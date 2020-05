Noi detalii din conflictul dintre Filip și fracțiunea parlamentară a PDM

Informațiile au fost transmise redacției de către un martor întâmplător al unei conversații dintre un democrat influent cu o rudă de-a sa. Discuția a fost lungă, plină de informații. Acum înțelegem foarte clar de ce ședința democraților de lunea trecută a fost atât de lungă, de aproximativ 7 ore.



A devenit clar de ce subiectele acestor discuții nu au fost făcute publică de către democrați. În sfârșit a devenit clar care sunt motivele plecărilor masive ale deputaților din fracțiune.



S-a constatat că unii deputați PDM la întâlnirea din restaurantul LUNA (întâlnirea a fost filmată și publicată în presă) au aflat despre multe informații scandaloase.



S-a aflat că pentru demisia Maiei Sandu din funcția de prim-ministru, Dodon a fost nevoit să-i plătească lui Filip suma de 600 de mii de dolari. Filip a justificat această „indemnizație” cu necesitățile partidului. În plus, de atunci Dodon îi alocă lunar lui Filip câte 300 de mii de dolari, o parte din acești bani fiind destinați personal lui Filip. O altă parte este direcționată pentru salariile deputaților – câte 5 mii de dolari pe lună fiecare, dar și pentru cheltuielile de partid, de exemplu, pentru munca liderilor regionali (pentru a le reduce tentațiile de a părăsi partidul).



În tot acest răstimp, la partid ajungea o mică parte din acești bani, partea leului rămânând în punga lui Filip.



Iată că lunea trecută a servit un moment de clarificări.



Deputații așa și nu au putut găsi banii furați de Filip (chiar dacă s-au reunit cei cinci după runda principală), în discuțiile aprinse au ieșit la iveală și abuzurile anterioare și actele de corupție ale lui Filip.



I-au amintit lui Filip și despre loviturile de imagine asupra partidului, aplicate anterior urmare a „artificiilor” sale.



La acest capitol sunt atribuite privatizarea hulpavă a Casei Presei, atunci când câțiva oameni de afaceri au fost impuși de Filip să rupă contractele de arendă pe 10 și 25 de ani, iar statul a primit de la Filip cu 40 de milioane de lei mai puțin decât a fost valorat clădirea.



Au amintit și de privatizarea pe principii similare a cantinei Guvernului. Paguba adusă statului a fost de 30 milioane de lei.



Și-au amintit de „furturile mărunte” din jurul REGISTRU, despre așa zisele „otkaturi”, achizițiile de utilaj și softuri pentru această întreprindere de stat. Este vorba de o pagubă de circa 10 milioane. Este interesat că aceeași firmă care a asigurat cu computere REGISTRU a executat și toate lucrările de computerizare a casei lui Filip și a rudei sale Răilean (anterior director al REGISTRU, iar acum unul dintre miniștrii favoriți ai Filip).



Nu au uitat de schema scandaloasă a Afacerii Nucilor a familiei Filip despre care presa a scris pe larg și care a lovit puternic în imaginea partidului în campania electorală din 2019. (https://bloknot-moldova.md/news/-biznes-protsvetaet-orekhi-filipa-prodayutsya-v-ya-1046008 )



Acoperindu-se cu funcția de prim-ministru, Filip a reușit în 2019 să privatizeze cu sume infime în centrul Chișinăului un oficiu mare în str. Ștefan cel Mare, 162, cu nr. cadastral 01005190300 (unul dintre deputați a propus să fie organizate acolo excursii pentru liderii regionali ai PDM).



Putem observa că aceasta este lista incompletă a „distracțiilor” lui Filip, care a prejudiciat bugetul, adică cetățenilor țării. Este vorba cam de aceeași sumă pe care Moldova a cheltuit-o țara pentru achiziționarea echipamentelor în lupta cu noul Coronavirus.



La întâlnirea deputaților au ieșit la suprafață și unele fapte pe care nu le cunoșteau parlamentarii democrați despre actele de corupție ale lui Filip, suma cărora, cumulativ, echivalează cu suportul statului acordat pentru indemnizațiile familiile defavorizate pentru căldură în sezonul rece.



