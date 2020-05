Care sunt beneficiile uleiului de măsline? Uite cum îți poate prelungi viața

Uleiul de măsline a fost asociat cu stilul de viață sănătos, nutriționiștii recomandând ca acesta să facă parte din alimentația zilnică. După ce au studiat ani la rând beneficiile uleiului de măsline, specialiștii au descoperit că atunci când este consumat zilnic, acesta poate preveni o mulțime de boli grave, prelungind viața.



Folosit în salate sau pentru a găti diferite preparate, uleiul de măsline este folosit zilnic de persoanele care își doresc să adopte un stil de viață sănătos. Cercetătorii au descoperit că uleiul de măsline poate îmbunătăți funcționarea organismului, prevenind afecțiuni grave și care pot duce la decesul prematur.



Care sunt beneficiile uleiului de măsline?



Specialiștii sunt de părere că o lingură de ulei de măsline pe zi ar putea prelungi viața. Uleiul de măsline conține o serie de antioxidanți care pot preveni apariția cancerului și pot împiedica dezvoltarea celulelor canceroase deja apărute. Mai mult, uleiul de măsline poate reduce și riscul de a suferi un infarct miocardic sau accident vascular cerebral, aceste afecțiuni fiind principalele cauze care duc la deces.



Deși este foarte sănătos și poate duce la scăderea colesterolului, a tensiunii arteriale și poate îmbunătăți funcția cognitivă, nutriționiștii atrag atenția că uleiul de măsline are un conținut caloric destul de ridicat, motiv pentru care trebuie consumat cu moderație.



Uleiul de măsline nu doar luptă împotriva unor boli grave, dar este foarte eficient și în prevenirea îmbătrânirii premature. Bogat în vitamina E, acesta face ca pielea să își păstreze elasticitatea, fiind folosit în majoritatea măștilor faciale și tratamentelor destinate îngrijirii tenului.



“Studiile au arătat că persoanele care consumă mai mult de ulei de măsline, în comparație cu cele care consumă cantități mai mici au cu 34% mai puține șanse să aibă orice tip de cancer”, au spus dr. Sarah Brewer și Juliette Kellow, în cartea “Eat Better Live Longer” potrivit dailymail.co.uk



Cele două specialiste recomandă uleiul de măsline extra virgin, acesta având cele mai multe beneficii pentru sănătate. Medicul Sarah Brewer și dieteticianul Juliette Kellow consideră că un consum regulat de ulei de măsline poate îmbunătăți circulația la nivelul vaselor de sânge, prevenind bolile cardiovasculare. În plus, riscul de depresie sau de a dezvolta boli ca Alzheimer, pancreatită sau boli intenstinale este mult mai sczut.



Pentru că numărul bolnavilor de cancer este într-o continuă creștere, specialiștii au dorit să afle în ce măsură uleiul de măsline poate preveni dezvoltarea acestei boli. Un studiu realizat în 2015 la Universitatea Rutgers din New Jersey a arătat că în componența uleiului de măsline există un compus numit oleocantal care poate ucide celulele canceroase rapid. Atunci când au aplicat oleocantal pe suprafața celulele canceroase, oamenii de știință au descoperit că acestea au fost omorâte în decursul a 30 de minute.