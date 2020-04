Cum știi că ți-a expirat parfumul? Iată semnele

Ți le cumperi singură sau le primești cadou și nu reușești să le consumi așa curând. În felul acesta ajungi să ai un mic depozit. Este plăcut să deții o varietate de parfumuri, dar te-ai întrebat de când stau pe raft? Cum știi că ți-a expirat parfumul? Iată patru semne că parfumul tău a expirat și trebuie să îl arunci.



Potrivit experților, în mod obișnuit durata de viață a unui parfum este de un an de la fabricație și încă un an din momentul în care este desigilat și folosit pentru prima dată. Însă regula nu este general valabilă, și nu toate parfumurile își păstrează aroma pe parcursul acestui an. Fiecare parfum este diferit, iar longevitatea acestuia depinde de tipul de materii prime din formula sa. Durata de viață a unui parfum fin depinde în totalitate de materia primă dar și de modul în care este depozitat. Aerul și lumina sunt factorii primari care descompun ingredientele parfumului, astfel încât cantitatea de aer din sticlă afectează parfumul în sine.



Deoarece majoritatea parfumurilor nu au o dată de expirare, poate fi dificil de știut când a fost depășită. Iată totuși câțiva indicatori cheie că este timpul să renunți la unele dintre parfumurile colecției personale.



Miroase diferit

Nasul tău este cel care te va anunța când un parfum începe să devină acid. Dacă detectezi o notă astringentă pe care înainte nu o avea, atunci cu siguranță începe să se transforme. În timp, acea notă astringentă va deveni un miros ca de oțet, ceea ce înseamnă că este timpul să-l arunci fără regrete. Parfumul ar trebui să miroasă la fel ca în momentul în care l-ai desfăcut prima dată.



Pe marginea exterioară a sticluței apar cristale

Odată prezentă cristalizarea, înseamnă că parfumul începe să se oxideze. Șterge gâtul sticlei cu un prosop uscat, și dacă tot persistă o aromă acidă când îl aplici, renunță la respectivul parfum.



Parfumul devine opac

Pe măsură ce parfumul „îmbătrânește', sistemul său de conservare nu reușește să păstreze aspectul translucid. Acest lucru se întâmplă pentru că se înmulțesc bacteriile și mucegaiul. Dacă agiți ușor parfumul și vezi mici particule care plutesc, aruncă-l. La fel și dacă observi o schimbare a culorii, oricât de ușoară. Cel mai probabil și-a pierdut pigmentul din cauza expunerii la lumină sau la căldură.



Ai o erupție pe piele

Dacă parfumul îți provoacă iritații ale pielii, ar trebui să renunți la el. Dacă iritația apare deși parfumul nu este expirat, află care sunt ingredientele botanice pe care le conține. În acest fel vei putea identifica alergenul la care organismul tău reacționează.