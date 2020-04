Cele 6 condiții pentru ridicarea restricțiilor din timpul pandemiei

Tarile care doresc sa ridice restrictiile implementate in vederea limitarii pandemiei de coronavirus trebuie sa indeplineasca sase conditii pentru a preveni aparitia unui nou val de imbolnaviri, a declarat joi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, citat de DPA.

In alocutiunea lui saptamanala pentru diplomatii din Geneva, directorul OMS a spus ca relaxarea masurilor de izolare sociala si economica "trebuie facuta cu extrem de mare atentie".

"Daca se face prea repede, riscam o reaparitie a epidemiei, care ar putea fi chiar mai grava decat situatia prezenta", a avertizat el.

Recomandarile

In primul rand, guvernele trebuie sa se asigure ca raspandirea noului coronavirus se afla sub control. Potrivit noului ghid de recomandari formulate de OMS, acest lucru inseamna ca autoritatile sanitare trebuie sa cunoasca originea fiecarui caz individual de infectare si a focarelor de infectii.

De asemenea, sistemele nationale de sanatate trebuie sa fie capabile sa gaseasca, sa testeze, sa izoleze si sa trateze fiecare caz nou, iar toate contactele sociale recente ale fiecarei persoane infectate trebuie sa fie identificate.

In plus, directorul OMS a insistat ca tarile care doresc sa isi relaxeze masurile de izolare trebuie sa minimalizeze riscurile de infectare din "zonele fierbinti", precum spitalele si azilurile de batrani.

Cea de-a patra conditie vizeaza implementarea unor masuri preventive la locurile de munca, in scoli si in alte spatii considerate esentiale. Aceste masuri includ distantarea fizica, respectarea normelor de igiena si, acolo unde este posibil, masuratori ale temperaturii corporale, se afirma in noul ghid anuntat de OMS.

Totodata, tarile trebuie sa gestioneze riscul de a importa noi cazuri din strainatate, prin identificarea calatorilor infectati si prin plasarea in carantina a persoanelor care vin din tari incluse in "zona rosie" a pandemiei.

Referindu-se la cea de-a sasea conditie, directorul OMS a spus ca este important ca "societatile si colectivitatile umane sa fie pe deplin educate, angajate si stimulate sa se adapteze la noua norma de comportamente" necesare pentru a preveni aparitia unor noi cazuri de infectare.