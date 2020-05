Încercare stângace a Procuraturii de a-l scoate basma curată pe Stoianoglo

Procuratura Generală lasă senzația că o dă în bâlbe pentru că șeful PG, Alexandr Stoianoglo a declarat acum 2 zile că raiderul Veaceslav Platon a fost audiat în cadrul dosarului „Furtul Miliardului” iar în comunicatul de astăzi, PG susține că imaginile apărute în presă erau de la audierea lui Platon în dosarul pornit de DIICOT România pornit pe numele lui Vlad Plahotniuc. Dosar pornit tot în urma depozițiilor lui Platon. Mai mult decât atât, în înregistrare un procuror îl întreabă despre o companie - „Westburn Enterprises Limited”, care a fost implicată în „Laundromatul rusesc”



După ce astăzi în presă a apărut o înregistrare video de la audierea lui Platon de către un grup de procurori, în frunte cu Alexandr Stoianoglo, PG a venit cu un comunicat de presă în care spune următoarele: „Imaginile video, publicate în presă, constituie o secvență din cadrul audierilor lui Veaceslav Platon în dosarul penal, preluat de la DIICOT România, în care este vizat cetățeanul Vladimir Plahotniuc și despre care publicul larg a fost anterior informat”.



Comunicatul procuraturii este emis la două zile distanță după ce însuși Procurorul General Alexandr Stoianoglo a declarat în cadrul emisiunii „O nas” de la Jurnal TV că Vaceslav Platon a fost audiat în cadrul dosarului care mai este numit „furtul miliardului”, „jaful secolului” sau „furtul bancar”, executat în 2012 - octombrie 2015. Este vorba despre devalizarea a trei bănci din R. Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank de aproape 1 miliard de dolari, sau potrivit lui ex-procurorului general Gurin, în jur de 600 mln dolari. Pe 25-26 noiembrie 2014, cele trei bănci au scos din ţară aproape 18 miliarde de lei: 13,6 miliarde de lei sub formă de credite şi 4,4 miliarde de lei - sub formă de rate ale dobânzilor aferente, care au fost cedate companiei off-shore.



Și Veaceslav Platon a declarat acum două zile, în cadrul unui interviu că a fost interogat în dosarul „furtul miliardului”: „M-a interogat procurorul general, un adjunct de-al său, trei procurori de la Procuratura Anticorupție și doi reprezentanți de la CNA. Am oferit informații desfășurate despre schemele legate de furtul miliardului. La final le-am zis: eu am depus mărturiile, procurorii au confirmat că așa e, când voi fi eliberat? Mi-au zis că informațiile trebuie verificate. Era finele lunii ianuarie…”,



De precizat este faptul că Stoianoglo a declarat că Platon a fost audiat de două ori în luna decembrie 2019 și luna ianuarie 2020.



Azi dimineață presa a primit un clip video cu V. Platon, după ce Alexandru Stoianoglo a devenit procuror general. Din imagini, se poate observa cum la intrarea în încăperere, Procurorul General Stoianoglo merge și se salută cu V. Platon, căruia i se adresează cu: „Salut, Veaceslav!” În replică, Platon, cu zâmbetul pe buze spune: „Bună, Alexandr Dmitrivici”.



Veaceslav Platon este întrebat de procurori despre „Westburn Enterprises Limited”, anterior presa a scris că ea ar fi fost folosită în „Laundromat”.



„Eu nu vreau să spun minciuni, am spus că voi vorbi adevărul. Așă că, pentru moment, voi prefera să nu zic nimic despre beneficiarul final al respectivei firme. Știu de ce întrebați, dar prefer să tac. (...) În contextul atacului raider din 2011, prin această companie au trecut bani tranzit... nu are mare importanță cine sunt beneficiarii. În orice caz, persoana care a primit banii este Plahotniuc, au venit banii pe contul escrow al Victoria Bank, iar apoi la OTIV Prime - deci la Plahotniuc”, ar spune sursa în video.



Stoianoglo îl întreabă pe Platon la final de ce nu oferă detalii și că trebuie să ofere o explicație, eventual că aceasta ar putea fi utilizată împotriva sa. De fapt, procurorul general sugerându-i cum sa raspundă. Ulterior, Platon așa și îi răspunde: „Nu răspund pentru că informațiile ar putea fi utilizate împotriva mea”.