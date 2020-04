Vindecare și protecție din partea naturii: 4 beneficii ale ceaiului de păducel

Fructele și florile de păducel conțin compuși activi, cu un miros intens și un gust amărui. Multiplele beneficii ale ceaiului de păducel au fost verificate încă din Grecia antică, iar efectul util al acestei băuturi este la fel de eficient și astăzi. Află cum te poate ajuta să te simți bine și să te implici în activitățile care îți plac.



De-a lungul timpului au fost recunoscute principalele beneficii ale ceaiului de păducel pentru funcționarea inimii, dar poate fi utilizat și pentru refacerea echilibrului emoțional sau neutralizarea tensiunii acumulate, potrivit www.livestrong.com.

Indiferent dacă ai aflat de curând despre această băutură sau ai clasificat-o deja ca pe un remediu pentru inimă, este cazul să revezi efectele pozitive pentru că vei constata că te ajută în multe situații dificile, luptând împotriva stresului cronic și a gândurilor negative.



Iată care sunt principalele beneficii ale ceaiului de păducel:



1. Protecția inimii

Mecanismul prin care acționează ceaiul de păducel asupra inimii este legat de conținutul ridicat de antioxidanți, care cauzează dilatarea mușchiului inimii și a vaselor de sânge.

În acest mod este crescută cantitatea de sânge care ajunge la inimă și se restabilește un flux normal.

Ceaiul de păducel poate aduce beneficii importante dacă este integrat în strategia de tratament pentru ateroscleroză, angină, insuficiență cardiacă congestivă și hipertensiune arterială. În plus, consumul frecvent de ceai de păducel va crește intensitatea și frecvența contracțiilor inimii.



2. Combaterea anxietății și a stresului

Această băutură acționează rapid împotriva emoțiilor negative și poate trata cu succes anxietatea. Manifestările principale care vor fi neutralizate de ceaiul de păducel sunt palpitațiile și senzația de disconfort sau tensiune în zona pieptului.

Datorită reducerii tensiunii arteriale și a agitației ceaiul diminuează și elimină treptat stările de anxietate.

De asemenea, este util împotriva stresului cauzat de orele lungi de lucru sau de acumularea responsabilităților. Este ideal să se consume această băutură pentru a favoriza luarea deciziilor corecte și a stimula capacitatea de concentrare și de orientare precisă în situații complexe.



3. Reducerea inflamațiilor

Inflamațiile cronice sunt în legătură directă cu manifestarea afecțiunilor grave precum diabetul de tip 2, astmul sau cancerul. În cadrul studiilor de laborator s-a constatat că suplimentarea meniului cu păducel reduce semnificativ inflamațiile și poate ține sub control simptomele astmului, potrivit www.healthline.com.



4. Stimularea digestiei

Păducelul a fost utilizat timp de multe secole pentru tratarea afecțiunilor digestive, în special indigestia și durerile de stomac. Oamenii de știință au observat că acest ceai previne constipația și acționează ca un prebiotic. De asemenea, este foarte util pentru persoanele cu digestie lentă pentru că reduce durata tranzitului alimentelor prin tractul intestinal, prevenind crampele și indigestia.

Păducelul este folositor și în cazul unui diagnostic de ulcer pentru că are un efect de protecție similar cu cel al medicamentelor clasice prescrise pentru această afecțiune.



Prepararea și dozajul ceaiului de păducel

Ceaiul de păducel se prepară dintr-o lingură de fructe uscate la 2 căni de apă.

Lasă la infuzat 10-15 minute, apoi strecoară și bea lent. Se pot consuma 1-3 cești de ceai pe zi, iar dacă îți rămâne trebuie să-l păstrezi la rece, într-un recipient etanș, amestecat cu o lingură de suc de lămâie pentru menținerea proprietăților utile.



Precauții

Ceaiul de păducel nu trebuie folosit în paralel cu medicamente pentru hipertensiune pentru că le va accentua efectul și este posibil ca tensiunea arterială să scadă prea mult. În cazul în care vrei să testezi acest remediu natural este indicat să ceri sfatul medicului pentru a te asigura că este compatibil cu starea ta de sănătate și cu restul tratamentelor pe care le iei deja. În acest mod vei evita stările neplăcute sau efectele secundare.