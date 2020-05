Mierea de salcâm ar putea fi mai scumpă în acest an. Albinele nu ies din stupi și riscă să piară

Mai puțină miere de salcâm în acest an. Din cauza temperaturilor reci din ultima perioadă, albinele nu colectează polen, iar florile de salcâm nu produc nectar. În asemenea condiții, multe familii de albine riscă să piară. Apicultorii spun că vor înregistra pierderi considerabile și se văd nevoiți să majoreze prețul la mierea de mai.



„Pe timpul acesta, anul trecut, ramele erau pline cu miere, iar acum e pustiu. Nimic, niciun gram de miere pe ele. Catul este gol goluț, nu e nimic pe el”, a spus apicultorul Svetoslav Vasilache pentru NordNews.md.



Svetoslav Vasilache, din satul Cucuieți, raionul Râșcani, este prisăcar de 27 de ani. Deține peste 200 de familii de albine care produc două tone de miere de salcâm. Apicultorul spune că anul acesta riscă să înregistreze pierderi de 100 de procente.



„Suntem practic pe zero. Dacă o să mai țină frigul și săptămâna aceasta, o să luăm miere de la rezervă sau o să facem sirop din zahăr de dat familiilor de albine. Nu o să aibă puiul de albine cu ce se hrăni, iar dacă nu o să aibă hrană, multe familii vor pieri”, s-a plâns apicultorul.



Din cauza vremii reci, albinele nu ies din stup pentru a colecta polen, iar copacii de salcâm nu secretă nectar. Dacă anul trecut, apicultorul comercializa mierea la un preț angro de 70 de lei, acum va vinde miere cu 30 la sută mai scump.



„În 27 de ani, așa an nu am întâlnit. Câte 200-300 de grame de polen pe zi nu se duce în corpul de miere. Ca să se ducă în corpul de miere, trebuie să fie un maxim de 4-5 kg de nectar zilnic”, a precizat prisăcarul.



Comercianții din piețele din Bălți spun că din cauza vremii vor fi nevoiți să majoreze prețul la mierea de salcâm. „Nu avem miere în acest an, mai ales cea de salcâm. Se va scumpi mierea de mai și de salcâm, acestea vor costa 120 de lei.”