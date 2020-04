8 moduri în care să-ți stimulezi sistemul imunitar pentru a evita îmbolnăvirea

Odată cu apariția epidemiei cauzate de noul coronavirus este mai important ca niciodată să ne menținem sistemul imunitar cât mai puternic și să prevenim îmbolnăvirea.



De la atingerea suprafețelor contaminate din mijloacele de transport în comun și până la persoanele din jurul nostru care tușesc sau strănută fără să respecte normele de igienă, există extrem de multe moduri în care putem intra în contact cu germeni periculoși.



În afară de spălarea regulată a mâinilor și evitarea obiceiului de a-ți atinge fața cu mâinile murdare, ar trebui să te concentrezi și asupra capacității naturale a organismului de a combate o posibilă infecție virală.



Sistemul imunitar are rolul de combate virusurile și bacteriile și de a lupta împotriva efectelor nocive pe care acestea le au asupra organismului. Dacă ai un sistem imunitar slăbit, organismul tău este mult mai vulnerabil.



Iată câteva modalități de a-ți întări sistemul imunitar și a reduce riscul de îmbolnăvire:



Mănâncă mai multe fructe și legume

Chiar dacă mănânci de obicei cele cinci porții de legume și fructe pe zi, pe timp de iarnă sistemul imunitar este mai slăbit ca de obicei, ceea ce face ca organismul să fie mai susceptibil la infecții.

Susține sistemul imunitar consumând mai multe fructe și legume proaspete.



Asigură aportul de Vitamina C

„Atunci când te confrunți cu o infecție, necesarul de vitamina C al organismului crește. Studiile au arătat că dozele mari de vitamina C pot grăbi vindecarea când te confrunți cu gripa sau răceala”, declară pentru redonline.co.uk medicul imunolog Jenna Macciochi.



Ia suplimente de vitamina D

Vitamina D este produsă la nivelul pielii, în urma expunerii la soare. Pe timpul iernii avem un nivel scăzut de lumină naturală și foarte puține zile cu soare, astfel că pielea nu poate produce necesarul de vitamina D. De aceea este important ca începând de toamna și până primăvara să luăm suplimente de vitamina D, un nutrient esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar.

Întreabă întotdeauna medicul înainte de lua orice tip de supliment alimentar.



Consumă alimente bogate în zinc

Zincul este implicat în peste 300 de reacții enzimatice din organism care au legătură cu sistemul imunitar. Potrivit unui studiu recent, dozele optime de zinc pot ajuta sistemul imunitar să combată mult mai repede răcelile comune. Consumă alimente bogate în zinc precum carne de vită, carne de miel, fructe de mare, semințe de dovleac, fasole, linte etc.



Ține stresul sub control

„Stresul este unul dintre principalii factori contribuitori la apariția dezechilibrului imunitar și poate crește susceptibilitatea la infecții”, spune Dr. Macciochi. Este important să reduci cât poți de mult stresul și să apelezi la tehnici de relaxare precum meditația sau yoga.



Consumă alimente bogate în probiotice

Microbiomul intestinal este format din milioane de bacterii „bune” care au un rol important în buna funcționare a digestiei, reglând numeroase alte funcții ale organismului, inclusiv sistemul imunitar.

Alimentele bogate în probiotice, astfel de bacterii benefice, susțin imunitatea. Consumă cât mai des alimente fermentate așa cum sunt iaurtul, chefirul, murăturile, varza murată, borșul, tempeh sau kimchi. De asemenea, probioticele se hrănesc cu prebiotice, alimente bogate în fibre precum fulgii de ovăz, lintea, merele, bananele, ceapa, usturoiul, prazul, napii, sparanghelul sau rădăcina de cicoare. „Peste 70% din sistemul nostru imunitar este localizat în intestine, deci asigură-te că mănânci suficiente alimente bogate în fibre”, recomandă medicul.



Dormi suficient

Știm cu toții că este important să dormim opt ore pe noapte, însă pot apărea des tot felul de situații care ne împiedică să ne odihnim suficient.

Pe de altă parte, irosim cu bună știință ore prețioase de somn pentru a petrece mai mult timp în fața televizorului. Dar specialiștii avertizează că somnul este extrem de important pentru buna funcționare a sistemului imunitar. „Celulele specializate în lupta antivirală se află în prima linie de apărare împotriva răcelilor și gripei. O singură noapte de somn insuficient poate face ca numărul acestor celule să scadă cu 70%”, spune medicul.



Renunță la consumul de alcool

Consumul excesiv de alcool nu este cea mai înțeleaptă alegere dacă vrei să-ți menții sănătatea. Cu cât consumi mai mult alcool, cu atât sistemul tău imunitar este mai slăbit și devii mult mai vulnerabilă în fața infecțiilor virale.