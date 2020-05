Londra prelungeşte izolarea, intenţionează să redeschidă magazinele şi şcolile la 1 iunie

Magazinele şi şcolile primare se vor putea deschide la începutul lunii iunie în Marea Britanie în caz de progres în lupta contra pandemiei de COVID-19, a anunţat duminică premierul Boris Johnson, decretând prelungirea până la 1 iunie a măsurilor de izolare introduse la 23 martie, comentează AFP.



"Deşi am realizat progrese pentru a satisface cel puţin anumite condiţii pe care le-a fixat, nu le-am îndeplinit pe toate. Nu a venit deci momentul să punem pur şi simplu capăt, în această săptămână, izolării", a declarat Boris Johnson într-un discurs la televiziune.



Circa 32.000 de persoane testate pozitive la coronavirus au murit în Marea Britanie, cel mai grav bilanţ la nivel mondial după Statele Unite. Deşi numărul de morţi şi spitalizări se reduce, situaţia rămâne îngrijorătoare, mai ales în azilurile de bătrâni.



Premierul conservator a prezentat un plan de relaxare treptată cu speranţa de a putea redeschide progresiv, de la începutul lui iunie, magazinele şi şcolile primare.



La începutul lui iulie, "dacă sunt reunite toate condiţiile", guvernul speră "să redeschidă cel puţin" unele baruri, restaurante şi alte locuri publice.



În plus, guvernul doreşte "să instituie în curând o carantină pentru persoanele care intră în ţară cu avionul", a mai spus el, fără să anunţe vreo dată oori alte detalii în legătură cu această măsură. Declaraţia a provocat îngrijorare în sectorul aerian, deja lovit puternic de pandemie.



"Nicio măsură de carantină nu li se va aplica turiştilor venind din Franţa în acest stadiu", a precizat Palatul Elysee, după o discuţie telefonică între preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi premierul Boris Johnson. Mai multe media au informat, de asemenea, că nu vor fi vizaţi de această măsură călătorii venind in Irlanda.



Populaţia este îndemnată să depună eforturi în continuare, însă nuanţat: dacă telemunca rămâne recomandată, cei care nu pot lucra de acasă sunt "încurajaţi activ" să meargă de luni la serviciu.



În acelaşi timp, le este cerut să evite transportul în comun şi să respecte o distanţă de doi metri între persoane.



Liderul Partidului Laburist, Keir Starmer, a criticat imediat lipsa de "claritate" a premierului Boris Johnson. "Declaraţia prim-ministrului ridică mai multe semne de întrebare decât să ofere răspunsuri", a scris el pe Twitter.



Cu începere de miercuri, oamenii vor putea, de asemenea, să facă sport oricât doresc în aer liber, cu condiţia să respecte regulile de distanţare.



"Puteţi sta la soare în parcul dumneavoastră local, puteţi conduce în alte destinaţii, puteţi chiar să faceţi sport, cu condiţia să fie cu membrii propriei gospodării", a mai afirmat prim-ministrul.



În plus, premierul Boris Johnson a anunţat că Marea Britanie va lansa un sistem de alertă în cinci trepte care va clasifica nivelul de ameninţare reprezentat de noul coronavirus.



El a subliniat că nivelul al 5-lea este "cel mai grav" iar nivelul unu înseamnă că maladia COVID-19 "nu mai este prezentă" în ţară.



Boris Johnson a spus că Marea Britanie a fost la nivelul al 4-lea în timpul perioadei de izolare şi că acum ar putea începe gradual să scadă până la nivelul al 3-lea, ceea ce înseamnă că unele părţi ale vieţii publice se pot redeschide.



Prim-ministrul a precizat că nivelul sistemului de alertă va fi determinat în primul rând de rata de infectare şi de numărul total al cazurilor confirmate de coronavirus.