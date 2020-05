(doc) Dodon pune cruce pe condamnarea lui Platon

Am auzit cu toții declarația de zilele trecute a Procurorului General că după o investigație de 6 ani, în sfârșit au fost descoperiți autorii jafului bancar. În sfârșit! Asta înseamnă că în curând ne vor întoarce nouă, cetățenilor, toți banii furați. Cei vinovați vor fi trași la răspunderea binemeritată. Inclusiv, ceea ce este foarte important, va fi condamnat anume oligarhul Plahotniuc. Bravo, noul procuror general Stoianoglo! În doar cinci luni a descoperit jaful secolului! Mai exact, în ultimele 2-3 săptămâni. Vom explica de ce anume în acest termen. Sau poate chiar în 3 zile. Îi mulțumim președintelui Dodon! A ales un procuror bun! Noi, cetățenii, ne putem ocupa liniștiți de treburile noastre și să așteptăm când banii furați vor reveni în buzunarele noastre, notează autorul articolului, publicat pe argumentul.info.



Dar, cum s-ar zice, pe loc repaos.



Propun să începem cu buzunarele, că sunt mai aproape de corp. Dl Stoianoglo a raportat că renumitul jaf a fost organizat de oligarhul fugar Plahotniuc și că a furat 100 de milioane de dolari, o sumă foarte mare, conform standardelor noastre.



Nu-i rău, dar unde sunt celelalte 900 de milioane, dle Stoianoglo? Dacă țin eu bine minte matematica și știrile începând cu 2015, din BEM s-a furat un miliard. Iar un miliard fără 100 de milioane face exact 900 de milioane de dolari. Suntem bucuroși, dle Stoianoglo, că Plahotniuc și coțcarii lui vor ajunge în pușcărie. Totuși, este foarte straniu că deși, așa cum reiese, a organizat și a realizat, împreună cu o grupare criminală, a furat doar 10% din suma jefuită din bancă. Foarte straniu că dl procuror nu a fost informat despre ceilalți 900 de milioane.



În schimb, dl Stoianoglo nu a putut să nu se laude cu principala surpriză a debutului său de Procuror General!



Se dovedește că Platon, condamnat anterior pentru jaful bancar, dar și pentru alte crime și care este căutat și în Rusia pe dosarul de spălare a 20 de miliarde de dolari prin intermediul tuturor instanțelor posibile și imposibile din Moldova, în opinia lui Stoianoglo, este… nevinovat! Apropo, o nouă instanță a emis o decizie în privința lui Platon chiar săptămâna trecută. Apropo, în lipsa lui Plahotniuc și aproape la un an după ce oamenii lui au pierdut puterea în țară. Amintim acest lucru pentru că anume pe ei Stoianoglo i-a învinuit pentru soarta grea a lui Platon în timpul anchetei și a judecăților. Repet – ne bucură faptul că pe Plahotniuc îl așteaptă pedeapsa binemeritată. Dar versiunea enunțată de Stoianoglo depășește orice limite logice.



Stoianoglo le-a propus cetățenilor să considere că tot ce a furat Platon – este furat de Plahotniuc, iar Platon este o victimă nevinovată. Numai a apărut un licăr de speranță că în Moldova a apărut primul procuror normal și na-ți-o bună: Platon este o victimă nevinovată?!



Stop! Stoianoglo a mai declarat că Procuratura Generală va încerca să ceară și va insista pe eliberarea lui Platon chiar în instanță!! Vă bateți joc de noi?



Reiese că tot acest spectacol a fost organizat pentru ca Platon să fie eliberat din pușcărie?!!



Oameni buni, vă imaginați! Din banii noștri (or, procurorii ridică salarii din impozitele noastre) procurorii vor lupta în instanță pentru eliberarea lui Platon!! Vă bateți joc!



Noi, cetățenii acestei țări, nu suntem idioți, dle procuror! Noi aflăm imediat toate detaliile despre orice eveniment, pentru că trăim într-o țară mică.



De la persoane din anturajul lui Platon au devenit cunoscute motivele pentru care el va fi eliberat. Asta pentru că Platon va finanța campania preelectorală la prezidențiale a lui Dodon. Suma a și fost stabilită – 10 milioane de euro. Aceasta nu e prima lor experiență de colaborare. În 2015, Platon i-a oferit lui Dodon 1 mil. de dolari pentru campania alegerilor la funcția de primar al Chișinăului. Dar asta este o altă poveste, care trebuie relatată separat. După cum evoluează evenimentele, vom fi nevoiți să publicăm în curând amănunte și din acest episod, notează autorul articolului, publicat pe argumentul.info.



