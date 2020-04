Ce spun astrele azi, 23 aprilie

Berbec

Aveti grija de voi, atat azi, cat si in urmatoarele zile. Aveti tendinta de a sari peste mese, de a neglija orele de somn, ceea ce va poate cauza probleme de sanatate; haosul nu aduce niciodata lucruri bune. Chiar daca aveti multe de facut si timpul nu va mai ajunge, nu va neglijati sanatatea, caci rezervele de energie se vor epuiza si va trebui, oricum, sa va opriti de nevoie. Chestiunile financiare va depasesc total, asa ca ar fi perfect daca ati putea evita orice decizii majore in acest domeniu pe ziua de astazi. Mai bine lasi sa treca timpul si sa mai limpezeasca apele; poate ca astfel veti gasi mai usor solutiile potrivite.



Taur

Pot sa apara o serie de situatii urgente, care sa solicite prezenta voastra imperativa pentru rezolvarea lor. Sau, poate, este nevoie sa interveniti voi pe cate undeva pentru a le solutiona. Oricum, nu aveti cum le evita, deoarece va afecteaza direct pe voi sau pe una dintre persoanele foarte apropiate. Apar, timid, si o serie de oportunitati de afaceri, conditonate insa de anumiti factori care nu vi se par tocmai convenabili. Apreciati corect gradul de profitabilitate, inainte sa va angajati in orice intreprindere de acest fel. S-ar putea, de asemenea, sa va redescoperiti pasiuni mai vechi sau vreo noua pasiune, pe care le-ati putea transforma in ceva profitabil. Nu ar fi minunat sa faceti ceva care sa va placa si din care sa castigati si ceva banuti? Este un lucru pentru care merita a se face eforturi.



Gemeni

Optimismul este cuvantul de ordine in aceasta zi, in ceea ce va priveste. Si bine ca este! Aveti posibilitatea de a face multe lucruri folositoare sub impulsul starii de spirit in care va aflati. Ba chiar puteti deveni o sursa de inspiratie pentru cei din jur, puteti contribui la punerea la punct a unor planuri folositoare nu doar pentru voi, dar chiar pentru intreaga comunitate in care traiti. Alegeti sa va implicati si veti vedea cata apreciere puteti strange din partea celorlalti si cat de bine va puteti simti stiind ca ati facut ceva util. Ar trebui ca astazi sa uitati zilele grele din urma si sa va faceti timp sa va relaxati, sa va bucurati de ceea ce va ofera prezentul. Se pare ca, incet-incet, lucrurile incep sa revina la normal.



Rac

Astazi veti avea ocazia sa faceti unele schimbari in planurile vostre, mai ales daca nu erati multumit de ele in totalitate. Este momentul sa veniti cu solutii mai bune, care sa va asigure succesul, asa ca nu il ratati. Nu faceti greseala sa va poticniti de chestii marunte si fara perspectiva, de detalii nesemnificative. Daca va veti rataci in detalii, veti avea de pierdut nu doar astazi, ci si in zilele urmatoare. Rezultatele muncii depuse astazi vor fi pe termen mediu si lung, asa ca nu asteptati sa culegeti laurii pe parcursul acestei zile; poate fi usor dezamagitor, dar ati facut evaluarile la inceput, asa ca stiti la ce sa va asteptati.



Leu

Lasati la o parte conservatorisul si ascultati o muzica vesela in drum spre serviciu, tratati-va cu o gustare delicioasa la cafeaua de dimineata, incercati si alt desert decat cel pe care-l comandati de obicei la masa de pranz, luati legatura cu prietenul dvs care este mereu pus pe glume. O sa va simiti mult mai bine inca de la inceputul zilei si veti avea un spor neasteptat in tot ceea ce veti intreprinde. Sunteti liberi sa intreprindeti orice actiune care va poate creste stima de sine; este un moment extrem de potrivit pentru a actiona in aceasta directie. Mai ales daca ati experimentat probleme de ego in ultima perioada, acum este momentul sa vi-l refaceti. Oricum, alegeti sa actionati in modul cel mai onest si corect cu putinta, pentru ca multimirea sa nu se spulbere prea repede. Daca reusiti sa va impuneti in plan financiar, prin actuni de succes, va veti simti in al noualea cer!



Fecioara

Este foarte posibil ca astazi sa intrati intr-un conflict deschis cu cineva, ceea ce va displace totalmente, chiar daca nu este ceva surprinzator; conflictul plutea in aer de mai multe zile. Doar ca sperati ca spiritele sa se mai calmeze, de la sine, intre timp. Din pacate, se pare ca nu a fost posibil. Totusi, incercati, in continuare, sa adoptati o atitudine diplomata si calma, pentru ca urmarile sa nu fie dezastruoase. De asemenea, aveti nevoie de sustinere, fiindca nu prea sunteti atat de puternici incat sa faceti fata cu brio, mai ales din punct de vedere sentimental. Apelati din plin la farmecul si dragalasenia de care sunteti capabili, pentru a intra in gratiile partenerului. Exista o serie de probleme nerezolvate intre voi, care, in timp, ar putea sa-si arate efectele negative. Astazi este tocmai ziua potrivita pentru a le rezolva sau poate macar puteti pregati terenul in acest sens.



