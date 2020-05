Propaganda rusă își dă arma pe față. Moscova cere bani Washingtonului pentru „ajutorul medical” inutil

De la începutul pandemiei de COVID-19 şi până astăzi am fost martorii, dar mai ales ţintele, unui război informaţional şi al unor campanii de propagandă orchestrate de Rusia. Cu toate acestea, Moscova ne arată că nu greşim cu ceea ce susţinem, dovadă stă faptul că Rusia a cerut Statelor Unite aproape 660.000 de dolari pentru zborul său cu echipamente medicale de luna trecută, pe care tot ea l-a prezentat ca ’’ajutor umanitar”, dar dovedit de mass-media americană ca fiind inutil.





Moscova a pornit maşinăria de propagandă şi a început atacul asupra ţărilor occidentale, dar mai ales împotriva Statelor Unite, împotriva NATO şi nu în ultimul rând împotriva Uniunii Europene. Rusia a început prin a lansa dezinformări cu privire la coronavirus.

Propaganda rusă: COVID-19, armă din laboratoarele NATO





Astfel, experții de la compania cehă Semantic Visions, care se ocupă cu analiza de date, au arătat într-un raport că Zvezda, postul propagandistic de televiziune al Ministerului rus al Apărării, a publicat pe 20 ianuarie un articol în care „acuză SUA că a produs Covid-19 ca armă biologică".

EU vs. Disinformation, platforma creată de experții în comunicare strategică ai Serviciului European de Acțiune Externă al UE, a publicat la 26 martie un raport intitulat Disinformation Can Kill , prin care atrăgea atenţia asupra informaţiilor false răspândite de Kremlin, precizând că, pe 22 ianuarie, și Sputnik, trustul de presă finanțat de Kremlin, a sugerat că virusul ar proveni dintr-un laborator biologic al NATO sau al SUA.

Canalele de dezinformare rusești nu doar că au lansat propriile teorii ale conspirației, pe tema coronavirusului, dar le-au și amplificat pe cele care au provenit din alte părți, mai arată raportul Semantic Visions. „O asemenea abordare duală de răspândire a dezinformării corespunde cu strategia Rusiei de a purta războiul informațional. Prin crearea unui cocktail Molotov de dezinformare, prin amestecarea mai multor mesaje contradictorii, Rusia caută să îi facă pe oameni confuzi, să le submineze încrederea în guvernele lor și astfel să impună haosul asupra democrațiilor occidentale", consideră experții de la Semantic Visions.

Această campanie rusă a amintit de tentativele KGB-ului din timpul Războiului Rece de a acredita ideea că HIV este o invenţie a cercetătorilor americani. Atunci că şi acum, scopul Rusiei a fost acela de a semăna discordie şi de a slăbi din interior instituţiile din SUA şi de a crea un sentiment de neîncredere în rândul statelor din cadrul NATO.

Tactica „bunului samaritean”





Dar, până aici cu dezinformarea! În timp ce mass-media rusă îşi făcea bine treaba, Kremlinul a deci să mai de o lovitură, aruncând în joc cartea ''bunului samaritean''- tactică de soft power a Rusiei – care sare în sprijinul celor mai puternic afectaţi de pandemia COVID-19. Rusia a început, dincolo de graniţele sale, să exploateze pandemia şi să transforme toată acesta situaţie critică în avantaje geopolitice. Astfel, Moscova a început prin a-şi construi imaginea de ''bun samaritean'' pe 22 martie când a început expedierea primelor echipamente medicale către Italia, cei drept în urma unei discuţii pe care preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a avut-o cu premierul Italiei, Giuseppe Conte.

Dar miza avea să devină mult mai mare. Atfel, ofensiva ''fermecatoare'' a Moscovei a continuat la 1 aprilie, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut o discuţie telefonică cu omologul sau rus Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a căzut de comun acord ca Rusia să trimită o aeronavă militară cu echipamente medicale în Statele Unite.

