Ce spun astrele azi, 10 mai

Berbec

Daca rutina de la locul de munca va plictiseste, nu va ganditi inca la o schimbare de cariera, in special daca nu ati economisit in ultima vreme. Un astfel de pas presupune destul de multa pregatire, inclusiv o gandire temeinica. Veti fi tentati sa vedeti in partenerul vostru o oportunitate de termen lung, insa este posibil ca relatiile din urmatoarea perioada sa fie trecatoare. Nu va lasati descurajati de acest lucru, deoarece romantismul vostru este ceva de apreciat. Ati putea concentra aceste sentimente intr-un proiect creativ, pentru ca nu va lipseste inventivitatea. De asemenea, nu va lasati manipulati de cei din jur, ci bazati-va pe propria intuitie cat mai mult posibil.



Taur

Daca mentineti o prezenta impunatoare la locul de munca, va veti impresiona pana si superiorii, care vor tine cont de talentul vostru de lider. Nu insistati sa folositi obiecte foarte vechi si uzate, in special cele care ar putea duce la un accident; riscurile sunt crescute azi. Aveti grija in urmatoarea perioada sa va salvati documentele de pe laptop sau calculator intr-un loc diferit; astfel, veti evita o bataie de cap in plus, pentru ca tehnologia poate juca feste uneori. Este posibil ca o sora sau o verisoara sa va ceara sfatul, iar acest lucru va va apropia. Daca va asteapta un eveniment important spre sfarsitul anului, incepeti sa planificati de pe acum.



Gemeni

Nimic nu va opreste sa faceti o schimbare daca simtiti ca rutina din viata cotidiana v-a oprit progresul ca persoana. Sfaturile celorlati vor fi acum foarte importante; chiar daca nu le veti urma pe toate, acestea vor servi drept incurajare. Nu se anunta schimbari majore in viata de cuplu, insa atmosfera de normalitate nu se poate mentine prin inactiune. Daca aveti copii, acestia s-ar putea sa fie mai rebeli decat de obicei, insa acest lucru nu va fi o problema majora, ci doar o trasatura a varstei; va trebuie sa priviti lucrurile si din perspectiva lor. Este foarte posibil sa aveti probleme cu sinusurile, desi pana acum ati crezut ca simptomele sunt urmari ale unei raceli.



Rac

Nu sunteti genul de persoane care se conformeaza usor cu ceea ce crede majoritatea. Acesta nu este un lucru rau, ci chiar benefic! Mai mult, daca lucrati intr-un domeniu creativ, aceasta atitudine va poate ajuta cariera. In urmatoarea perioada, evitati orice forma de sport extrem, deoarece riscul unui accident va fi mult mai mare. Nu va faceti griji daca ati avut parte de multe discutii in contradictoriu cu partenerul; daca ati reusit sa dezbateti intr-un mod productiv de fiecare data si sa va respectati punctele de vedere, aceasta experienta poate sa va imbunatateasca relatia. Oricum, trebuie sa fiti constienti ca orice relatie sentimentala reusita are la baza, in mod cert, o anumita doza de compromis.



Leu

S-ar putea ca la locul de munca sa se iveasa posibilitatea unei promotii sau investitii importante catre viitorul carierei voastre. Nu va lasati intimidati, deoarece aceasta oportunitate va duce la un viitor stabil financiar. Incercati sa petreceti mai mult timp cu copiii si partenerul, deoarece lipsa voastra este simtita si este adeseori subiect de discutie intre cei dragi; oricat ati fi de ocupati si oricata intelegere ati avea din partea celor dragi, nimic nu compenseaza lipsa voastra. Daca aveti ocazia sa ajungeti la un control la medicul de familie, fiti cat mai detaliati atunci cand vorbiti despre problemele de sanatate, oricat de mici par. Adeseori, acestea pot duce la probleme mai mari.



Fecioara

Din fericire pentru voi, cariera este sinonima cu pasiunea voastra, si de aceea mersul la locul de munca este o placere. Energia voastra ii inspira si pe cei din jur, care se vor arata dornici sa petreaca cat mai mult timp impreuna. Socializarea este importanta, insa nu uitati sa puneti deoparte timp si pentru voi, deoarece aveti dreptul la rasfat din cand in cand: o zi la spa, o dupa-amiaza la cinema sau o seara petrecuta citind. S-ar putea sa existe oarecare tensiune in familie, insa lucrurile se vor rezolva de la sine, de aceasta data; este o ocazie buna sa intelegeti faptul ca nu sunteti responsabili pentru orice problema.