S-a constatat că Filip a construit tot timpul scheme acolo unde activa. Schema era una: obținerea funcției de conducător, concedierea adjuncților și construirea unor scheme hoțești. Principiul: să fure de unul singur, în liniște și, cel mai important, să nu se împartă cu nimeni.



ncă în timpul când era la fabrica Bucuria a fost scos din funcție de proprietari, în urma unui scandal imens, fiind prins cu mâța în sac după aceeași schema. Se spune că a furat aproximativ 50 de milioane de lei. Apropo – plătim pentru acest furt și acum, când cumpărăm dulciuri.



Apoi Filip a furat multe zeci de milioane de lei din funcție de director al întreprinderii de stat Tutun CTC. Amintiți-vă cum a alungat toată conducerea de acolo pentru – și putea pune în aplicare schemele. Una din acele persoane apreciază pierderile cauzate de hoțiile lui Filip din perioada când a administrat fabrica, la 110 milioane de lei. Acum proprietarii fabricii dezleagă toate încâlcelile și, probabil, întreaga țară va afla detalii. Iar fumătorii vor plăti pentru aceste jafuri încă 10 ani înainte.



Singurul scop era să fure singur și în tăcere.



Conducerea PDM a descoperit în iulie anul trecut că Filip, din funcția de ministru al tehnologiei informației a construit o schemă complicată de furt de pe fiecare act de identitate eliberat de întreprinderea REGISTRU, acum Agenția Servicii Publice (ASP). Ca de obicei, i-a demis pe oamenii din domeniu – D. Școla, D. Recean, a schimbat întreprinderea care producea pașapoartele în urma unor tendere scandaloase și, din nou a rămas singur și din umbră.



De asemenea, liderii partidului au aflat că Filip primește „otkaturi” semnificative de la companiile străine care produc pașapoartele. Se presupune că este vorba de 6 milioane în lună!!! Bani ajung în companiile off-shore ale lui Filip.



O totală obrăznicie este și faptul că practic 75% din clădirile pe care le arendează ASP pentru oficiile de documentare a populației aparțin lui Filip. Filip le-a cumpărat la prețuri derizorii și i-a cerut rudei sale, directorul de atunci al ASP, actualul ministru al economiei, pe care tot el l-a promovat - S. Răilean, să le ia în arendă. Suma totală a plăților pentru arendă sunt de 30 de milioane de lei pe an. În 10 ani se adună aproape jumătate de miliard de lei, întrucât se așteaptă că în curând suma plăților pentru arendă va crește. 500 de milioane de lei – bani care îi permit să întrețină 3 partide politice timp de 20 de ani. Este vorba de o sumă mai mare decât indemnizațiile pe care le primesc pensionarii de Crăciun și Paște. Acești bani îi achită cetățenii din propriile buzunare, având în vedere că aceste cheltuieli intră în costul actelor eliberate.



Anume acesta a fost și motivul scandalului în privința numirii directorului ASP. Filip insista pe candidatul său – Sula, ca să nu iasă la iveală abuzurile comise. Mai mult, pentru această funcție, Filip s-a certat și în interiorul partidului, dar și cu Dodon.



PDM propunea atunci candidatura lui Zara, care din funcția de director adjunct i-a prezentat conducerii partidului schemele lui Filip.



Apropo, mai țineți minte că cei de la conducerea PDM nu vroiau să-l desemneze pe Filip în funcția de președinte, dar se discuta candidatura lui Cebotari?



La ședința fracțiunii de săptămâna trecută a ieșit la iveală faptul că anume istoria legată de oficiile ASP și mișmașurile cu pașapoartele au fost principalele rezerve față de Filip. De ce totuși a fost propus Filip? În Primul rând, nu au vrut să scoată gunoiul din casă. Al doilea motiv au fost săcușorii cu bani, rămași încă de pe timpul lui Plahotniuc în trezoreria formațiunii. Unii erau gata să-l voteze pe Filip și gratuit, neștiind ce se întâmplă la Chișinău. În plus, Filip se mai plângea că nu sunt bani. Or, toți știu, că el nu va da din buzunarul său niciun bănuț.



La prima vedere, ședința fracțiunii s-a încheiat cu nimic – liderii au ieșit în fața presei și nu au făcut nicio declarație relevantă.



Dar, totuși, se pare că rezultatul acestei adunări este important – cei de la PDM au înțeles că dacă nu-l înlocuiesc pe Filip cu un lider nepătat, vor pierde încă jumătate de fracțiune, iar partidul practic va dispărea în următoarele luni, dacă nu chiar săptămâni.