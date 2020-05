Pe 29 mai, în Republica Moldova s-a încheiat anul de studii 2019-2020

Anul şcolar 2019-2020 se încheie pe 29 mai, fără careuri festive şi alte solemnităţi, decizia fiind luată în contextul măsurilor de prevenire şi combatere a COVID-19. „Ultima zi din acest an de studii este cu emoţii contradictorii, iar clopoțelul sună tăcut”, a menţionat ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Igor Şarov, într-un mesaj adresat cu acest prilej copiilor, elevilor, studenților, părinților, cadrelor didactice și manageriale, transmite MOLDPRES.



„Deși pandemia virusului Covid-19 a lăsat astăzi curțile școlilor fără elevi voioși, părinți emoționați și îmbrățișări calde, clasa de acasă este plină de recunoștința pe care o poartă discipolii față de dascălii lor, e plină de vorbe blânde și de realizări”, a relevat ministrul.



Potrivit oficialului, „la finele anului de studii, gândurile se îndreaptă negreşit la calea parcursă în acest an școlar, dar mai ales în ultimele luni de activitate şcolară, la cele bune şi la cele mai puţin bune, căci, în virtutea schimbării locației școlii, nu ne-am oprit, am înaintat pentru a reuși să finalizăm anul școlar, pentru a ne simţi împăcaţi şi împliniţi”.



„Împreună am reușit să facem față provocărilor războiului cu virusul COVID-19 și aceasta este cea mai mare realizare. Ne-am adaptat la realitățile timpurilor pe care le-am trăit, am reușit să realizăm procesul educațional la distanță. Recunosc nu a fost ușor, dar nici imposibil.



În speranța unui an școlar mai bun, în dorința unui final cât mai apropiat al acestei pandemii Covid-19, în intenția de a ne îmbrățișa reciproc, vin, în primul rând, cu un mesaj de mulțumire elevilor, părinților, cadrelor didactice și manageriale pentru efortul depus și încrederea că totul va fi bine”, a scris ministrul Educaţiei.



Anul de studii 2019-2020 se încheie fără careuri festive, precum şi fără examene naţionale de absolvire. Asta după ce Parlamentul a adoptat legea, conform căreia, examenele naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020, au fost anulate.



În Republica Moldova își desfășoară activitatea 1 220 de instituții de învățământ școlar. Dintre acestea, 103 sunt școli primare, 762 gimnazii și 348 - licee. În ele învață peste 333 mii de elevi.