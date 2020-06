Atâtea sfaturi și recomandări cu privire la sănătate citim și auzim încat uneori (de fapt deseori!) nici nu mai știm ce să credem. Pentru că nici bine nu apare o informație, că vine alta și o contrazice. Azi îți dezvăluim cinci mituri desființate de medici. Nu că n-ar fi mai multe…



Bulversat și el de atâtea upgrade-uri, Shaun Francis – președintele celui mai mare furnizor american de servicii de medicină preventivă – și-a petrecut mult timp citind și cerând părerea unor experți de top. Din această muncă de cercetare și documentare personală a apărut cartea lui, „Mănâncă. Mișcă-te. Gândeste'. Scopul lui? Să ajute oamenii să înțeleagă lucrurile despre care se discută în contradictoriu.



5 mituri desființate de medici: despre cafea, probiotice… plus altele



Mitul nr. 1: Cafeaua îți face rău

Ba nu! De obicei, medicii îi fac pe oameni să se simtă vinovați pentru consumul de cafea. Dar se dovedește că a bea 3-5 cești de cafea pe zi – decafeinizată sau nu – , oferă beneficii. Cafeaua conține antioxidanți și are efecte antiinflamatorii. Și scade riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare, hepatice, neurovegetative (cum ar fi boala Parkinson) sau diabetului. Sigur, aportul de cofeină trebuie limitat la 400 de miligrame pe zi (sau mai puțin pentru adulții cu hipertensiune) și să nu exagerezi cu zahărul.



Mitul nr. 2: Ar trebui să iei probiotice zilnic

Un intestin sănătos ajută la o digestie adecvată, reglează starea de spirit și susține sistemul imunitar. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să înghiți zilnic probiotice sub formă de pastile sau pulberi. Sănătatea florei intestinale poate fi asigurată și prin alimentație, incluzând în dietă iaurt, kefir, brânză, măsline verzi, murături.



Mitul nr. 3: O dietă sănătoasă te ajută să pierzi rapid multe kilograme

Practic, în fiecare an e la modă o nouă dietă. Care face promisiuni de topire rapidă a kilogramelor. Orice dietă lăudată că are ca rezultat o slăbire semnificativă într-un timp scurt nu promovează și sănătatea ta pe termen lung. Alege să îți schimbi stilul de viață și adoptă dieta mediteraneană dacă vrei să faci lucrurile încet și bine.



Mitul nr. 4: Îmbătrânind te vei degrada

Așa suntem obișnuiți să credem, dar nu este chiar adevărat. Ai auzit de „teoria mitocondrială a îmbătrânirii'? Aceasta susține că fragilizarea oaselor, atrofierea musculară, ridurile și albirea părului apar ca urmare a deteriorarii mitocondriilor (cele care transformă glucoza și grăsimea în energie). Dar le poți ține sănătoase, în bună stare, dacă faci exerciții fizice. De mâine, da?



Mitul nr. 5: Ca să trăiești sănătos trebuie să faci sacrificii mari

Asta însemnând să nu mănânci aia, să nu bei aia, să te spetești făcând sport, și lista poate continua. Adică să faci multe schimbări simultan. Să nu exagerăm, totuși. Poți să trăiești sănătos fără atâtea restricții și reguli. Este suficient să faci ajustări în „punctele fierbinți'. Să renunți la sucurile carbogazoase, să „tai' din dulciuri, să iei distanță față de produsele fast-food și să mergi mai mult pe jos. Și micile schimbări pot fi cheia succesului!