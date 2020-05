În Republica Moldova a fost lansat primul Ghid Oenoturistic

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) a lansat primul Ghid Oenoturistic al R. Moldova. Acesta este parte a unei ample campanii de informare despre potenţialul oenoturistic al ţării şi despre destinaţiile vitivinicole, cu sloganul „ReVin cu drag”, care se va desfăşura pe parcursul sezonului estival.



Însoţită de hashtag-ul dedicat #Revincudrag, campania îşi propune să popularizeze turismul vitivinicol la nivel naţional, pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori la cramele şi vinăriile care oferă servicii turistice. Astfel, în următoarea perioadă, potenţialii vizitatori vor afla detalii despre vinăriile din ţară, despre micile afaceri vinicole de familie, precum şi despre cramele care urmează să-şi deschidă uşile în acest an, scrie Moldpres.



„În contextul pandemiei, care afectează comunitatea vitivinicolă mondială, trebuie să ne unificăm eforturile pentru a transmite şi mai clar mesajul că R. Moldova oferă nu doar vinuri de calitate, dar şi experienţe oenoturistice autentice unice. Campania „ReVin cu drag” are scopul de a face cunoscute vinăriile din R. Moldova, ofertele lor turistice, dar şi vinurile pe care le produc. Astfel, ne propunem să creştem numărul de turişti locali, în special în perioada estivală, când tot mai multe persoane vor dori să călătorească în siguranţă, să descopere locuri noi şi să cunoască Vinul Moldovei. Am anticipat necesităţile turiştilor şi am lansat primul Ghid Oenoturistic al Moldovei – o hartă detaliată a vinăriilor din ţară, care include informaţii şi sfaturi utile pentru cei care deja îşi fac planuri de călătorie prin Moldova”, a explicat Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.



Ghidul Oenoturistic cuprinde descrierea, istoria, ofertele şi pachetele turistice ale vinăriilor din R. Moldova. Mai mult, aici pot fi găsite şi hărţile de acces către crame, distanţele de parcurs, dar şi timpul estimativ necesar pentru a ajunge la destinaţie.



Elaborat sub forma unei cărţi de călătorii, ghidul este disponibil online, în mod gratuit, pe pagina de Facebook Wine of Moldova, începând cu data de 14 mai, şi poate fi descărcat pe dispozitivele mobile pentru comoditatea utilizatorilor.