Balanta

Ce puteti face cand sunteti asaltati din toate partile de emotii negative? Puteti fugi undeva unde nimeni sa nu va gaseasca! Nu, nu e o gluma. Chiar ar fi indicat sa va retrageti undeva pana cand asaltul inceteaza. Oricum nu aveti nici o sansa de a face ceva asa cum trebuie, intr-o zi atat de ciudata si plina de tot felul de tensiuni. Faceti tot posibilul sa nu intrati in panica si sa va pastrati calmul, pentru a ramane viabili in zilele urmatoare, chiar daca vi se pare ca acest lucru este aproape imposibil. Dialogul cu cei dragi ar putea sa va ofere parghiile necesare pentru a depasi starea de spirit proasta in care va poate aduce contextul desfasurarilor acestei zile.



Scorpion

Faceti eforturi mult prea mari ca sa pastrati aparentele; este adevarat ca acestea sunt importante in unele contexte, dar exista numeroase alte momente in care puteti renunta la intretinerea lor si actiona asa cum sunteti voi in realitate. Analizati obiectiv situatiile in care sunteti implicati si vedeti daca se merita. Poate, daca va ganditi mai bine, veti vedea ca mai profitabil ar fi sa va canalizati energiile in alte directii. S-ar putea sa aveti parte de o intalnire care v-ar putea lasa un gust destul de amar, in a doua parte a zilei. Daca instinctul va indeamna sa evitati, dati-i ascultare si e posibil sa iesiti mult mai castigati.



Sagetator

Sunteti intr-o dispozitie extrem de joviala, foarte optimista, va faceti foarte repede placuti celorlalti, parca toti va fac loc in centrul evenimentelor, in centrul atentiei. Este un moment extrem de propice pentru socializare, pentru a va face noi cunostinte, chiar noi parteneri de afaceri. Aveti grija la tot ceea ce ar trebui sa faceti practic. Nu va aventurati la ceea ce nu stiti cum se face sau la ceva care implica riscuri, pentru ca exista o mare probabilitate de a va rani. Nu are rost sa va simtiti vinovati daca va faceti si voi unele concesii; doar municiti toata ziua si puteti sa va permiteti, din cand in cand, si cate ceva pentru voi insiva.



Capricorn

S-ar putea ca presiunile zilei sa fie ceva mai mult decat puteti suporta. Se pare ca sunteti solicitati din toate partile, ca primiti mai multe sarcini decat puteti duce. Nu ezitati sa cereti ajutor daca asa credeti de cuviinta. Uneori se mai intampla sa apara si astfel de zile nebune, dar ele si trec. In a doua parte a zilei, incercati sa va relaxati in confortul caminului vostru, alaturi de cei dragi. Va va ajuta sa va refaceti fortele pentru a doua zi. Este foarte important, dupa o asa zi tumultoasa, sa va refaceti mental, pentru a va reveni si fizic. Oare o oara, pe terasa, cu un pahar de vin in mana, la lumina lunii, impreuna cu persoana iubita, nu v-ar ajuta sa va relaxati? Suna bine, nu? Atunci… Ce mai asteptati?



Varsator

Apar probleme la orizont si trebuie sa fiti pregatiti sa le rezolvati. Nu va aruncati la cheltuieli inutile, caci extravagentele de astazi vor atrage necesitatea unor economii la sange in zilele urmatoare. Incercati sa nu iesiti in evidenta prea mult la locul de munca, fiindca astazi este o atmosfera destul de tensionata si e mai bine sa pastrati low-profile. Se stie ca uneori aveti o incapatanare fara margini, iar aceasta poate fi, in anumite imprejurari, o caracteristica negativa cu un puternic impact nociv. Macar fiti sinceri si spuneti de la inceput ca nu aveti de gand sa va implicati in nimic, decat sa dati impresia ca ati putea fi convinsi cand, de fapt, nu este deloc asa. S-ar putea sa apara ceva elemente pozitive catre finalul zilei, care sa va scoata din apatie, desi mai e mult pana la a va schimba punctele de vedere. Asa ca, cei care va cunosc, prefera sa va lase sa va reveniti, pentru ca atmosfera sa se poata normaliza.



Pesti

De ce va comportati ca si cum ati vrea sa va autodistrugeti, nimeni nu poate intelege. Va faceti rau, in primul rand, voua insiva, dar si celor din jur si pare ca nu aveti nici o intentie sa menajati pe careva. Putin autocontrol nu ar strica deloc, pentru ca pericolul de a face ceva cu repercursiuni dramatice asupra viitorului este extrem de crescut; sunteti pregatiti sa va asumati astfel de riscuri? Actiunile impulsive sunt cauzatoare de mari probleme, daca veti alege sa va manifestati fara a mai tine cont de circumstante. In relatiile cu cei dragi, acest lucru este cu atat mai daunator; se pot alimenta unele sentimente peste care s-ar trece foarte greu si nu foarte curand.