Europa începe relaxarea măsurilor de carantină

Franţa se redeschide astăzi, după aproape două luni de izolare strictă. Iar premierul britanic Boris Johnson a anunţat aseară mult-aşteptatul plan pentru atenuarea măsurilor de izolare. Peste ocean aproape toate statele americane au făcut deja primii paşi spre redeschiderea economiei. Rusia însă continuă să înregistreze un număr record de îmbolnăviri, iar un incendiu izbucnit la un centru de îngrijire a persoanelor în vîrstă, a luat viaţa la cel puţin zece oameni, relatează Moldova 1.



De astăzi, în Franţa se redeschid magazinele şi afacerile, totul însă cu o condiţie, respectarea strictă a măsurilor sanitare. Şi elevii claselor primare se întorc la şcoală, iar treptat vor reveni şi liceenii. Totuşi, clasele nu vor putea să aibă mai mult de 15 elevi. Francezii, deşi par nerăbdători să revină la viaţa normală, mai au unele temeri.



„Îmi este dor de prieteni, dar mai puţin de şcoală, mi-a plăcut să stau acasă cu părinţii”;



„Voi urmări de acasă cum va avea loc redeschiderea şcolilor, cred că vor exista unele probleme”;



„îmi este frică să merg cu metroul şi trenul, nu pot înţelege cum am putea să evităm infecţiile”, spun francezii.



Marea Britanie a anunţat primii paşi pentru ieşirea din carantină. De astăzi, angajaţii din construcţii sau din fabrici se pot întoarce la muncă, dar să evite pe cât posibil transportul public. De miercuri însă, britanicii vor avea voie să facă sport în aer liber. Şcolile şi o parte din magazine se vor deschide gradual de la 1 iunie, iar restaurantele şi cafenelele începând cu luna iulie.



„Vom continua să urmărim progresul la nivel local, regional şi naţional şi dacă vor exista focare, dacă vor exista probleme nu vom ezita să punem frână”, a declarat Boris Johnson, premierul Marii Britanii.



De astăzi şi Spania trece la „Faza unu” din planul guvernului pentru redeschiderea ţării. Magazine, biserici şi terase de restaurant se vor putea redeschide, la o capacitate limitată.



Italia a înregistrat cel mai mic număr de decese din ultimele două luni.



Germania însă se confruntă cu o creştere a numărului de cazuri de infectare, la câteva zile de la relaxarea restricţiilor. În medie, un bolnav transmite acum virusul la mai mult de o persoană, susţine Institutul german de sănătate publică.



În acest week-end, 47 de state federale americane au relaxat măsurile de izolare şi de restrangere a deplasărilor. În ultimele 24 de ore, Statele Unite au raportat cel mai scăzut număr de decese. Autorităţile sunt îngrijorate acum de creşterea numărului de cazuri de copii diagnosticaţi cu un sindrom inflamator, asociat cu noul coronavirus.Trei copii au murit în New York.



„În prezent, în oraşul New York au fost detectate 38 de cazuri, cu 15 mai multe decât la ultima numărătoare. Alte nouă cazuri încă aşteaptă un diagnostic concret", a menţionat Bill de Blasio, primar New York.



Cazuri similare au mai fost raportate în Seattle şi California, dar şi în ţări europene - Regatul Unit, Italia şi Spania.



Faimosul epidemiolog Anthony Fauci, dar şi alţi doi membri de la Casa Albă au intrat în auto-izolare, după ce au fost în contact cu o perosană testat pozitiv.



Cazurile de coronavirus din Rusia le-au depăşit pe cele din Franţa sau Germania, devenind a cincea cea mai afectată ţară din lume.