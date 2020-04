Ce spun astrele azi, 17 aprilie

Berbec

Nostalgia va va coplesi astazi si veti avea tindinta de a va retrage undeva unde sa va puteti reculege. Nu veti fi in forma pentru sarcini complexe, deci ar fi bine sa va abtineti a va implica in chestiuni care sa va suprasolicite fortele si psihicul pe parcursul zilei. Tendinta spre solitudine poate sa fie normala, daca nu devine patologica, adica daca nu dureaza de mai multe zile. Daca va gasiti in aceasta situatie, se impune sa solicitati ajutor, pentru ca starea voastra fizica si psihica sa nu se acutizeze. Incercati sa discutati cu cineva apropiat, care va poate oferi un sfat util legat de situatia in care va aflati; nu va incapatanati sa rezolvati singuri, daca vedeti ca nu reusiti.



Taur

Aveti grija sa nu mancati prea mult pe parcursul acestei zile si, cu atat mai mult, sa nu consumati prea multe produse nesanatoase. Exista risc crescut de afectiuni digestive astazi pentru voi, nativii acestei zodii. Daca aveti o sursa de stres care va face sa mancati mai mult, rezolvati problema de baza, eliminand cauza deranjamentului. Cu cat veti amana mai mult, cu atat lucrurile se vor acutiza. Aveti grija si la cheltuielile pe care le veti face azi, la modul in careva veti gestiona banii. Un apetit prea mare pentru cumparaturi ar puteasa va faca sa va depasiti bugetele. Cel mai bine ar fi sa iesiti la cumparaturi numai cu listuta si sa o respectati cu strictete.



Gemeni

In mod clar, ziua de astazi este propice pentru a incerca lucruri noi. Inclusiv diferite experimente financiare sunt permise. Insa ar fi bine sa va sfatuiti inainte cu persoane avizate, care pot sa va ofere sfaturi pertinente, pentru ca rezultatele sa fie pe masura asteptarilor voastre; ba poate si mai mult. Daca aveti resursele necesare, este un bun moment pentru a face diverse investitii, in special pentru a achizitiona obiecte unice, de colectie, a caror valoare creste in timp si care va pot aduce, mai tarziu, profit. Relatiile cu familia ar putea sa se deterioreze, in cazul in care nu veti da atentie suficienta solicitarilor membrilor acesteia; multe dintre acestea sunt justificate.



Rac

Veti fi foarte incantati daca persoanele din jurul vostru va vor impartasi punctele de vedere, pe care de obicei vi le sustineti destul de argumentat, dar nu este cazul sa fortati pe cineva sa va adopte propriul vostru punct de vedere. Dimpotriva, trebuie sa va manifestati cu flexibilitate si disponibilitate, poate veti avea norocul sa aflati voi anumite chestiuni de interes, care sa va fie de mare ajutor in viitor. Cu siguranta, nu sunteti persoana care sa detina adevarul absolut, in nici o privinta. Interveniti in familie, atunci cand vi se pare ca lucrurile au tendinta sa degenereze. O atitudine indiferenta ar face mai mult rau decat bine.



Leu

Nu veti regreta daca astazi va veti apleca asupra problemelor familiale cu mai mult interes si mai multa empatie. Eforturile voastre de a rezolva anumite chestiuni delicate aparute in acest mediu vor fi, insa, apreciate, doar daca veti reusi sa gasiti caile de comunicare corecte, daca veti adopta o atitudine nepartinitoare, insa interesata. De asemenea, vor fi mai mult decat binevenite eforturile voastre de a rezolva diverse sarcini in gospodarie, mai ales daca le aveati pe lista de sarcini de mai multa vreme. Sunteti caractere foarte puternice si mereu va doriti mai mult si mai mult; este bine, insa, sa va opriti putin din aceasta continua ascensiune, pentru a va putea bucura si de ceea ce ati obtinut pana acum. Ce rost are sa tot munciti incontinuu si sa nu va bucurati de roadele muncii voastre!



Fecioara

Ziua de astazi, o puteti dedica distractiei. Puteti sa plecati intr-o calatorie intr-un loc unde va face placere sa calatoriti, puteti organiza o intalnire cu prietenii apropiati, cu persoane cu care va face placere sa stati de obicei sau puteti opta pentru o intalnire romantica, intr-o locatie ofertanta, alaturi de partenerul de cuplu. Oricare din aceste idei ar fi binevenita, in conditiile in care va permiteti sa faceti o astfel de escapada. Unul dintre apropiati ar putea sa va cauzeze, fara vrerea sa, unele probleme care se vor dovedi destul de incomode; nu va grabiti sa invinovatiti, pana nu va puneti la curent cu intreaga desfasurare a evenimentului.



