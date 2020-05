Slăbitul rapid este dezideratul tău acum, în prag de vară? Îți dorești să arzi rapid caloriile? Îți dorești, în același timp, să nu te înfometezi? Îți place să consumi produse proaspete, pline de vitamine?



Numai bine atunci! Concentrează-te pe aportul de fibre. Știai că ele sunt esențiale în procesul tău de slăbire?

Fibrele sunt, conform specialiștilor, un fel de carbohidrați care provin din plante.



De două feluri, solubile și insolubile, fibrele aduc adevărate miracole asupra organismului tău. În plus, fibrele vin cu un aport caloric scăzut.



Slăbit rapid! Adaugă cât mai multe fibre în alimentație! Vezi de unde!



Fibrele solubile – se dizolvă în apă și contribuie la scăderea colesterolului și a glicemiei. Acest tip de fibre îl găsești în fructe și legume precum: mărul, fructele de pădure, prunele, perele, gutuia, portocalele, cireșele, usturoiul, orzul, ovăzul, sparanghelul, ceapa, bananele, mazărea, morcovii, ciupercile sau fasolea. Acestea sunt o parte dintre alimentele care îți aduc un aport consistent de fibre solubile.



Fibrele insolubile – sunt sățioase, potolesc foamea fără să aducă un plus periculos în kilograme. Acest tip de fibre sunt ușor de găsit în nuci, cereale integrale, varză, tărâțele, orezul brun, semințele de in, broccoli, avocado, dovleceii, piersicile, mazărea, rădăcinoasele.



Toate sunt laxative' naturale, cu rol de reducere a constipației și prevenție a cancerului de colon.



Așadar, dacă vrei să câștigi la capitolul frumusețe, dar și la capitolul sănătate, construiește-ți meniul zilnic astfel încât să conțină cât mai multe fibre.