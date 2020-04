Ce i-a amintin Fundaţia Soros-Moldova parlamentarului socialist Bogdan Ţîrdea

Fundaţia Soros-Moldova a amintit parlamentarului Bogdan Ţîrdea că şi el a fost titularul bursei de merit a organizaţiei. Potrivit agenţiei INFOTAG, acest lucru este menţionat într-un comunicat de presă al Fundaţiei Soros-Moldova.

Reacţia Fundaţiei vine drept răspuns la declaraţia lui Bogdan Ţîrdea, făcută săptămâna trecută în Parlament, potrivit căreia el numit reprezentanţii opoziţiei - drept oameni care primesc bani de la Fundaţia Soros.

"Fundaţia Soros-Moldova din 1992 susţine drepturile şi libertăţile omului în ţara noastră, inclusiv dreptul la liberă exprimare şi dreptul la o educaţie de calitate. Noi întotdeauna am susţinut tinerii talentaţi, promiţători, care împărtăşesc valorile democratice. În cei 28 de ani de activitate, Fundaţia Soros-Moldova a acordat burse miilor de tineri care ulterior au devenit profesionişti remarcabili: antreprenori, economişti, jurnalişti, sociologi, inclusiv politicieni. Printre aceştia se numără şi deputatul Bogdan Ţîrdea care în anul 1998 a fost învrednicit cu o bursă de merit de gradul. În acelaşi an, cu susţinerea Fundaţiei, Bogdan Ţîrdea a participat şi într-o vizită de studiu la Iaşi, în calitate de lector al Universităţii Pedagogice de St at "Ion Creangă"", se arată într-un comunicat de presă al Fundaţiei.

Organizaţia neguvernamentală regretă că "unii politicieni, în scopuri îndoielnice, periodic recurg la atacuri murdare la adresa lui George Soros sau a Fundaţiei Soros-Moldova".

"Aceste atacuri, în realitate, sunt o ofensă la adresa cetăţenilor care, cu susţinerea donatorilor, depun eforturi constante pentru dezvoltarea Republicii Moldova, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale şi a învăţământului, consolidarea comunităţilor, combaterea corupţiei sau încurajarea antreprenorialului", a spus directorul executiv al Fundaţiei Soros-Moldova, Petru Culeac.