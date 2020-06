12 obiceiuri nocturne care te îngraşă

Alimentele picante accelerează metabolismul şi e indicat să le consumi, însă nu noaptea!



1. Nu dormi suficient

Privarea de somn afectează metabolismul, făcându-l mult mai lent. De asemenea, vei te vei simţi înfometată şi vei face mai puţină mişcare pentru că te simţi obosit. Somnul insuficient creşte nivelul de cortizol.

Dormi cel puţin 8 ore pe noapte!



2. Exagerezi cu cina

Dacă mănânci prea mult sau prea greu, digestia încetineşte, mai ales pe timp de noapte. Obiceiul de a mânca în timp ce te uiţi la TV te deremină să mânânci mai mult.

Alege o cină uşoară, care constă în principal din proteine şi legume!



3. Te pui la somn imediat după cină

Acest obicei te face să acumulezi mai multe celule adipoase şi îţi poate crea probleme digestive.

Trebuie să ai ultima masă cu 1,5 - 2 ore înainte de culcare!



4. Consumi mâncare prăjită la cină

Aceste mâncăruri conţin multe calorii pe care nu vei avea timp să le arzi şi astfel te vei îngrăşa. De asemenea, nu vei putea dormi deloc bine.

Optează pentru reţete coapte, la abur sau la grătar!



5. Mănânci picant la cină

Condimentele şi alimentele picante pot duce la o digestie proastă şi nu poţi dormi bine. Din cauză că pe timpul noţii nu consumi nimic, alimentele picante pot provoca arsuri la stomac.

Aceste alimente sunt bune pentru accelerarea metabolismului, însă nu trebuie consumate noaptea!



6. Ai cereale sau alţi carbohidraţi pentru cină

Acestea oferă un plus de energie pe care nu o poţi folosi în timp ce dormi sau eşti adormit.

Conţin prea multe zaharuri rafinare care trebuie să fie arse imediat.

Optează la cină pentru piureuri sau fructe proaspete, toate tipurile de salate sau alimente bogate în proteine, însă în cantităţi mici!



7. Îţi place să consumi deserturi pe timp de noapte

Zahărul alb şi faină se transformă în celule adipoase pentru că nu poţi arde caloriile pe timp de noapte.

Consumă fructe ca desert!



8. Ai gustări după cină

Îţi vor da un plus de energie care te va ţine treaz.

Evită pâinea, prăjiturelele sau orice alte dulciuri după cină, alege ceva care are până în 200 de calorii!



9. Ai tendinţa de a sări peste cină

Acest prost obicei nu te ajută să pierzi în greutate pentru că a sări peste mese înseamnă să-ţi încetineşti metabolismul. Te va face să te simţi înfometat la următoarea masă, va provoca anxietate şi vei pierde ţesut muscular.

Dacă nu ai timp pentru o cină decentă, măcar consumă cel puţin un fruct!



10. Consumi alcool sau cafeină

Aceste produse afectează somnul şi conţin multe calorii.

Alege piureurile sau lapte fierbinte pentru cină şi termină ziua întotdeauna cu un pahar de apă!



11. Utilizezi telefonul sau calculatorul înainte de culcare

Lumina albastră emisă de aceste gadger-uri afectează sănătatea şi somnul.

Undele radio provoacă de asemenea privarea de somn.

Foloseşte aceste dispozitive cu cel puţin o oră înainte de culcare, citeşte o carte sau ascultă muzică relaxantă în schimb!



12. Te duci la culcare târziu în fiecare noapte

A merge la culcare după miezul noţii te îngraşă deoarece acest obicei se opune ciclului natural al corpului şi te va face să îţi doreşti să mânânci ceva dimineaţa devreme.

Du-te la culcare imediat ce te simţi somnoros, iar dacă ai prea multă energie, încearcă să incluzi câteva exerciţii fizice în rutina de seară.