Pentru cei care au uitat cine este Platon, amintim că este un raider și escroc (să amintim câteva episoade), autorul Ladromatului (spălarea a 22 mlrd. USD), care nu se dă în lături să folosească amenințările și maltratarea partenerilor și concurenților ca metode în „proiectele” sale de afaceri.



Amintim, de asemenea, că Platon este condamnat (deocamdată) la 18 ani de pușcărie pentru furtul din BEM a 700 mil de lei.



Ați auzit cum, recent, Platon a încercat să-și anuleze sentința pe furtul din BEM prin CSJ. Planifica să cheltuiască sume uriașe pentru mituirea magistraților.



Judecătorii noștri merită numai cuvinte de laudă. Începem să credem că o justiție corectă este posibilă în Moldova. Magistrații CSJ au rezistat și au reconfirmat verdictul anterior – 18 ani de închisoare. Judecătorii au rezistat în ciuda faptului că în afară de banii grei propuși de Platon, și Dodon a făcut presiuni pe magistrați pentru ca aceștia să-l elibereze pe prietenul său „finanțist”.





Dodon își dorește foarte mult resurse financiare suplimentare pentru alegeri, deoarece fluxurile sale de numerar din schemele de contrabandă cu țigări au scăzut din cauza coronavirusului, iar alte „teme” de jefuire a bugetului, deși funcționează, s-au redus mult. Unul dintre cei doi principali supraveghetori ai schemelor lui Dodon, de altfel ruda apropiată, își dă toată străduința, însă, așa cum spune însuși Dodon: este cinstit, dar nu se ridică la nivelul dorit. Se vehiculează din surse avizate din anturajul lui Dodon că al doilea, fiul unui coleg mai vechi trecut deja la cele veșnice, care în timpuri tulburi începuse să mai și fure bani din casă, îi face valizele lui Dodon în caz de revoluție. Cine sunt ei și care sunt „temele”, pentru că așa se numesc schemele de furt din buget și întreprinderile de stat în jargonul lor, vom spune cu altă ocazie.



Se pare că s-au terminat banii din punga care i-a fost transmisă în filmulețul prezentat recent de Reniță.



Cei 700 mii de dolari lunar din Rusia, despre care spunea Dodon în video-ul faimos, probabil nu sunt suficienți. Fie a crescut apetitul, fie rușii, din cauza problemelor de la ei din țară, nu-i mai dau bani lui Dodon.



Mai ales că au eșuat și planurile lui Dodon de a fura bani pentru campania electorală din împrumut rusesc de 200 de milioane de dolari și de a-l pune pe umerii cetățenilor. Vreau să le mulțumesc judecătorilor Curții Constituționale, care au arătat recent un exemplu de independență și stoicism. Ne amintim cu toții de presiunea enormă pe care Dodon o exercita asupra judecătorilor, folosindu-se de instituțiile de forță, mass-media loială, dar și de alte metode.



Confruntându-se acum cu insuficiență de fonduri, Dodon ar vrea să-l elibereze pe Platon, pentru ca acesta să-i finanțeze campania electorală. Apropo, sâmbătă Platon i-a asigurat pe apropiații săi că i-a transmis deja lui Dodon avans sau gaj, înregistrând una din companiile sale din străinătate pe numele unei persoane din anturajul lui Dodon.



Platon afirmă că nu-l sperie decizia recentă a judecătorilor Curții Supreme de Justiție care au reconfirmat condamnarea sa. Mai mult, Platon spune că totul s-a decis în alt loc, la Procuratură, unde i-a plătit cu sume mari pe unii oameni. Mai spune că problema va fi rezolvată de Dodon și procurorul general cât ai clipi din ochi. A anunțat din timp și ziua – 18 mai. În același timp, el se bucură că îi reușește destul de bine să-l manipuleze pe Procurorul General, folosindu-se de alți procurori plătiți și reamintindu-i mereu lui Stoianoglo că Dodon este interesat ca Platon să fie eliberat. Apropiaților săi Platon le amintește permanent că Stoianoglo i-a fost avocat într-un proces. Apropo, procesele lui Slavik erau, de obicei, jefuirea în mare parte a întreprinderilor de stat, dar și private.



