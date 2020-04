Când trebuie să eviți ghimbirul

Deși are multiple beneficii pentru sănătate, există și situații în care trebuie să eviți ghimbirul. Află ce afecțiuni pot face utilizarea ghimbirului periculoasă pentru sănătate.



Ghimbirul este recunoscut pentru efectele pozitive pe care le poate avea atât asupra imunității, cât și pentru siluetă, aspectul tenului sau nivelul de colesterol. Cu toate acestea, pot apărea situații în care trebuie să eviți ghimbirul pentru a-ți proteja sănătatea. Nu este atât de simplu precum ar putea părea pentru că ghimbirul este folosit adesea ca și condiment pentru a intensifica aroma diferitelor preparate, însă, în caz de nevoie, poți afla ingredientele preparatului pe care îl consumi pentru a preveni efectele nedorite.



Ghimbirul se află în topul ingredientelor utilizate în sezonul rece pentru a neutraliza acțiunea microbilor sau a virușilor, iar ceaiul de ghimbir are efecte remarcabile atunci când ești răcit. De asemenea, ghimbirul conține o cantitate ridicată de enzime și normalizează digestia, eliminând eficient balonarea, gazele, crampele sau durerile abdominale.



În plus, reduce stresul și emoțiile, fiind util înaintea examenelor sau a prezentărilor importante de la serviciu.

Deși are foarte multe efecte benefice, uneori nu este recomandat dacă persoana în cauză suferă de afecțiuni incompatibile cu acțiunea acestui condiment.



Iată care sunt situațiile în care trebuie să eviți ghimbirul:



1. Boli de coagulare a sângelui

Deși ghimbirul este extrem de util pentru persoanele diabetice, obeze sau pentru boala arterială periferică a membrelor inferioare, nu este recomandat celor care suferă de hemofilie. Este o boală ereditară care are un impact negativ asupra coagulării sângelui, în condițiile în care acesta nu posedă suficiente proteine coagulante. În aceste cazuri, o simplă tăietură cu o foaie de hârtie poate cauza o hemoragie cu risc de deces. Potrivit specialiștilor, ghimbirul neutralizează efectul medicamentelor prescrise pentru tratarea hemofiliei, iar consumul acestui condiment poate avea consecințe dramatice pentru persoanele diagnosticate cu această afecțiune.



2. Anumite categorii de medicamente

Ghimbirul are drept efect reducerea tensiunii arteriale și prevenirea hipertensiunii. Acest efect pozitiv va fi eliminat dacă se ia ghimbir în paralel cu medicamentele pentru tratamentul hipertensiunii arteriale.

Tensiunea ar putea scădea prea mult, pot apărea stările de confuzie, amețeală sau leșin. De asemenea, trebuie să eviți ghimbirul dacă iei betablocante, anticoagulante sau insulină.



3. Persoane subponderale

Rădăcina de ghimbir are multe fibre, stimulează digestia și eliminarea kilogramelor în plus. De asemenea, reduce poftele și te ajută să reziști în fața chips-urilor, a prăjiturilor și a bomboanelor.

Dacă este folosit constant timp de cel puțin o lună, ghimbirul are rezultate foarte bune în cazul obezității și al nivelului crescut de colesterol. Dar dacă nu ai nicio problemă cu greutatea? Consumul de ghimbir în cazul persoanelor cu o greutate normală are efecte benefice asupra imunității și a stării de spirit, dar nu același lucru se poate spune și în cazul persoanelor subponderale.

Dacă ai deja o greutate corporală sub limita normală, corelată cu înălțimea ta, nu este recomandat să consumi ghimbir. Potrivit specialiștilor, ghimbirul are efecte nocive dacă face parte din alimentația persoanelor subponderale. Poate cauza căderea părului, probleme cu menstruația și pierderea masei musculare.



4. Femei însărcinate

Ghimbirul conține substanțe care stimulează mușchii și elimină celulita, dar nu este indicat să-l consumi în timpul sarcinii. Poate determina apariția contracțiilor și nașterea prematură.

Specialiștii îți recomandă să eviți ghimbirul dacă ești însărcinată, ultimul trimestru de sarcină fiind perioada cu cel mai ridicat risc. Cu toate acestea, există medici care consideră că o cantitate redusă de ghimbir poate elimina starea de greață pe care o resimt femeile însărcinate. Din acest motiv cel mai bine este să ceri sfatul medicului înainte de a apela la acest remediu.



Alternative pentru ghimbir

Chair dacă te regăsești într-una dintre categoriile de mai sus, nu te descuraja. Potrivit lui Milka Raicevic, nutriționist certificat, poți înlocui ghimbirul cu ardei roșu sau paprika pentru a obține beneficii similare. Și nu te gândi numai la mâncare. Paprika poate fi un ingredient-surpriză chiar și pentru clasica limonadă.