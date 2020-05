Finala concursului Eurovision a fost înlocuita cu un spectacol inedit. În această seară nu vom avea un câştigător pentru că toţi vor fi câştigători, uniţi printr-un concert intitulat „Europe Shine a Light”, după cum spun organizatorii. Spectacolul care va fi difuzat live atât online cât şi de mai multe televiziuni, va fi o producţie unică ce va trece în revistă pe scurt cele 41 de piese calificate în acest an, dar va include şi momente speciale ale unor artişti cunoscuţi din istoria Eurovision.



De asemenea vor fi proiectate imagini ale celor mai reprezentative şi frumoase locaţii din cele 41 de ţări participante. Iar fanii vor interpreta într-un uriaş cor piesa What's Another Year, a triplului câştigător al concursului Johnny Logan.



Artiştii care ar fi trebuit să participe la Concursul Eurovision 2020, vor putea lua parte la ediţia de anul viitor, dar cu melodii noi. Republica Moldova urma să fie reprezentată în acest an de Natalia Gordienko, cu piesa „Prison”.