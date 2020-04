Acordurile privind creditele din partea FMI şi a Federaţiei Ruse au fost aprobate astăzi de Guvern

Acordurile privind creditele din partea FMI şi a Federaţiei Ruse au fost aprobate astăzi de Cabinetul de Miniştri. În cazul FMI, este vorba de un credit de urgenţă în valoare de aproximativ 235 de milioane de dolari, iar alte 200 de milioane de euro vin din partea Rusiei. Premierul Ion Chicu a anunţat ca autorităţile sunt in asteptarea altor e 30 de milioane de euro de la UE si a celor 87 de milioane de euro, promise in cadrul Parteneriatului Estic, relatează Moldova 1.

„ Consiliul director al FMI a aprobat creditul de urgenţă pentru Republica Moldova, în sumă de circa 235 de milioane de dolari, care vor fi alocaţi pentru suport bugetar, în condiţiile unui pronostic, care arată o diminuare a creşterii economice. Fapt care bineînţeles va avea impact bugetar în aceste condiţii, noi ne-am adresat în luna martie către FMI pentru a acorda acest credit”, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu.

Chicu susţine că autorităţile aşteaptă de la Uniunea Europeană şi cele 30 de milioane de euro, care au fost incluse în bugetul de stat pentru acest an şi asta în urma îndeplinirii condiţionalităţile impuse de UE.

„ Vineri am semnat o scrisoare la adresa UE, în care am vorbit despre progresele pe care le-am înregistrat pe dimensiunea asistenţei macrofinanciare. În bugetul de stat pentru 2020 este inclusă tranşa de 30 de milioane de euro. Noi am avansat pe îndeplinirea condiţiilor tehnice. Guvernul a aprobat proiectele de lege pentru achiziţiile publice. De asemenea s-a avansat şi pe condiţionalităţile care le-a înaintat Republicii Moldova în februarie şi contăm pe suportul UE”, a adăugat premierul.

Chicu s-a referit şi la creditul oferit de Federaţia Rusă. El afirmă că nu este mulţumit în totalitate de condiţiile impuse de ruşi pentru acordarea creditului de 200 de milioane de euro, însă infirmă criticile potrivit cărora Republica Moldova ar urma să plătească penalităţi de 150% în cazul în care nu-şi respectă obligaţiile.

„Condiţiile acestuia, la situaţia de astăzi, reieşiind din ceea ce se întâmplă sunt consider acceptabile pentru Republica Moldova. Creditul este angajat cu o dobândă de 2%, pentru o perioadă de zece ani şi bineînţeles Republica Moldova poate lua aceşti bani când va avea nevoie, iar noi anul acesta vom avea nevoie de aceşti bani. Noi putem restitui aceşti bani când vom avea lichidităţile necesare, în orice moment fără nicio penalitate”, a precizat Ion Chicu.

Şeful Cabinetului de miniştrii mai susţine că ţara noastră încă aşteaptă suportul oferit de UE ţărilor din Parteneriatul Estic. Potrivit lui Chicu este vorba de 87 de milioane de euro, însă aceşti bani nu vor veni în bugetul de stat, ci pentru implementarea diferitor programe, inclusiv pentru societatea civilă.