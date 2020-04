Ce spun astrele azi, 19 aprilie

Berbec

Aratati ceva mai multa toleranta fata de cei apropiati, fata de persoanele dragi voua; nici cu voi nu este usor de convietuit, dupa cum bine stiti. Daca experimentati anumite simptome si suspectati existenta unei afectiuni, incercati mai intai medicina alternativa; nu va repeziti deodata la tratamente chimice, care au, implicit, si multe efecte secundare. Nu exista semne de neplaceri majore in evolutiile de astazi, in ceea ce va priveste. Colaborarile profesionale pot sa dea rezultate chiar mai bune decat ati anticipat, iar acest lucru are darul sa va confere o stare de bine, care sa va ajute atat in relatiile profesiolane, cat si in cele personale.



Taur

Ideile bune, in plan profesional, nu vor lipsi, ba chiar vor exista din abundenta; sefii vostri se vor arata extrem de interesati de ele. Pot sa apara unele probleme legate de chestiuni domestice, in care sa aveti pareri divergente fata de cealalta parte implicata; chiar si in acest caz, daca spiritele se inflameaza, incercati sa calmati situatia si sa o analizati “la rece”; doar astfel veti reusi sa aveti o perspectiva corecta a lucrurilor si veti reusi sa gasiti o solutie obiectiva, viabila. Chiar daca aveti obligatii sociale, profesionale, etc, incercati sa va petreceti timp si cu partenerul, cu juniorii; este important sa consolidati legaturile dintre voi.



Gemeni

Este o zi in care trebuie sa acordati prioritate absoluta familiei; chiar daca sunteti ocupati cu alte activitati, este esential sa petreceti cat mai mult timp posibil cu cei dragi; nu este vorba doar de momente disparate in timp, ci de a petrece timp de calitate impreuna. Cautati activitati pe care le puteti efectua laolalta, implicand pe toata lumea. Asa imbinati utilul si necesarul cu placutul! Unele probleme s-ar putea rezola de la sine astazi, asa ca nu mai e cazul sa va stresati atat de mult. Cei singuri beneficiaza de un context astral propice inchegarii unor relatii de cuplu; binenteles, este nevoie sa intrati si voi in actiune. In acest domeniu, chestiunile nu se rezolva singure!



Rac

Nu va refugiati in mancare, nu va lasati cuprinsi de depresie, atunci cand lucrurile nu merg asa cum v-ati dori. Sunteti mai predispusi decat de obicei spre a adopta acest tip de atitudine, extrem de nociv, de altfel. Incercati sa va echilibrati singuri, inconjurati-va de oameni pozitivi, optimisti, care ar putea sa va fie de folos in astfel de momente. Echilibrati-va inclusiv bugetul; daca nu va veti impune unele limite, si partea financiara a vietii voastre ar putea sa devina o problema. In plan sentimental, se anunta o zi furtunoasa; relatia de cuplu va fi plina de momente tensionate, care pot degenera destul de urat, daca nu veti reusi sa actionati in asa fel incat sa rasturnati aceasta tendinta.



Leu

Partenerul de relatie s-ar putea sa se simta atins de unele atitudini ale voastre, mai dezinvolte si mai deosebite ca de obicei. Lasati deoparte ironiile caustice, care pot avea darul sa tensioneze relatia dintre voi nedorit de mult. Fiecare om are o limita pe care trebuie sa o respectati. Climatul astral existent favorizeaza viata sociala. Este important sa relationati, sa faceti schimb de idei si impresii. Reactiile voastre imprevizibile vor avea impact negativ asupra colaborarilor din plan profesional; fiti mai atenti la atitudinile pe care le dezvoltati, mai ales daca aveti in vedere o ascensiune profesionala. Nu stiti niciodata cand sunteti supravegheati.



Fecioara

Originalitatea, autenticitatea vor da un plus de valoare muncii voastre; astrele incurajeaza creativitatea, iar voi veti avea posibilitatea ca astfel sa va faceti remarcati de persoanele interesate, daca va doriti acest lucru. Starea de spirit este oarecum fluctuanta, insa acest fapt nu ar trebui sa fie o problema, daca va controlati putin temperamentul si actionati in functie de fiecare imprejurare in parte. Nu insistati prea mult pe partea de mistic, de esoteric, pentru ca s-ar putea sa nu gasiti prea multe persoane interesate de aceste lucruri; mizati pe subiectele comune, de interes general, astfel incat sa scoateti profit maxim din relatiile de socializare.



