumos ca să fie adevărat, de obicei nu este.



Pentru a slăbi și a-ți menține greutatea dorită, trebuie să cunoști regulile esențiale ale slăbitului sănătos și să eviți miturile care îți distrug sănătatea.



Dietele drastice nu sunt o soluție pe termen lung



Există extrem de multe diete draconice care îți permit să slăbești multe kilograme într-un timp scurt. Acestea sunt diete restrictive, adică impun eliminarea unor întregi grupe de alimente sau îți permit să consumi numai un timp de aliment pentru o perioadă de timp (de exemplu dieta cu supă de varză). Chiar dacă slăbești, nu vei reuși să menții rezultatele în timp. La un moment dat vei reveni la dieta ta obișnuită, iar kilogramele în plus vor reveni și ele, adesea într-un număr mai mare decât cel inițial.

Pentru ca rezultatele să se mențină, ai nevoie de un regim alimentar echilibrat.



Înfometarea nu te ajută



Ți-ai propus ca pur și simplu să nu mai mănânci ca să slăbești rapid? Pe lângă faptul că vei suferi de foame și vei avea permanent o stare proastă, nu vei obține rezultatele pe care ți le dorești.

Organismul are propriul mod de a face față înfometării. De fiecare dată când stai o perioadă mai lungă de timp fără să mănânci, corpul întră într-o stare de alertă. La următoarea masă consistentă pe care o ai, organismul se va strădui să depoziteze o mare parte din energie sub formă de țesut adipos. Se asigură astfel că are „rezerve” și că este pregătit să facă față unei alte perioade de înfometare.



Nu vei reuși să slăbești doar prin sport



Ai în plan să mănânci cât vrei, orice îți dorești, și să slăbești făcând mult sport? Află că este un plan nerealist.

Chiar și sportivii de performanță se pot confrunta cu kilograme în plus dacă nu își monitorizează alimentația. Motivul este simplu: nu poți arde prin activitate fizică atâtea calorii câte poți mânca. Cu alte cuvinte, îți va fi imposibil să slăbești numai prin sport, fără să ții cont de alimentație.



Pentru a slăbi trebuie să creezi un deficit de calorii



Corpul tău va începe să ardă grăsimea atunci când creezi un deficit de calorii, adică atunci când mănânci mai puține calorii decât necesarul zilnic. Numărul caloriilor pe care le introduci în corp sub formă de alimente trebuie să fie mai mic decât numărul caloriilor pe care corpul le consumă pentru a funcționa și pentru activitățile zilnice. Vei crește acest deficit dacă faci sport, de aceea dieta și activitatea fizică sunt atât de eficiente într-un proces sănătos de slăbit.



Poți să consumi cinci mese pe zi și să slăbești



Sutem atât de convinși că nu există dietă fără înfometare încât nu concepem să mâncăm de cinci ori pe zi pentru a slăbi.

Însă mesele regulat, planificate din timp, reprezintă cheia succesului. Un regim alimentar sănătos, care îți permite să scapi de kilogramele în plus pentru totdeauna, trebuie să includă trei mese principale pe zi și două gustări între mese. Dar pentru ca acest sistem să funcționeze, este esențial să reduci porțiile și să alegi alimente cu un conținut caloric scăzut. Proteinele sunt baza unei diete eficiente. Studiile au arătat că persoanele care consumă mai multe proteine slăbesc mai repede. Proteinele se digeră mai greu, ceea ce înseamnă că oferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

De asemenea, corpul arde calorii atunci când digeră proteine, stimulând astfel metabolismul. Alimentele bogate în proteine pe care ar trebui să le consumi mai des sunt carnea slabă (pește alb, pui, vită), iaurtul, ouăle, leguminoasele (fasole, linte, năut).



Evită caloriile „goale”



Sucurile, dulciurile, pâinea albă și alcoolul sunt adevărate bombe calorice. Au un aport foarte mare de calorii, fără să ofere nutrienți. Cu alte cuvinte, nu fac nimic altceva decât să te îngrașe. Chiar și sucurile naturale din fructe, pe care ți le faci singură, acasă, ar trebui evitate. De exemplu, un pahar cu suc de portocale include caloriile a două, trei portocale (aproximativ 300 de calorii), dar fără să-ți creeze senzația de sațietate pe care o obții atunci când mănânci fructul.