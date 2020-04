Să nu mănânci niciodată aceste alimente pe stomacul gol

Știm cu toții că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Ce nu știm este că nu orice aliment este potrivit dimineața. Unii au aflat acest lucru pe propria piele.



Iată care sunt cele șapte alimente pe care nu trebuie să le mănânci pe stomacul gol. Să nu mănânci niciodată, sub nicio formă aceste alimente pe stomacul gol:



1. Roșii

Deși roșiile sunt bogate în vitamina C și nutrienți, cu siguranță ar trebui evitat să fie consumate pe stomacul gol. Acidul tanic prezent în acestea crește aciditatea în stomac și poate duce la probleme gastrice. De aceea, cei care au probleme de esofag și ulcer ar trebui să evite și citrice precum portocalele și lămâile.



2. Produse de patiserie

Dimineața îți este mai simplu să mănânci în drum spre servici o merdenea decât să pierzi timpul preparând micul dejun, nu-i așa? Chiar dacă știm că nu e sănătos așa, mulți cădem în acest păcat… Și încă destul de des. Bietul tău stomac, ce suferință pe el! Renunță la acest obicei, pentru că drojdia din produsele de patiserie îl irită!



3. Alimente picante

Usturoi, ardei iute, ghimbir, ketchup picant. Ajunse în stomacul gol au toate șansele să provoace reacții acide, crampe, indigestie. Serios, așa vrei să îți începi ziua?!



4. Iaurt

N-ai fi crezut că iaurtul poate fi pe lista alimentelor pe care e bine să nu le consumi dimineața. Uite că e! Iaurtul conține bacterii bune și acid lactic, cu beneficii pentru sănătate. Cu toate astea, acidul lactic nu este bineprimit de un stomac gol. Nu te îngrijora, poți mânca iaurt după 2-3 ore de la micul dejun, sub formă de gustare. Chiar este indicat.



5. Alimente dulci

Când zahărul intră în stomacul gol, organismul uman nu poate secreta suficientă insulină pentru a-și menține nivelul normal în sânge. Mai mult, zahărul perturbă echilibrul acid-alcalin. Așa că amână pe mai târziu… dulcegăriile.



6. Pere

Perele sunt o excelentă sursă de fibre. Dar mâncate pe stomacul gol dăunează sensibilei mucoase a acestuia. Așa că dacă ai mâncat dimineață o pară și te doare stomacul, să știi că din cauza ei ți se întâmplă asta.



7. Băuturi carbogazoase

Ți se părea că le poți consuma oricând? Nici vorbă de așa ceva! Sigur, dacă vrei să te balonezi și să ai un disconfort abdominal accentuat… Băuturile carbogazoase cresc și ele aciditatea din stomac, iar aciditatea provoacă leziuni pe esofag. Te-am convins?