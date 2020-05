O nouă planetă solidă, descoperită la 25.000 de ani-lumină

Cercetătorii explică faptul că aceasta ar putea fi cea mai îndepărtată exoplanetă descoperită până în prezent.



În ultimele decenii, astronomii din întreaga lume au reuşit să identifice peste 4.000 de exoplanete, dintre acestea, conform datelor, aproximativ o treime sunt asemănătoare cu Terra, fiind formate din roci. În aceste condiţii, descoperirea unei noi exoplanete nu pare a fi un eveniment extrem de important, totuşi, astronomii anunţă o posibilă nouă reuşită în acest domeniu: identificarea celei mai îndepărtate exoplanete: OGLE-2018-BLG-0677Lb, aflată la 24.722, 65 ani-lumină, notează Science Alert.



Descoperirea acestei planete a fost realizată cu ajutorul lentilelor gravitaţionale, în care lumina primită de la un obiect, o stea, este amplificată de către gravitaţia unei alte stele. „Pentru a avea o idee despre raritatea detectării, timpul necesar pentru a observa amplificarea luminii stelei gazdă a fost de aproximativ cinci zile, în timp ce planeta a fost detectată doar în timpul unei distorsiuni mici de cinci ore”, explică dr. Antonio Herrera Martin, astronom al Universităţii Canterbury, Noua Zeelandă. Acesta mai adaugă: „După ce am confirmat că aceasta a fost cauzată într-adevăr de un alt „corp” diferit de stea şi nu de o eroare instrumentală, am procedat la obţinerea caracteristicilor sistemului stea-planetă”.



Cercetătorul explică faptul că sistemul observat are în centrul său o stea care cântăreşte 0,12 mase solare, aflată la limita dintre stea şi pitică brună, cea din urmă având o masă insuficientă pentru ca reacţiile nucleare ale materialelor sale să aibă loc. În ceea ce priveşte planeta, aceasta are de 3,96 ori masa Pământului, fiind astfel una dintre cele mai mici planete descoperite cu ajutorul lentilelor gravitaţionale. Între cele două corpuri există o distanţă orbitală care variază între 0,63 şi 0,72 unităţi astronomice, comparabilă cu distanţa dintre Soare şi Venus.



Studiul a fost publicat în The Astronomical Journal.