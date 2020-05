Cum te protejezi de Covid-19: 8 lucruri pe care trebuie să le dezinfectezi des

Oricât de mult te speli pe mâini, tot trebuie să atingi diverse obiecte. Iată lucrurile pe care trebuie să le dezinfectezi că să te aperi de coronavirus!



Stim cu totii cat de important este sa ne spalam pe maini si sa dezinfectam lucrurile pe care le folosim. Potrivit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC), transmiterea noului coronavirus are loc prin stropii de saliva raspanditi prin respiratie si, potrivit ultimelor cercetari, acesta poate persista cateva ore si chiar zile pe suprafata unor obiecte realizate din diferite materiale.



„Curatarea murdariei vizibile de pe suprafete urmate de dezinfectare este cea mai buna masaura pentru prevenirea COVID-19 si a altor boli respiratorii in azile si in comunitati”, anunta CDC.



Site-ul The Everygirl a intocmit o lista cu lucruri pe care trebuie sa le dezinfectezi.

Printre acestea se numara unele uzuale, dar si altele la care nu te-ai gandi ca ar merita atentia ta. Iata ce trebuie sa cureti in mod special pentru a evita infectia cu coronavirus!



1. Telefonul mobil

Probabil obiectul pe care il folosim cel mai mult de-a lungul zilei; vital pentru comunicare, informare si divertisment, telefonul mobil este si cel mai murdar obiect pe care il atingem de zeci de ori in fiecare zi.

Il purtam cu noi si il atingem oriunde – in bucatarie, in baie, in camera de zi si in dormitor, pe strada, in masina, asa ca n-ar trebui sa ne mire ca e plin de microbi.

Un studiu realizat de London School of Hygiene & Tropical Medicine a descoperit ca unul din sase telefoane mobile sunt infestate cu materii fecale, relateaza CNN.

Asadar, ai grija sa cureti smartphone-ul de mai multe ori pe zi – gasesti aici cateva sfaturi pentru aceasta operatiune.



2. Laptopuri si computere desktop

Acum, cand tot mai multi suntem nevoiti sa lucram de acasa sau folosim mai mult tehnologiile online pentru cumparaturi, streaming, chat si cate si mai cate, avem contact mai consistent cu aceste dispozitive. Tastatura si mouse-ul sunt mediul perfect pentru germeni, mai ales daca obisnuim sa luam si o mica gustare in fata laptopului sau a computerului.

Chiar daca sunt mai protejate, intrucat, de regula, esti singura persoana care le foloseste (indeosebi in cazul sistemelor desktop), computerele tot trebuie dezinfectate periodic.

Un studiu publicat recent de Journal of Hospital Infection arata ca SARS si noul coronavirus pot rezista timp de noua zile pe suprafete precum metalul, sticla sau plasticul. Acest tutorial video publicat de Business Insider te invata cum sa dezinfectezi eficient computerul:







3. Telecomenzile

Credeai ca daca ai sters telefonul de cateva ori ai scapat de griji? Ei, bine, telecomanda televizorului este si ea destul de folosita. Si, mare atentie, daca nu locuiesti singura, ajunge si in mainile altora. Este valabil si pentru telecomanda altor dispozitive, precum aerul conditionat.

Schema de risc e foarte simpla: daca, sa zicem, telecomanda TV nu este dezinfectata, iar tu o folosesti pentru a porni un film pe Netflix si apoi atingi cu aceeasi mana popcornul sau chipsurile din castron, tocmai le-ai deschis poarta spre corpul tau inamicilor invizibili. Evita acest scenariu dezinfectand zilnic fiecare telecomanda din casa ta!



4. Lucruri pe care le atingi des

Pe scurt: clanta usii, intrerupatoarele, robinetele si vasul de toaleta. Gandeste-te putin la rutina unei zile obisnuite: vii acasa, deschizi si inchizi usa locuintei, ai nevoie sa mergi la baie, aprinzi lumina, faci ce ai de facut, tragi apa, vrei sa te speli pe maini, deschizi si inchizi robinetul – tocmai ai luat microbii de pe fiecare dintre aceste obiecte cu care intri zilnic in contact, cu unele chiar de mai multe ori pe zi. Iata de ce trebuie sa le dezinfectezi insistent, scrie site-ul citat.

