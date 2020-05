Usturoiul verde şi beneficiile lui

Este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene, un adevărat medicament minune. Această plantă conţine şi o substanţă cu proprietăţi antibiotice



Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanţe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie.



De fapt, ele fac parte din compoziţtia unei plante obişnuite, pe care o găsim din abundenţă primăvara. Este vorba de cunoscutul usturoi verde. Iar toate aceste vitamine şi minerale nu sunt singurele componente ale plantei-minune.



Usturoiul verde mai are şi alicină, substanţă cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală şi gripă sau în convalescenţă.



Proprietăţile sale nu se opresc aici! Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene.



S-a constatat reducerea incidenţei cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi verde, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului.



De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor şi a trombozei arteriale, contribuind la creşterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială.



Aşadar iată câte motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică! Mai ales, în această perioadă, când îl găsim atât de proaspăt şi apetisant în pieţe!