Francezii nu vor fi scutiţi de carantină în Regatul Unit, anunţă Londra

Guvernul britanic a informat vineri că francezilor nu le-a fost acordată nicio exceptare de la carantina pe care intenţionează să o impună călătorilor sosind din străinătate în cadrul pandemiei de COVID-19, un anunţ ce apare ca o revenire asupra propriilor afirmaţii, notează AFP.



Anunţând duminică relaxarea graduală a măsurilor de izolare impuse în Regatul Unit, premierul britanic, Boris Johnson, a făcut cunoscută intenţia sa de introduce în curând "o perioadă de carantină pentru persoanele care vin în această ţară cu avionul".



Într-un comunicat comun, Londra şi Parisul au subliniat imediat, după o discuţie telefonică între Boris Johnson şi preşedintele francez, Emmanuel Macron, că această posibilă carantină de 14 zile nu va fi aplicată "în stadiul actual călătorilor venind din Franţa".



"Cuvintele cheie din această frază sunt 'în stadiul actual'", a afirmat vineri purtătorul de cuvânt al premierului britanic, în faţa criticilor legate de relevanţa şi fezabilitatea unei astfel de excepţii.



"Nu a fost convenită o exceptare cu Franţa. Ceea ce am spus este vom lucra cu francezii asupra acestei probleme în săptămânile următoare", a adăugat el.



"Va fi înfiinţat un grup de lucru între cele două guverne pentru a asigura această consultare în următoarele săptămâni şi cooperarea în cauză este deosebit de necesară pentru gestionarea frontierei noastre comune", a adăugat purtătorul de cuvânt.



Solicitat de AFP, Ministerul de Interne de la Londra a informat că francezii sunt exceptaţi "în stadiul actual", dar că "detaliile carantinei vor fi precizate odată cu introducerea măsurilor".



Franţa şi Regatul Unit sunt legate, printre altele de trenurile de mare viteză Eurostar care trec pe sub Canalul Mânecii.



Cotidianul Financial Times a afirmat vineri că guvernul britanic a renunţat la ideea de a acorda o exceptare totală francezilor. Numai muncitorii-cheie nu vor fi vizaţi de carantină, cum sunt, de exemplu, şoferii ca tiruri.