Sucul de turmeric este antidepresiv. Află cum îl prepari!

Unele persoane apelează la ajutorul unui psihoterapeut, iar alții simt nevoia să mănânce și să bea pentru a se simți mai bine când se confruntă cu depresia. Însă știai că sucul de turmeric te poate ajuta în cazul acestei afecțiuni?



Depresia este o stare emoțională des întâlnită în societatea din zilele noastre. Este o afecțiune extrem de complexă, iar doctorii nu știu exact ce o cauzează la o simplă vedere, fără investigații mai serioase. Depresia poate apărea dintr-o varietate de motive, iar fiecare persoană are un mecanism propriu de apărare, atunci când se confruntă cu această boală.



Turmericul, cunoscut și sub denumirile de șofran indian sau curcumă, se află în topul condimentelor care au efecte benefice și asupra sănătății, nu doar efecte care stimulează papilele gustative.



Mai jos, ți-am pregătit o rețeta perfectă pentru sucul de turmeric, care are efecte antidepresive. De asemenea, turmericul are proprietăți cunoscute de curățare a rinichilor de toxine, de stimulare a metabolismului și de prevenție a unor boli de piele. Antioxidanții puternici regăsiți în compoziția turmericului ajută la menținerea sănătății pielii, pe când proprietățile antiseptice ale acestui ingredient minune ajută la vindecarea și la prevenirea infecțiilor.



Cu toate acestea, persoanele cu ulcer stomacal, ar trebui să aibă grijă când consumă sucul de turmeric, deoarece excesul de suc poate duce la apariția crampelor stomacale. Dacă te-ai convins în ceea ce privește beneficiile pe care le are sucul de turmeric asupra organismului, iată cum poți ameliora sau elimina cauzele depresiei din viața ta!



Cum se prepară sucul de turmeric?



Pentru început pregătește ingredientele de care ai nevoie pentru acest suc de turmeric:



2 căni cu apă rece



zeama proaspăt stoarsă de la 1-2 lămâi



1-2 linguri de pudră de turmeric



pastă de tamarind



1-2 lingurițe de miere



După ce ai achiziționat toate ingredientele, poți începe prepararea sucului de turmeric. Se adaugă una sau două linguri de turmeric într-o cratiță medie cu apă.



Se acoperă cratița cu un capac și se lasă să fiarbă pentru aproximativ 20 de minute, amestecând din când în când compoziția. Se închide focul în momentul în care mixul devine auriu și se strecoară compoziția, turnându-se într-un alt vas.



Se adaugă într-un blender apa cu turmeric împreună cu un bol mic de pastă de tamarind. Se amestecă pentru câteva minute, după care se adaugă peste și zeama proaspăt stoarsă de la două lămâi și se amestecă iar. Poți adăuga cuburi de gheață sau câteva frunze de mentă, pentru a transforma această băutură într-una răcoritoare. Iar dacă vrei o băutură puțin mai dulce, poți adăuga 1-2 lingurițe de miere.