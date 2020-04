Cum să folosești uleiurile esențiale ca să scapi de riduri și imperfecțiuni

Multe dintre produsele cosmetice anti-rid pe care le găsești în comerț conțin printre ingredientele active uleiuri esențiale. Aceste concentrate naturale din plante, fructe sau semințe au numeroase beneficii pentru piele, fiind bogate în antioxidanți, vitamine și minerale.



Ce sunt uleiurile esențiale?



Pe scurt, uleiurile esențiale sunt extracte din plante. Au mirosul și proprietățile caracteristice plantei din care sunt extrase prin distilare sau extragere cu solvenți. Sunt foarte parfumate și concentrate, putând avea numeroase efecte benefice asupra frumuseții și sănătății.



Ce trebuie să știi despre uleiurile esențiale?



„Pentru că sunt atât de concentrate, uleiurile esențiale trebuie folosite cu atenție și în aproape toate cazurile ar trebui diluate cu un ulei purtător înainte de a fi aplicate pe piele”, declară pentru purewow.com esteticiana și specialista în terapie cu uleiuri esențiale Shrankhla Holecek.



„Uleiurile esențiale sunt ingredientele naturale asemanatoare cu produsele farmaceutice și ar trebui tratate precum medicamentele. La fel ca în cazul medicamentelor, uleiurile esențiale au prospecte și dozaje.

Nu ar trebui aplicate niciodată direct pe piele. În formă nediluată pot provoca pigmentarea pielii, arsuri și iritații”, adaugă specialista.



Ce este un ulei purtător?



„Uleiurile purtătoare sunt de obicei uleiuri presate la rece din fructe și nuci care au o calitate penetrativă ridicată ce le permite să transporte în interiorul pielii uleiurile esențiale. Sunt o bază care permite folosirea în siguranță a uleiurilor esențiale. În funcție de uleiul esențial pe care îl folosești, va trebui să diluezi cu ulei purtător în proporție de o parte de ulei esențial la șapte părți de ulei purtător și până la 20-25 de părți ulei purtător la o parte de ulei esențial”, mai spune expertul.



Printre uleiurile purtătoare pe care le poți folosi se numără uleiul de avocado, de jojoba, cocos, migdale, argan etc.



Ce uleiuri esențiale să folosești pentru a reduce ridurile și imperfecțiunile tenului



Ulei esențial de trandafir



Acest tip de ulei este recomandat pentru pielea uscată.

Este eficient în stimularea capacității pielii de a reține apa, fără să blocheze porii. Îl poți combina cu ulei de avocado, care este bogat în lecitină, lipide și vitamina E sau cu ulei de cocos, care conține acid capric, caprilic și lauric cu efect antibacterian.



Ulei esențial de tămâie



Pierderea fermității și uscarea excesivă sunt două dintre problemele tenului matur. Iar uleiul esențial de tămâie, extras din rășina unor specii de arbuști, are un puternic efect antiîmbătrânire. „Este unul dintre cele mai puternice uleiuri esențiale pentru stimularea regenerării celulare și îmbunătățirea elasticității pielii”, spune Shrankhla Holecek. Îl poți asocia cu argan ca ulei purtător.



Ulei esențial de neroli



Pentru a trata pielea pigmentată, lipsită de strălucire, esteticiana recomandă folosirea uleiului de neroli.

„Bogat în vitamina C, uleiul de neroli ajută la combaterea petelor pigmentare și a deshidratării”, spune specialista. Asociază-l cu ulei din semințe de măceșe, care conține vitamina A și susține astfel efectele benefice ale vitaminei C.



Ulei esențial de mușețel



Uleiul esențial de mușețel are capacitatea de a micșora porii lărgiți. Este bogat în azulenă, un compus natural care stimulează reînnoirea celulară și eliminarea celulelor moarte. Combină uleiul esențial de mușețel cu ulei de rodie ca bază. Acesta din urmă are molecule foarte mici ce permit pătrunderea rapidă în piele fără să creeze o peliculă grasă.



Ulei esențial din arbore de ceai



Când vine vorba de tratarea tenului acneic, uleiul esențial din arbore de ceai este cea mai bună opțiune. Are capacitatea de a elimina bacteriile care cauzează apariția acneei, fără să usuce pielea.

Ca ulei purtător, uleiul de jojoba este o variantă excelentă. Acesta are o structură asemănătoare cu cea a sebumului, ceea ce îi permite penetrarea rapidă a pielii și transportarea uleiului din arbore de ceai în pori, unde combate bacteriile.



Ulei esențial din lemn de santal sau ulei esențial de lavandă



Pentru pielea inflamată, cu tendințe de înroșire, uleiul de santal sau cel de lavandă sunt cele mai bune alegeri. Ajută la calmarea pielii iritate și reduc inflamația. Combină cu ulei de jojoba sau ulei din sâmburi de struguri.



Ulei esențial din boabe de ienupăr



Uleiul esențial de ienupăr este foarte eficient în tratarea pielii afectate de leziuni și cicatrici. Ajută la vindecarea și repararea pielii, susținând refacerea țesuturilor. Îl poți combina cu ulei de jojoba sau ulei din semințe de struguri ca uleiuri purtătoare.