Balanta

Va este dificil, astazi, sa va adaptati noilor metode sau noilor conditii de lucru; anumite chestiuni nu va aranjeaza deloc, iar acest fapt va creaza un anumit disconfort pentru depasirea caruia va trebui sa depuneti eforturi serioase. Trebuie sa tineti cont de faptul ca supravietuirea voastra profesionala depinde foarte mult de capacitatea voastra de adaptare; din acest considerent deriva o sursa de stres destul de puternica. Cresc sansele de a pune bazele unei relatii de cuplu de durata; 50%-50% inseamna ca merita sa depuneti eforturi in acest sens. Per ansamblu, astazi va veti apleca asupra factorilor care va pericliteaza progresul, asupra potentialelor pericole care ar putea impiedica mersul vostru ascendant. Acordati atentie sporita si familiei, ai carei membri vor sti sa aprecieze sprijinul vostru efectiv.



Scorpion

Astazi este un moment potrivit pentru a va impune in cadrul unei echipe, pentru a va face cunoscut si chiar a va impune punctul de vedere. Este, de asemenea, un moment excelent pentru a va pune in valoare capacitatile diplomatice si a aplana eventuale conflicte existente. Beneficiati de un magnetism puternic astazi, care, din pacate, nu va fi de prea lunga durata; de aceea trebuie sa profitati din plin de context. Din punct de vedere sentimental, este o zi excelenta pentru voi, nativii acestei zodii; este posibil sa va indragostiti la prima vedere, insa nu este recomandabil sa va puneti inima pe tava chiar de la inceput. Starea de sanatate este fragila; cei care va confruntati cu supraponderabilitate sau obezitate, aveti nevoie sa luati masuri urgente pentru a diminua riscurile ce pot deriva din astfel de situatii.



Sagetator

Nu va lansati in operatiuni financiare de mare anvergura, mai ales daca nu aveti toate datele foarte bine cunoscute; pierderile pot fi semnificative si cu potential de a provoca probleme in viitor. Aveti grija la modul in care va comportati astazi; tendintele posesive cunosc un trend ascendent, iar acest fapt va poate determina sa va purtati la moduri total nepotrivite. Relatia cu partenerul trebuie sa ofere acestuia anumite libertati, asa cum si voi aveti nevoie de asa ceva, astfel incat sa nu va simtiti nicunul sufocati, din acest punct de vedere. Fiti atenti, caci acest lucru nu functioneaza unilateral. Daca veti incerca sa va impuneti un control mai strans asupra relatiei de cuplu, lucrurile pot rapid degenera pana la situatii iremediabile chiar.



Capricorn

Veti fi fericiti sa castigati o suma de bani pe care n-ati prevazut-o pentru aceasta zi; totusi, nu este cazul sa va lansati in cheltuieli negandite, sa va satisfaceti cine stie ce capricii scumpe. Folositi banii castigati prin efortul muncii cu intelepciune, astfel incat sa nu regretati mai tarziu. Posibilitatea aparitiei unor tensiuni familiale este crescuta, mai ales daca deventi foarte sacaitori in ceea ce priveste anumite probleme legate de chestiuni domestice. In plan sentimental, nu se va petrece nimic deosebit; va aflati intr-un oarecare impas, din acest punct de vedere, si va trebui sa va concentrati eforturile spre a gasi solutii viabile pentru iesirea din aceasta criza.



Varsator

Astazi aveti sanse mari sa va gasiti un job pe masura dorintelor si posibilitatilor voastre; pe scurt, un job care sa va faca placere si sa va aduca satisfactiile pe care le cautati. Chiar si cei care doresc sa-si schimbe locul de munca, pot sa profite de acest context favorabil; totusi, sfatul general valabil este sa cantariti bine optiunile, inainte de a face un pas decisiv. Nu veti intampina probleme in a rezolva problemele legate de familie, de copii, daca veti intelege sa actionati cu rabdare si delicatete. Este o zi in care veti inregistra progrese minore, insa constante. La capatul acestei zile, cand veti trage linia si veti face bilantul, s-ar putea sa fiti surprisi sa constatati ca ati facut mult mai multe decat ati previzionat la primele ore ale diminetii.



Pesti

Veti fi foarte implicati in munca astazi; astfel, tindeti sa uitati ca mai exista si alte aspecte ale vietii voastre care va solicita atentia. Unele dintre acestea sunt importante si nu trebuie ignorate; de aceea, in pauzele pe care le luati, incercati sa va aplecati si asupra acestor chestiuni. Relatiile cu prietenii si familia sunt bune, iar aventuale tensiuni existente intre voi vor fi repede uitate. Este un climat care va ajuta sa meditati asupra modului in care puteti imbunatati anumite aspecte ale vietii voastre. Chestiunile legate de bani va vor pune probleme delicate; fie o investitie facuta nu merge asa cum v-ati fi asteptat, fie o anumita suma de bani imprumutata nu va este inapoiata la timp, etc. Cert este ca planurile financiare va vor fi date peste cap azi.