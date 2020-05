4 obiceiuri dăunătoare pe care le ai când stai acasă

Îți lași șervețelele folosite pe birou, intri încălțată în casă sau uiți să te speli pe mâini înainte să gătești?



Aceste obiceiuri daunatoare sunt cu atat mai periculoase in perioada in care ne aflam, cand noul Coronavirus se raspandeste rapid in toata lumea.



De aceea, este momentul sa devii constienta de obiceiurile tale. Corecteaza-te si sa tine mereu cont de regulile de igiena.

Acum mai mult ca niciodata!



4 obiceiuri daunatoare pe care le ai cand stai acasa: Scapa imediat de ele!



1. Nu schimbi regulat asternuturile

Cand te gandesti la o casa curata, probabil ca vizualizezi instantaneu o podea imaculata si suprafete impecabile, fara urma de praf.

Desi curatarea acestora este importanta, nu trebuie sa uiti nici de cearsafuri, pilote si perne.

Asternuturile strang cantitati mari de praf, germeni, fungi, celule de piele moarta, transpiratie si par provenit de la animalele de companie.

Nu suna prea bine, nu-i asa?

Daca vrei sa traiesti intr-un mediu curat si sa eviti afectiunile si alergiile, asigura-te ca speli si schimbi asternuturile macar o data pe saptamana, daca nu se poate mai des.



2. Nu iti speli mainile cand vii de la cumparaturi

Ai intrat in casa cu multe pungi si pachete, asa ca te grabesti sa scoti toate produsele cumparate si sa le asezi la locul lor, in frigider sau in camara.

In graba ta de a termina totul cat mai repede, uiti ceva esential: spalarea mainilor imediat dupa ce ai intrat in casa!

In caz contrar, bacteriile si virusurile de pe maini se vor transfera pe fiecare produs pe care il atingi, precum si pe dulapuri, rafturi si sertare.



3. Iti lasi servetelele folosite pe suprafete

Simti ca iti vine sa stranuti, asa ca scoti repede un servetel din pachet si il pui in dreptul gurii. Apoi, eventual, iti sufli nasul si lasi servetelul uzat pe masa de cafea, pe canapea sau pe covor.

Acest lucru este foarte frecvent intalnit si face parte din acele obiceiuri daunatoare care pot afecta toti membrii familiei. Germenii si virusurile din secretii raman pe servetel ore sau chiar zile intregi, acestea putand sa se transfere pe suprafate.

Este de ajuns ca un alt membru al familiei sa atinga aceeasi suprafata, iar apoi sa isi duca mana la ochi sau la gura. Vei transmite germenii mai departe fara ca macar sa stii.



4. Intri incaltata in casa

Vrei sa pleci undeva, dar iti amintesti ca ai uitat ceva in living. Te intorci, arunci o privire catre picioare si iti dai seama ca va dura prea mult sa isi deschizi sireturile si sa iti dai jos incaltarile. Asadar, intri in camera cu pantofii in picioare si calci pe covor sau pe parchet.

Acest obicei este unul extrem de daunator, atat in general, cat mai ales in aceasta perioada. Virusul COVID-19 poate rezista pe talpa incaltarilor pana la cateva zile, asa ca este strict interzis sa mai intri incaltata mai departe de holul de la intrare. Sterge-ti pantofii ori de cate ori te intorci de la cumparaturi si lasa-i pe hol, cat mai aproape de usa.