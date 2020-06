5 obiceiuri de dimineață care fac diferența între o zi bună și una proastă

Felul în care îți începi ziua poate avea un impact major asupra stării tale de spirit. Respectă aceste obiceiuri de dimineață și vei gândi pozitiv în orice situație.



Încă din primele secunde în care ești trează poți acționa pentru a-ți face ziua mai bună. Modul în care lași ziua să înceapă te va influența până seara, așa că este bine să fii atentă. Dacă te scoli fără chef, după ce ai amânat de câteva ori alarma, va fi mult mai dificil să găsești resursele necesare pentru a face față unei zile aglomerate. Stresul este mult mai redus dacă ai timp să te gândești la ce vei face în ziua respectivă și vei întâmpina fiecare problemă pe care trebuie să o rezolvi cu zâmbetul pe buze. În cazul unor obiceiuri de dimineață haotice, vei avea parte de confuzie și nu vei ști niciodată la ce să te aștepți în momentul următor.



Programul clar și organizarea au un rol esențial în reducerea stresului și menținerea motivației. În plus, faptul că treci cu bine de fiecare provocare îți întărește încrederea în tine pentru că vezi că te poți descurca și ai rezultate excelente.



Iată ce obiceiuri de dimineață trebuie să respecți pentru a avea o zi minunată:



1. Fă-ți patul

Probabil că îți amintești cum, în copilărie, părinții îți aminteau mereu să faci asta, încă chiar este important. Această acțiune simplă te va ajuta să fii mult mai calmă pe parcursul zilei.

Aranjatul pernelor, cearșafurilor și a cuverturii te face să uiți de alarma enervantă și îți dă un sentiment al ordinii și organizării. La acea oră, când oricum ești doar pe jumătate trează, întregul organism va primi un mesaj pozitiv, iar ordinea din jur creează liniște și calm. Un dormitor aranjat îți îmbunătățește starea de spirit și te face mai productivă până seara.



2. Hidratează-te

După ce ai dormit toată noaptea, organismul are nevoie de lichide pentru a se adapta unui ritm alert de activitate. Însă nu îți începe ziua direct cu o ceașcă de cafea! Apa trebuie să aibă prioritate când te trezești.

Bea un pahar de apă plată pentru a da impulsul necesar sistemului digestiv și nu vei avea probleme cu balonarea sau durerile abdominale. Continuă să bei apă și de-a lungul zilei și te vei simți excelent, iar ridurile vor apărea mult mai târziu pentru că te vei încrunta foarte rar din cauza problemelor dificile. Poți bea și cafea sau ceai, dar nu pe stomacul gol. Primul lucru consumat dimineața trebuie să fie apa simplă.



3. Planifică-ți ziua

Nu este vorba despre o planificare complexă a fiecarui detaliu din acea zi. Important este să îți stabilești 3 lucruri majore pe care vrei să le realizezi până la sfârșitul zilei.

Dacă le ai notate vei fi mai liniștită și vei urmări direct realizarea obiectivelor. De asemenea, nu te vor mai stresa toate lucrurile mărunte pentru că știi sigur ce ai de făcut și cum să procedezi. Stabilirea priorităților elimină stările de anxietate și durerile de stomac datorate stresului. Timpul și energia ta sunt limitate, așa că este bine să te concentrezi asupra celor mai importante lucruri de făcut. În acest fel vei avea timp să te relaxezi și nu ți se va părea că ai ratat întreaga zi dacă nu ai reușit să faci ceva care oricum nu era pe lista ta.



4. Ascultă muzică

Pune melodiile tale preferate dimineața și vei vedea că nimic nu este imposibil de rezolvat. Muzica are un rol esențial în relaxare și eliminarea tensiunilor. Ascultă melodiile care îți plac și vei fi mai optimistă de-a lungul zilei.

Dacă drumul până la serviciu durează mult, poți asculta muzică și până ajungi, iar în momentul când cobori din metrou sau autobuz vei fi gata de o zi de succes.



5. Fă mișcare

Ai probleme cu starea de somnolență de după-amiaza? Dacă faci mișcare dimineața vei avea energie până la ora cinei. Nu este nevoie de un antrenament intens. O simplă plimbare sau câteva exerciții de stretching stimulează circulația sângelui și metabolismul. De asemenea, dacă știi că ai început dimineața bine îți va fi mai ușor să alegi alimente sănătoase la prânz și cină, ocolind prăjiturile sau chips-urile. Starea de spirit are un impact major asupra siluetei și a felului în care te percepi. Creează-ți o imagine pozitivă și nicio problemă nu te poate doborî!