Balanta

Inca de dimineata aveti impresia ca efectuati totul mecanic, ca rutina de zi cu zi devine, incet-incet, o forma de tortura fizica. Poate ca ar fi momentul in care sa va luati inima-n dinti si sa faceti o schimbare radicala in viata voastra, mai ales daca beneficiati de sprijin din partea familiei, a apropiatilor. Trebuie sa va ganditi ca nu puteti continua la nesfarsit sa actionati ca un robot sau, ca daca veti continua pana acum, la un anume moment, veti rabufni si atunci ar putea fi prea tarziu sa mai actionati cu aceeasi eficienta. Vocea ratiunii poate veni si din partea vreunuia dintre membrii familiei, asa ca nu ar fi rau sa stati si sa ascultati cu atentie. S-ar putea sa obtineti mai usor solutii de la unele chestiuni destul de importante.



Scorpion

Nu este bine ca astazi sa va retrageti si sa stati singuri, sa va izolati de cei din jururl vostru. O oarecare melancolie va va incerca inca de dimineata, asa ca orice forma de socializare, de contact cu alte persoane poate fi binevenita. Nu veti functiona bine decat daca va veti impune in cercurile sociale sau profesionale in care actionati. Totusi, trebuie sa tineti seama de faptul ca veti ajunge la succes doar in conditiile in care veti respecta regulile impuse in campul de actiune. Aveti mare grija ca, in plan personal, sa nu ajungeti la o situatie de blocaj, de tacere inghetata; depinde doar de voi sa stimulati in bine relatiile cu apropiatii, chiar daca acesta nu este unul dintre punctele voastre forte.



Sagetator

Astazi beneficiati de o atmosfera mult mai senina decat in zilele anterioare. Puteti face alegeri indraznete, ba chiar sa va asumati o serie de riscuri, insa nu dintre cele care sa va puna in situatii dificile. Mai ales daca in intreprinderile voastre nu veti fi singuri, atunci actiunile voastre vor fi binevenite. La acest moment, va permiteti sa iesiti din rutina de zi cu zi, va permiteti sa respirati mai adanc si sa faceti lucruri pe care nu le-ati face in mod obisnuit. Bucurati-va de momentele deosebite pe cere vi le ofera timpul petrecut in familie, mai ales daca activitatea din ultima perioada a rarit activitatile pe care, de obicei, le faceati impreuna.



Capricorn

Ziua de astazi este perfecta pentru interactiuni sociale sau educative, in ceea ce va priveste. Este o zi buna pentru a va pune in evidenta talentele, poate chiar sa transformati un hobby intr-o activitate productiva, fapt ce ar putea sa va confere mai multa incredere in propriile forte si mult mai mult entuziasm pentru activitati viitoare. Parerea apropiatilor conteaza, de aceea este indicat sa tineti cont si de opiniile lor, mai ales in conditiile in care unele din deciziile din viata voastra profesionala pot avea implicatii si consecinte si pentru ei. Familia va solicita prezenta si trebuie sa raspundeti acestor solicitari; mai ales juniorii, trebuie ascultati si ajutati, fix la momentul in care va solicita sprijinul, nu mai tazriu.



Varsator

Daca veti sti sa manevrati lucrurile asa cum trebuie, a doua parte a zilei va va oferi posibilitatea sa va bucurati de rezutatele muncii voastre, dar si sa contemplati perspectivele pentru a trasa evolutiile viitoare, pentru a face planuri. Daca aveti ocazia de a va intalni cu persoane necunoascute, insa cu expertiza in domeniul vostru de activitate, ar fi bine sa speculati la maximum aceste intalniri, ce v-ar putea oferi coordonate importante. Se prea poate sa apara si unele persoane in jurul vostru care sa incerce sa va influenteze in tot felul de actiuni, care mai de care mai temerare, care, desi interesante, pot consuma timp si resurse; astazi este mai bine sa ramaneti la ceea ce stiti sa faceti mai bine.



Pesti

Noutatile, inovatiile, lucrurile care ies din tiparele obisnuite sunt cele care va vor captiva astazi atentia. Totusi, nu ar fi bine sa va lasati purtati de prea mult entuziasm si sa incercati tot felul de chestii neobisnuite, atunci cand nu puteti anticipa un efect pozitiv, indiferent de domeniul la care ne referim. In nici un caz, nu va lasati atrasi in cine stie ce promisiuni pompoase, mai ales daca este vorba de investitii in domeniul financiar. Faceti in asa fel incat sa va pastrati obiectivitatea si totul va merge OK. Inconjurati-va de persoane pozitive, care pot sa va ridice moralul, sa inlature eventualele impulsuri pesimiste de la voi, impulsuri care ar putea sa va faca, la un moment dat, sa dati inapoi. Daca aveti nevoie de un astfel de supprt, indreptati-va catre persoanele in care aveti mare incredere.