Despre ajutorul din partea lui Dodon și a procuraturii Platon le-a spus apropiaților săi încă demult. Se pare că anume cu aceste argumente Platon „i-a convins” pe martorii din dosarul său să-și retragă depozițiile. Deși aici a funcționat mai degrabă metoda șantajului. Or, Platon este un foarte bun specialist în acest domeniu. Platon numește asta delicat greenmail (n.r. – șantaj).



Din păcate, dl Stoianoglo a arătat întregii țări că este atât ostaticul lui Dodon, cât și al lui Platon. Povestea despre Procurorul General independent nu are happy end. Iar acum, Stoianoglo nu se va putea dezvinovăți afirmând că nu s-a ocupat personal de acest caz, așa cum afirmă de obicei. Este un caz prea cunoscut, iar Procurorul General este obligat să-i cunoască detaliile. Dl Stoianoglo nu și-a putut demonstra independența și corectitudinea, așa cum au făcut-o judecătorii Curții Constituționale și cei ai Curții Supreme de Justiție, iar noi vom continua să trăim cu o procuratură de model vechi.



Apropo, Dodon nici măcar nu se rușinează să povestească în cercuri restrânse, și nu doar, despre presiunile pe care le face asupra lui Stoianoglo. După învinuirile și probele prezentate de deputatul Reniță despre actele de corupție comise de Dodon, acesta inițial a devenit nervos, după care a spus că dl. Stoianoglo va declara public că nu a găsit dovezi. La fel cum a făcut în cazul înregistrării video despre finanțarea din Rusia. Se pare că dl Stoianoglo îi aude foarte bine pe Platon și pe Dodon, dar vocea din imaginile video în care Dodon recunoaște că primește bani din alt stat nu se aude? Sau nu se vede?



Apropo, să revenim la buzunarele noastre, ale cetățenilor. Nu putem să nu atragem atenția asupra faptului că eliberarea lui Platon, la solicitarea lui Stoianoglo, va duce la noi pierderi bugetare. După ce va fi eliberat, statul va trebui să-i întoarcă 700 de milioane de lei confiscați ca despăgubire pentru paguba provocată de jaful de la BEM. Iar asta ar trebui să se întâmple într-o perioadă de criză economică profundă și deficit bugetar.



ATENȚIE, OAMENI BUNI! Este vorba de 700 de milioane de lei, care ne aparțin nouă.



Oamenii cunoscători au scris că Platon, dacă va ieși din închisoare, în afară de cei 700 de mil. va lăsa Moldova fără de încă 200 mil. de dolari. Pe contul băncilor prin care a spălat banii rusești. Sau își va lua băncile înapoi – toate cele trei bănci străine: Victoriabank! Moldindconbank și Agroindbank. Prima decizie intermediară pe „Agroindbank” Platon deja a obținut-o într-un arbitraj internațional.



În plus, ne așteaptă o serie de alte procese în SUA pentru gazul neachitat în valoare de 35 mil. USD în 1990. Apropo, Platon a câștiga cauza în prima instanță și informația este publică.



Am revăzut briefingul Procurorului General. Și am înțeles, la un moment, că îi tremură vocea, că arată foarte nervos și chiar pare un suferind. Și aici a murit Speranța. Poate am greșit, poate că într-adevăr a fost indus în eroare de Platon și Dodon?



Fac publice toate documentele uneia dintre companiile străine ale lui Platon – „Simbol Wood”, acea pe care Platon a dat-o ca avans sau gaj lui Dodon. Sau poate chiar și unora dintre oamenii Dvs., dle Stoianoglo? Din documente se vede că această companie a fost trecută din 15 mai a.c. pe o persoană cu numele Likanov Oleg. Din documentele companiei reiese că dispune de circa 2,5 mil de euro. Sub formă de mijloace financiare, precum și hârtii de valoare ale „Gazprom” și altor companii. Căutând în Internet nu este atât de greu să stabilești că conturile ei au fost puse sub sechestru de procuratură pe timpurile lui V. Morari și А. Bețișor, pe cauzele penale ale lui Platon, dar nu demult activele acesteia au fost deblocate și rescrise pe altă persoană.



Verificați această companie. Și veți înțelege cum stau lucrurile!!!



Speranța moare ultima.

Vezi doc. aici argumentul.info