La momentul respective, purtătorul de cuvânt al Departamentului, Morgan Ortagus, a menționat că, în urma convorbirii telefonice (30 martie 2020) dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Statele Unite au fost de acord să achiziționeze din Rusia articole medicale necesare, inclusiv ventilatoare și echipamente de protecție personală. În trecut, ambele țări și-au oferit reciproc asistență umanitară în perioade de criză și o vor face din nou pe viitor, a susținut Morgan Ortagus.

La 30 martie, Donald Trump a declarat că Rusia a trimis un avion care transporta echipamente de protecție și echipamente medicale pentru a ajuta Washingtonul să lupte împotriva pandemiei COVID-19.

Kremlinul a mințit. SUA au plătit ajutorul medical





După ce Donald Trump, a avut o discuţia telefonică cu omologul sau rus Vladimir Putin, a urmat valul de minciuni , dar nu prin intermediul presei, ci prin vocea purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a mințit când a spus ,,Rusia a oferit ajutor medical și asistență Statelor Unite'', deoarece Washingtonul a cumpărat mai multe echipamente medicale, astfel încât atunci când cumperi ceva cu greu se poate numi ajutor, în cazul de față în niciun caz ''ajutor umanitar". ,,Trump a acceptat cu recunoştinţă ajutorul umanitar'', a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

,,Este important să subliniem că oferind un ajutor colegilor săi americani, preşedintele rus Vladimir Putin presupune că atunci când fabricanţii americani de echipamente şi de material medical îşi vor fi crescut producţia vor face la fel dacă este necesar", a mai precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Rusia cere Statelor Unite suma de 660.000 de dolari pentru „ajutorul medical" care se dovedeşte a fi inutil





Potrivit ABC News , Rusia cere Statelor Unite aproape 660.000 de dolari pentru zborul său cu echipamente medicale de luna trecută. „Ajutorul umanitar", după cum a fost descris de Dmitri Peskov, a inclus mii de echipamente medicale care nu sunt folosite în mod normal de spitale, cum ar fi măști de gaze și mănuși de menaj.

Importantul ''ajutor umanitar'' a mai inclus 45 de ventilatoare care nu puteanu fi utlizate imediat din cauza unor probleme de natură tehnică, potrivit declarațiilor a doi oficiali americani, citaţi de ABC News. Nu a fost imediat evident cât de utilă va fi încărcătura livrată la 1 aprilie pentru spitalele din apropierea aeroportului internațional John F. Kennedy din New York. Guvernul federal a anunțat că a transferat loturile de echipamente autorităților din New York și New Jersey, însă acestea nu au precizat dacă echipamentele au fost puse la dispoziția personalului medical sau au rămas în depozitare.

Cu toate acestea, jurnaliştii de la ABC News se întreabă dacă nu cumva detaliile și prețul transportului, care nu au fost divulgate anterior, pun la îndoială descrierile oferite de Kremlin și președintele Donald Trump, nu au servit în principal unei lovituri de imagine pentru Rusia, cunoscută serviciilor de informații americane pentru purtarea de campanii de dezinformare.

Ministerul de externe rus a declarat că Kremlinul a acoperit jumătate din costul încărcăturii urmând că Statele Unite să plătească a doua jumătate.

Toate acestea ne sunt suficente pentru a putea trace o concluzie. Mass-media din Statele Unite vine la aproximativ o lună după cea italiana (La Stampa, un ziar italian, a precizat, la sfârşitul lunii martie, că 80% din ajutorul umanitar al Rusiei este absolut inutil sau de o însemnătate mică în lupta cu coronavirusul în Italia) şi prezintă dovezi incriminatorii cu privire la „ajutorul umanitar" oferit de Moscova, acesta fiind mai mult inutil, iar în spatele ''gestului de bunăvoinţă'' a fost tot timpul o campanie de propagandă prin care s-a dorit conturarea imaginii că Washingtonul este slab și nu poate face față unei situaţii de criză apărute pe plan intern.