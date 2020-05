Cele mai bune și cele mai rele alimente pentru stres

Folosești tehnici de relaxare pentru a reduce nivelul de stres? Descoperă cele mai bune alimente pentru stres, precum și pe cele pe care trebuie să le eviți pentru a putea zâmbi din nou.



În lupta împotriva stresului nu contează numai terapia la nivel emoțional, ci și dieta zilnică. Există alimente care pot exacerba stresul și impactul negativ asupra organismului, precum și variante care te ajută să te simți mai bine. Odată ce cunoști cele mai bune alimente pentru stres îți vei putea fortifica organismul, astfel încât să treci mai ușor peste momentele dificile, care îți pot periclita echilibrul emoțional. Nu trebuie să-ți închipui că există alimente cu un efect magic, care vor face să dispară toate emoțiile negative pe loc, însă alegerile greșite îți vor înrăutăți rapid starea și de la un mic disconfort poți ajunge să te superi și să ți se pară că situația în care te afli nu are rezolvare. Atunci când alimentele consumate previn problemele de sănătate și stimulează imunitatea, reacțiile tale în momentele dificile vor fi mai rapide și vei identifica rapid soluțiile fără să gândești negativ.



Cu siguranță atunci când ai un termen limită de respectat ultimul lucru la care te gândești este alimentația sănătoasă, dar dacă vei dedica numai câteva minute unor mese nutritive, doza de vitamine și minerale te va fortifica și vei reuși să-ți realizezi obiectivele.



Unele produse, cum sunt băuturile alcoolice sau cele pe bază de cafeină pot intensifica stresul și ar fi bine să le eviți atunci când ești sub presiune. De asemenea, există alimente care te pot face să fii mai puțin agitat, spre exemplu fructele și legumele proaspete, nucile sau semințele crude. Cu toate acestea, trebuie să conștientizezi faptul că efectele unei alimentții sănătoase nu sunt imediate. Te vei simți mai bine odată ce vitaminele și mineralele se acumulează în organism, dar acest lucru înseamnă să fii disciplinat și să nu te descurajezi dacă nu observi o îmbunătățire imediată a stării tale emoționale. Folosirea unor combinații de alimente pentru stres are efecte cumulative.



Cu siguranță vei fi încă stresat dacă mănânci o portocală, dar dacă îți modifici meniul și respecți mese sănătoase timp de minimum o lună, efectele pzitive nu vor întârzia să apară.



Iată ce alimente ar trebui să eviți dacă ești stresat:



1. Zahărul rafinat

Un consum ridicat de zahăr rafinat poate crește rapid nivelul glicemiei, iar după câteva ore te vei simți foarte obosit sau vei avea stări de amețeală. O astfel de stare nu face decât să accentueze stresul, așa că este indicat să eviți produsele de patiserie, pâinea albă și cerealele cu mult zahăr. Alegele fructele proaspete sau confiate și nu vei avea probleme.



2. Sarea

Dacă meniul tău include o cantitate ridicată de sodiu ai putea să te simți balonat, să ai probleme cu retenția de apă, să-ți fie sete tot timpul și să ai o tensiune arterială peste nivelul normal. Renunță la alimentele prăjite și la chips-uri și vei reduce consumul de sare foarte simplu.



3. Cafeina

Băuturile pe bază de cafeină cresc tensiunea și îți fac inima să bată mai repede. Un consum moderat de cafeină nu influențează stresul în mod semnificativ, dar dacă exagerezi efectele negative pot ajunge până la aritmie cardiacă, atacuri de panică și depresie.



Odată ce ai eliminat sau redus consumul de alimente cu impact negativ, orientează-te spre aceste vitamine și minerale care diminuează stresul:



1. Vitamina C

Stresul reduce imunitatea organismului și vei fi mai susceptibil la răceala de sezon sau la gripă. În această situație, un consum regulat de alimente care conțin vitamina C te-ar putea ajuta să nu te îmbolnăvești în momentele dificile.

Dacă deja ai răcit, studiile au demonstrat că nu vei obține efecte deosebite dacă introduci mai multe alimente de acest tip în meniu. Acțiunea lor este în primul rând preventivă.



2. Prebioticele

Bacteriile benefice previn efectele negative ale stresului asupra sistemului digestiv. Consumă des usturoi, ceapă și sparanghel pentru a te asigura că nu apar durerile abdominale, crampele sau diareea exact în momentul nepotrivit.



3. Potasiul

Acest mineral poate diminua efectele negative ale unui consum ridicat de sodiu deoarece echilibrează tensiunea arterială, contribuind în acest mod la reducerea stresului. Include în meniul tău bananele, somonul, edamame și cartofii dulci pentru a fi mereu în formă.



4. Magneziul

Alimentele care conțin magneziu neutralizează oboseala și durerile de cap. Surse importante de magneziu sunt semințele crude de dovleac, migdalele, avocado și smochinele.



5. Ceaiurile benefice

Stresul poate fi redus și cu băutura potrivită, în acest caz ceaiurile, care au un efect calmant, liniștitor. Dacă îți dorești o băutură caldă, dar ești prea stresat pentru a bea cafea, alege ceaiul de mușețel sau pe cel de tei.

De asemenea, ceaiul rooibos este foarte util pentru a trece mai ușor peste momentele dificile.