Poti sa folosesti solutii speciale sau servetele dezinfectante pentru a curata aceste locuri ale casei.



5. Suprafetele din casa folosite des

Blatul de bucatarie, rafturile din bucatarie si din baie, masa de bucatarie, masuta de cafea se numara printre suprafetele cu care intri zilnic in contact si ar trebui dezinfectate cat mai des posibil. Adica de mai multe ori pe zi. „Dovezile actuale arata ca noul coronavirus poate rezista cateva ore si chiar zile pe suprafetele realizate dintr-o varietate de materiale”, arata CDC.

Ideal e sa le cureti cel putin de doua ori pe zi cu un dezinfectant a carui eticheta arata ca este sigur pentru uz casnic, scrie The Everygirl. De asemenea, ai grija sa-ti iei masuri de protectie cand folosesti aceste substante de curatare – trebuie sa porti manusi si sa asiguri aerisirea spatiului respectiv.



6. Mancarea livrata la domiciliu

Poate ca ai senzatia ca treaba asta cu dezinfectarea se transforma in paranoia, dar e mai bine sa exagerezi cu curatenia si sa nu patesti nimic decat sa lasi gara jos si sa-ti pui in pericol sanatatea. Asa ca atentia ta trebuie sa se indrepte si spre lucrurile care vin din exteriorul casei.

Multi dintre noi comanda mancare si bauturi de la restaurante si cafenele, ceea ce in esenta e un mod excelent de a sustine afacerile locale in aceste zile grele. Alimentele preparate termic sunt mai putin expuse la microbi cand sunt bine gatite, insa chiar daca presupui ca personalul le face si le livreaza cu respectarea tuturor normelor de igiena, acestea pot fi, totusi, expuse la germeni pe drumul din bucatarie pana la usa casei tale.

Cel mai indicat este sa-ti iei masuri proprii de siguranta: spala-te pe maini imediat dupa preluarea comenzii si curata ambalajul cu servetele antibacteriene sau spray dezinfectant. Apoi spala-te din nou pe maini inainte de a atinge mancarea.



7. Genti, sacose, portofele, chei, ochelari

De fiecare data cand iesi din casa, „prietenii” invizibili ies si ei la plimbare – fie ca facem cativa pasi, mergem la farmacie, la magazinul alimentar sau la doctor. Atingem des portofelul, scoatem cardurile, bancnotele sau monedele, luam restul si punem mana pe produsele pe care le cumparam.

Carol Winner, specialista in sanatate publica, a spus pentru HuffPost ca articolele textile si din piele pot pastra mai mult stropii care contin noul coronavirus. Din fericire, suprafetele din piele pot fi curatate mai usor.



8. Interiorul masinii

Credeai ca lupta cu coronavirusul se da doar in casa? Ei, bine, masina este o extensie mobila a spatiului tau privat. Atentie insa: habitaclul este limitat, iar daca inauntru intra si alte persoane, este mediul perfect pentru raspandirea microbilor.

Multi dintre noi nici nu-si pun problema sa-si curete masina in interior. Si chiar daca volanul este locul in care se concentreaza cei mai multi microbi, n-ar trebui sa uiti sa cureti bine si schimbatorul de viteze, cotiera, manetele de semnalizare, butoanele de pe plansa de bord si de pe usi, precum si clantele portierelor. Apropo de portiere – nu doar pe interior, ci si pe exterior!

Practic, te apuci sa cureti zdravan un sfert din interiorul masinii, dar daca nu lucrezi de acasa si o folosesti zilnic, atunci considera ca acesta este primul front de lupta cu coronavirusul inainte de a intari apararea in casa.