Beneficiile sucului de cireşe amare pentru sănătate

Cireşele amare sau negre fac parte din familia Rosaceae. Acestea aduc aceleaşi beneficii pentru sănătate ca şi alte soiuri de cireşe.



Cu toţii ştim că cireşele sunt folosite pe scară largă sub formă de gustări sau la prepararea deserturilor. Cireşele amare sau negre, după cum spune şi numele, au o culoare mai închisă decât cele tradiţionale şi sunt un ingredient comun în prepararea tartelor, cremelor de îngheţată, jeleurilor, sucurilor sau lichiorurilor. Datorită gustului lor uşor astringent, aceste fructe sunt utilizate cel mai des în prajiturile cu ciocolată neagră şi ca garnituri pentru cocktailuri.



Cireşele necoapte sunt, în general, de culoare portocalie, care se transformă în roşu până la negru pe măsură ce se coc.



Frunzele de cireş nu trebuie să fie consumate deoarece conţin o substanţă chimică ce se transformă într-o otravă în organism. Coaja copacului conţine, de asemenea, această substanţă chimică şi, prin urmare, trebuie utilizată numai în conformitate cu instrucţiunile şi îndrumările unui medic.



De asemenea, ele sunt cunoscute şi sub numele de cireşe sălbatice şi oferă o serie de beneficii atât pentru sănătate, cât şi pentru frumuseţe (piele şi păr).

Cireşele amare sunt o bună sursă de vitamine, furnizează antionxidanţi puternici şi reduc inflamaţia, conform unui studiu publicat într-o ediţie din 2003 a revistei "The Journal of Nutrition". Consumul lor constituie un spijin pentru rinichi şi promovează sănătatea articulaţiilor, tratează gura şi problemele legate de somn.



Cireşele conţin aproximativ 70% apă, iar restul de 30% fiind reprezentat de:

- complexul de vitamine B (B1, B2, B6), vitaminele A, C, E şi vitamina B3 cunoscută sub numele de PP

- complexul de minerale şi oligoelemente, cum ar fi potasiul, fierul, fosfor, calciu, cupru, cobalt, zinc, magneziu

- albumină

- acizi organici

- fibre

- hidraţi de carbon



În afară de faptul că sunt plăcute la gust, aceste fructe mici sunt pline de substanţe nutritive care pot reduce riscul multor boli şi pot ameliora simptomele anumitor afecţiuni medicale.



Iată 5 beneficii ale consumului de cireşe amare pentru sănătate:



Proprietăţi antioxidante

Cireşele amare sau negre conţin polifenoli, care sunt compuşi organici cu proprietăţi antioxidante. Un studiu realizat de N.P.

Seeram, publicat într-o ediție din 2008 a revistei "Journal of Agricultural and Food Chemistry" a efectual teste privind potenţa antioxidantă a diferitelor sucuri de fructe, cum ar fi sucul de cireşe amare, rodii, acai, afine, merişor şi struguri. Studiul a testat capacitatea sucurilor de a inhiba oxidarea colesterolului din lipoproteine cu densitate scăzută şi conţinutul total de polifenoli. Sucul din cireşe amare s-a clasat printre primele patru sucuri pentru capacitatea antioxidantă.



Agent antiinflamator

Inflamaţia în organism poate duce la boli cronice care afectează creierul, inima şi ale organe ale corpului. Cireşele au proprietăţi antiinflamatorii, reducând inflamaţia în organism şi scăzând riscul de apariţie a bolii. Studiul apărut în "Journal of Nutrition" din 2003 a constatat că cireșele inhibă căile inflamatorii și, astfel, diminuează inflamația.



Tratament pentru gută

Guta este un tip de artrită. Cristalele de acid uric se formează în articulaţii din cauza creşterii nivelului de acid uric în corp.

Acest lucru face ca articulaţiile să se inflameze. Atât bărbaţii cât şi femeile pot suferi de gută. Unul dintre tratamentele pentru această afecţiune este consumul zilnic de la 200 grame până la 400 grame de suc de cireşe, inclusiv cireşe amare. După două săptămâni, acest tratament diminuează acumularea de cristale de acid uric, potrivit Centrului Medical al Universităţii din Maryland.



Ajutor pentru problemele legate de somn

Cireşele amare sau negre conţin serotonină, substanţă care produce efecte benefice asupra somnului. Un studiu publicat în luna septembrie 2010 în revista "Jurnalele gerontologiei" a efectuat o cercetare privind problemele legate de somn cu ajutorul voluntarilor. S-a descoperit astfel că cireşele amare au avut un efect pozitiv asupra somnului şi asupra duratei acestuia.



Luptă împotriva degradării danturii

Cariile dentare sunt cauzate de lipsa unei igiene orale corespunzătoare. Compuşii din cireşele amare blochează formarea plăcii care duce adesea la carii şi degradarea dinţilor.

Astfel, poţi adăuga cireşe amare în dieta ta pentru a reduce sau a împiedica apariţia cariilor dentare.



Ca orice supliment, efectele secundare ale acestui suc sunt prost înţelese. Consumul unei cantităţi mari de suc de cireşe poate duce la indigestie şi diaree, iar caloriile şi zahărul pot reprezenta o problemă pentru unii oameni. De asemenea, cireşele conţin sorbitol, care poate exacerba simptomenele la persoanele care suferă de afecţiuni cum ar fi sindromul intestinului iritabil, supraaglomerarea bacteriană a instestinului subţire sau malabsorbția fructozei. Este important de reţinut faptul că auto-tratarea unei probleme de sănătate cu acest suc sau nerespectarea indicaţiilor medicului pot avea consecinţe grave asupra sănătăţii. Se recomandă consumul moderat, conform indicaţiilor medicului.