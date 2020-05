Cum alegi cea mai bună mască de dormit

Te simți obosit și ai nevoie de un somn odihnitor pentru a-ți reface rezervele de energie? Descoperă cum selectezi cea mai bună mască de dormit.



Odihna și relaxarea din timpul nopții stimulează procesul de refacere a organismului după un efort prelungit sau o zi foarte aglomerată la serviciu. Dacă vrei să ai forțe noi pentru următoarea zi este foarte important să te asiguri că te odihnești așa cum trebuie. Diferența dintre o cameră cu multă lumină și una în întuneric îți poate influența decisiv orele de somn. În cazul în care nu reușești să adormi profund și te trezești tot timpul, a doua zi ai putea avea dificultăți de concentrare și va trebui să bei cafea des pentru a rămâne treaz. Însă, dacă înveți principalele criterii pentru a alege cea mai bună mască de dormit,vei obține beneficiile somnului profund, care te revigorează și te face să fii gata de noi provocări.



Potrivit studiilor de specialitate, măștile de dormit sunt extrem de utile în cazul persoanelor care lucrează în schimburi și se întorc acasă dimineața, după ce au lucrat toată noaptea.



Masca va bloca lumina din cameră și îți va permite să te odihnești, chiar dacă ziua a început deja. De asemenea, dacă partenerul tău nu se culcă la aceeași oră cu tine, ci preferă să citească până la ore târzii cu veioza aprinsă, nu trebuie să încerci să-i impui să-și schimbe programul. Folosește masca de dormit și vei evita multe momente stresante. Acest produs te salvează și dacă perdelele tale nu sunt foarte groase, iar lumina soarelui pătrunde în cameră cu ușurință.



Iată ce calități trebuie să aibă cea mai bună mască de dormit:



1. Neutralizarea surselor de lumină

Rolul primordial al măștii de dormit este să te protejeze împotriva luminii din jurul tău, astfel încât să poți adormi liniștit în orice moment al zilei. Întunericul stimulează producția de melatonină, hormonul care declanșează starea de somnolență.

Dacă lumina este eliminată vei adormi mult mai ușor. Cu toate acestea trebuie să ții cont că nu toate măștile de dormit blochează complet lumina. Dacă dormitorul tău are perdele și nu este foarte luminos în general și vrei să folosești masca numai pentru a te asigura că razele accidentale de lumină nu te trezesc, probabil că nu ai nevoie de un produs care elimină complet lumina. Dacă vrei să dormi după-amiaza, în pauza de masă, timp de 30 de minute, lucrurile se schimbă. Probabil că ai de-a face cu un mediu foarte bine iluminat și va trebui să alegi o mască de dormit care blochează lumina în proporție de 99%.



2. Mularea perfectă pe trăsături

Felul în care îți vine masca este un factor determinant pentru eficiența produsului. Cel mai bine este să optezi pentru o mască pe care o poți testa în magazin pentru a observa rapid dacă este comodă și se mulează bine pe chipul tău.

Fii atent la zona pomeților și la nas. Dacă masca nu-ți vine bine și se ridică pe alocuri, lumina va pătrunde cu siguranță, iar somnul tău va fi întrerupt. De asemenea, dacă este prea fixă îți poate da dureri de cap sau poate crea probleme cu respirația. Alege o mască de dormit care îți vine bine, fără să te strângă. Dacă observi o distanță între mască și pomeți, astfel încât poți privi pe dedesubt, nu este produsul potrivit pentru tine.



3. Forma ochilor

Poate că nu te gândești imediat la acest criteriu când îți dorești o mască de dormit, dar presiunea exercitată asupra ochilor te-ar putea împiedica să ai un somn profund și odihnitor. Testează câteva variante și observă cum te adaptezi.

Dacă nu te simți confortabil doar cu o mască din material, poți alege o variantă care are spații speciale pentru a evita presiunea asupra ochilor. În acest fel nu vei mai resimți disconfort la nivelul pleoapelor, în timp ce ești protejat de lumină și poți dormi liniștit.



4. Tipul de material

Înainte de a te decide pentru un anumit produs, studiază și materialul din care este realizat. Măștile de dormit din bumbac sunt foarte utile vara, când pielea are nevoie să respire. De asemenea, mătasea este o altă alegere indicată de experți pentru că are un efect antibacterian, reducând inflamațiile asociate cu acneea și înroșirea pielii, care apare în cazul eczemelor sau dermatitei. Ține cont și de cât de sensibilă este pielea ta sau de alergiile pe care le ai.