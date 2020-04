Un cunoscut jurnalist diagnosticat cu coronavirus

Jurnalistul CNN Richard Quest a anunțat pe rețelele sociale că a fost diagnosticat cu COVID-19. El a precizat însă că are o formă ușoară.

„Am coronavirus. Sunt binecuvântat că am simptome ușoare, doar o tuse. Gândurile și rugăciunile mele merg la cei mai puțin norocoși. Stați acasă, protejați viața”, a scris Quest pe Twitter.

Jurnalistul, cunoscut datorită emisiunii „Quest Means Business“, a postat și un mesaj video pe contul său de Instagram.

„Am început să tușesc puțin în weekend, așa că am făcut un test și am fost diagnosticat cu coronavirus. Am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Sunt norocos că nu am simptomele pe care le au alții - nu am febră, nu am probleme de respirație. Chiar sunt foarte norocos. Medicii spun că mă voi reface complet și sunt pe drumul cel bun. E un caz în care rămâi calm și mergi mai departe”, a spus Richard Quest.