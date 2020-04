Consensul politic este necesar doar în combaterea pandemiei, expert

Expertul Igor Boațn susține că este necesar să existe un consens politic în ceea ce ține de combaterea pandemiei. Trebuie să existe un consens și între toate segmentele societății cu privire la măsurile pentru depășirea crizei actuale, precum și pentru perioada post-criză. În celelalte domenii trebuie să existe dezbateri. Totodată, opoziția trebuie să fie mai incisivă, dacă are soluții pentru depășirea situației, dar să se manifeste decent. Și dezbaterile politice sunt binevenite într-un cadru decent. Opiniile au fost exprimate la dezbaterile publice „Pandemia și Politica, barierele și șansele consensului”, organizate de Agenția de presă IPN.





Igor Boțan, expertul permanent al proiectului, a reamintit că pe data de 17 martie premierul Ion Chicu s-a prezentat în Parlament și a cerut în numele Guvernului instituirea stării de urgență. Aceasta prevedea limitarea dreptului la circulație a cetățenilor, limitarea dreptului la întruniri și lupta împotriva fake-news – distorsionarea situației referitor la pandemie. Potrivit lui, „consecințele intervin din acele limitări și ele se manifestă prin sistarea activității economice, și nu doar, pentru multe instituții, iar consens există exact în limita mandatului pe care îl are Guvernul. Însă, problemele care apar în această situație țin de cultura politică, cultura generală a cetățenilor, care trebuie să respecte starea de urgență introdusă și acele limitări”.

Expertul consideră că printre problemele apărute, se numără modul în care sunt echipate instituțiile medicale. Și aceasta este o problemă a societății în general, nu doar a guvernării. O altă problemă discutată este faptul că 1/5 din cei confirmați cu COVID-19 sunt medici, oamenii care luptă în prima linie și societatea trebuie să aibă grijă de acești oameni. În paralel, cu pandemia și lupta cu ea, există și alte probleme. „Consens trebuie să existe în combaterea pandemiei, însă celelalte lucruri trebuie să fie dezbătute”, afirmă Igor Boțan.

Expertul consideră că pe timp de pandemie nu se doresc dezbateri politice, însă, în acest caz, cei care sunt la cârma statului nu trebuie să provoace acțiuni politice. Or, asumarea răspunderii de către Guvern, în opinia sa, este o acțiune politică și ea trebuie să aibă un răspuns pe potrivă. La fel și declarațiile și întrevederile președintelui Igor Dodon referitor la sărbătorile pascale, referitor la focul haric sau cele legate de marcarea zilei de 9 mai. Potrivit lui, acestea sunt acțiuni politice și în acest sens este firesc să existe o reacție pe marginea lor.

Igor Boțan a menționat că șeful statului nu are prea multe atribuții în combaterea acestei pandemii, decât niște împuterniciri limitate, potrivi Legii cu privire la protecția civilă – atribuții de coordonare. Însă, în opinia sa, președintele și-a atribuit statutul de doctor și vine cu numeroase declarații în fața cetățenilor. Expertul explică acest comportament prin faptul că și societatea are nevoie ca îndemnurile pe timp de pandemie, inclusiv cele cu referire la abținerea de a participa la servicii divine, să vină de la conducerea țării. Iar Igor Dodon este un politician care are cel mai mare rating de încredere în rândul cetățenilor. „Cetățenii probabil că ar fi acordat mai puțină atenție, dacă aceste îndemnuri ar fi venit din partea medicului-șef al țării. Și aceasta pentru că o astfel de cultură politică persistă în societate”, a spus el.

Igor Boțan a mai spus că Guvernul și Comisia pentru Situații Excepționale dețin pârghii pentru a administra situația de criză, acționând în limitele legale și cele constituționale. „Și aceasta pentru că, după pandemie, se va reveni la normalitate, iar lucrurile trebuie aranjate pe policioare”. În opinia sa, cu privire la măsurile de combaterea pandemiei trebuie să existe consens între toate segmentele societății. În rest, dezbaterile sunt binevenite într-un cadru decent. Mai mult, expertul crede că în combaterea pandemiei trebuie să-și facă treaba personalul medical, iar guvernarea și opoziția trebuie să se gândească la acțiunile post-pandemie.