Cel mai căutat job în vreme de pandemie

Cele mai multe căutări, în aprilie, pe bestjobs.ro, au fost pentru joburi remote sau work from home, cu peste 500.000 de căutări. Job-ul vedetă al lunii aprilie a venit de pe o platformă de anunţuri care a căutat să recruteze moderatori anunţuri.



Pentru două luni la rând, cele mai multe căutări pe platforma bestjobs.ro au fost pentru joburi remote sau work from home, cu un volum total de peste 500.000 de căutări şi în creştere cu aproximativ 40% faţă de luna martie a acestui an.



În acelaşi timp, şi numărul de joburi remote scoase la concurs de angajatori în luna aprilie a crescut cu 60% faţă de luna anterioară, în timp ce volumul de aplicări la acest tip de anunţ a crescut şi el considerabil, cu peste 75% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



Job-ul vedetă al lunii aprilie, care a strâns cele mai multe aplicări (1.362), vine de la platforma de anunţuri Olx.ro care a căutat să recruteze prin BestJobs moderatori anunţuri, cu desfăşurarea activităţii de acasă.



Angajaţii din transporturi, financiar şi inginerie au continuat să fie activi în căutarea unui nou loc de muncă şi în luna aprilie, cu un volum total de căutări pentru aceste domenii de aproape 60.000. În acelaşi timp, luna trecută, se observă o creştere a interesului pentru un job nou din partea candidaţilor din industriile retail şi call center pe fondul creşterii cu circa 40% a numărului de poziţii deschise în aceste domenii, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



Enel, Genpact şi Unifarm SA au atras cei mai mulţi candidaţi în luna aprilie, cu aproape 8.000 de aplicanţi



Şi în luna aprilie candidaţii s-au uitat mai ales la companiile din zona de energie, BPO, farma şi tehnologie. Printre companiile care au atras cei mai mulţi candidaţi luna trecută se numără: Enel (3.124 candidaţi), Genpact (2.316 candidaţi), Unifarm SA (2.115 candidaţi), Olx Group (1.637 candidaţi), Vodafone (1.561 candidaţi) şi Kaufland (1.330 candidaţi).