Balanta

Stiti sa folositi cuvintele pentru avantajul vostru, iar acest lucru va va ajuta sa mediati conflictele in grupul de prieteni. Daca simtiti nevoia sa evadati din viata de zi cu zi, aveti acum oportunitatea perfecta sa va concentrati asupra unui proiect pe care l-ati abandonat din lipsa de timp. Veti fi predispusi la infectii; aveti grija daca va zgariati si nu ignorati simptomele neobisnuite! Viata de cuplu va fi armonioasa si lipsita de griji majore; ar fi bine sa faceti ceva pentru a revigora pasiunea de altadata. Este posibil ca un eveniment important sa va aduca bucurie si sa devina prilejul perfect pentru o petrecere. S-ar putea sa calatoriti astazi cu masina in afara orasului.



Scorpion

Daca va aflati la inceputul unei relatii, se anunta o perioada dificila; aceasta nu este neobisnuita pentru un cuplu nou, si veti putea sa ajungeti sa va cunoasteti partenerul mult mai bine. Veti observa o tendinta sa va razvratiti in ultima vreme, in special atunci cand cineva va critica. Incercati sa potoliti aceste sentimente, deoarece v-ar putea crea probleme la locul de munca. S-ar putea ca cineva drag sa va includa intr-un proiect personal foarte indraznet, insa actionati cu prudenta; trebuie sa aveti si timpul si resursele necesare, iar acest lucru trebuie bine cantarit dinainte. Daca nu va doriti sa luati parte, un refuz politicos nu va va afecta prietenia.



Sagetator

Incercati sa mariti consumul de fibre pentru a asigura o digestie normala si eficienta. Veti observa ca sunteti plini de energie in ultima vreme, insa nu depuneti efort considerabil fara a va asigura ca ati luat toate masurile de siguranta. Daca juniorii se arata interesati de un hobby, ar trebui sa ii incurajati, chiar daca aveati alte planuri pentru educatia lor; ceea ce vreti voi pentru ei poate fi total diferit de ceea ce vor ei insisi. Este posibil ca locul de munca sa devina o sursa de stres pentru voi, dar nu va lasati descurajati. Aceasta provocare este necesara pentru viitorul carierei voastre; priviti-o ca pe o sansa sa dobanditi noi cunostinte.



Capricorn

Nu va aruncati in proiecte care ar putea deveni o sursa de stres, care sa va ocupe gandurile in momente in care aveti nevoie sa fiti cat mai lucizi posibil. Desi veti avea parte de multe oportunitati pentru a avansa la locul de munca, este foarte important sa alegeti cu atentie. Daca aveti tendinta sa va cereti scuze prin gesturi si nu prin fapte, este posibil ca cineva drag sa fie deranjat de acest lucru, in special daca ati avut parte de un conflict major intre voi. Acest lucru este valabil si atunci cand ezitati sa va exprimati recunostinta. S-ar putea sa fiti dezamagiti de un membru al familiei; daca nu reusiti sa dezbateti subiectul fara o cearta, cel mai bine ar fi sa renuntati.



Varsator

Desi sunteti firi mai sfioase, veti fi incurajati sa intalniti persoane noi, cu care ati putea stabili legaturi importante. Va asteapta o perioada de succes, in special pe plan profesional. Un proiect la care ati lucrat va fi in sfarsit finalizat, ceea ce inseamna ca si starea voastra de bine se va imbunatati considerabil. Nu ar trebui sa fie probleme daca veti cheltui sume mici, insa incercati sa nu investiti in ceva foarte scump si de lunga durata. S-ar putea ca cineva din grupul de prieteni sa incurajeze un zvon nefavorabil despre un prieten comun; desi nu puteti controla aceasta situatie, incercati sa discutati cu persoana in cauza.



Pesti

Incercati sa nu fiti prea severi cu propria persoana, chiar daca situatia va impinge in acest sens. Sunteti ambitiosi in tot ceea ce faceti, iar progresul va veni oricum; va permiteti un rasfat din cand in cand. S-ar putea ca familia sa fie reunita de un eveniment important. Desi nu este o perioada buna pentru schimbarile din viata personala, acest lucru va fi incurajat la locul de munca. Daca aveti idei noi, acestea vor fi ascultate si chiar folosite in noile proiecte. Se anunta dificultati in viata de cuplu; daca ati avut mult prea multe discutii in contradictoriu in ultima perioada, s-ar putea ca relatia voastra sa aiba nevoie de o reevaluare substantiala.