4 sucuri naturale pentru un ficat sănătos

Ficatul îndeplinește peste 500 de funcții în organismul uman. Asigură detoxifierea și susține sistemul imunitar, metabolismul și sistemul digestiv. Vestea bună este că poți folosi sucurile pentru a te asigura că te simți bine în timp ce savurezi un gust delicios. Încearcă și tu variantele de sucuri naturale pentru ficat și efectele pozitive nu se vor lăsa așteptate.



Dacă iei în calcul toate funcțiile pe care le realizează ficatul precis vei înțelege de ce este nevoie, din când în când, să-i susții activitatea cu ajutorul băuturilor care neutralizează substanțele nocive acumulate. Lista de sucuri naturale pentru ficat oferită de kent.co.in te va ajuta să te orientezi pentru a selecta variantele utile din acest punct de vedere. Vei observa rapid că nu te vei mai simți mereu obosit, vei putea să te concentrezi mai ușor, iar organismul tău va deveni mai puternic din interior.



Iată care sunt principalele sucuri naturale cu efecte curative pentru ficat:



1. Sucul de sfeclă

Este o sursă excelentă de potasiu, vitamina C și antioxidanți. Poți adăuga și alte legume sau fructe la acest suc pentru a obține beneficii suplimentare. Ingredientele de care vei avea nevoie pentru a prepara o băutură cu efect de detoxifiere sunt:

- suc de sfeclă;

- suc de mere;

- suc de țelină;

- suc de castravete;

- frunze proaspete de mentă.

Jumătate din cantitate trebuie să fie sucul de sfeclă, iar cealaltă jumătate o poți constitui din restul ingredientelor în proporții variabile. Consumul regulat al acestei băuturi va crește producția de enzime care elimină toxinele din ficat.



2. Sucul de portocale

Este un alt suc benefic pe care îl poți adăuga meniului zilnic pentru a facilita funcționarea optimă a ficatului. Este bogat în vitamina C și potasiu, protejând celulele ficatului de acțiunea nocivă a toxinelor. Vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

- suc de portocale;

- suc de roșii;

- suc de ridichi;

- suc de morcovi.

Sucul de portocale trebuie să reprezinte jumătate din cantitate, iar restul ingredientelor le poți mixa după preferințe. Această băutură previne pietrele le rinichi, iar proprietățile de detoxifiere reglează digestia și combat constipația.



3. Sucul de lămâie

Iată una dintre variantele cu un cost foarte redus pentru eliminarea toxinelor. Sucul de lămâie are un conținut scăzut de zahăr și purifică ficatul. Poți adăuga și turmeric pentru a intensifica efectul de însănătoșire a ficatului.

Vei avea nevoie de:

- suc de lămâie;

- pudră de turmeric;

- puțină miere de salcâm organică (opțional).

Amestecă bine ingredientele și servește cu 2-3 cuburi de gheață.



4. Sucul verde

Este cea mai puternică variantă pentru a neutraliza substanțele nocive din tot organismul. Pentru a-l prepara vei avea nevoie de cantități egale de:

- suc de spanac;

- suc de kale;

- suc de țelină;

- suc de lămâie;

- un vârf de cuțit de sare.

Sucul de spanac are un efect antioxidant rapid și reduce ritmul de deteriorare a ficatului ca urmare a stresului oxidativ.

Sucul de kale accelerează procesul de eliminare a toxinelor, iar țelina completează acțiunea de curățare și regenerare. De asemenea, sucul de țelină reglează producția de enzime de la nivelul ficatului și previne creșterea colesterolului. Amestecă toate ingredientele, pune sucul la rece 15 minute, apoi savurează.