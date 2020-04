O bătrână de 106 ani a învins COVID-19

Connie Titchen, o bătrână de 106 ani din Birmingham, s-a luptat cu virusul ucigaș trei săptămâni, pentru ca în final să fie declarată vindecată și să fie externată miercuri din spital. „Mă simt foarte norocosă că am învins acest virus”, a declarat Connie Titchen.



Aceasta a adăugat, la ieșirea din spital: ”Abia aștept să-mi văd familia.” Connie Titchen, care s-a născut în 1913 și a trăit ambele războaie mondiale, a fost internată la spital la mijlocul lunii martie cu o pneumonie suspectată. La scurt timp după aceea, bătrâna a fost diagnosticată cu COVID-19.

”Cred că secretul bătrâneții ei este că este activă fizic și foarte independentă. A avut o operație de șold în decembrie și în 30 de zile mergea din nou. Este cu adevărat uimitoare și știu că toată familia nu așteaptă să o vadă. Are câțiva fani!”, a declarat Alex Jones, nepoata bătrânei în vârstă de 40 de ani.

Asistenta Kelly Smith care a avut grijă de Titchen a declarat: „A fost fantastic s-o văd pe Connie recuperându-se. Este uimitoare și ne-am străduit să o însănătoșim. Am fost fericiți când am aflat că s-a vindecat. E plăcut să vedem pacienții cum pleacă din secția noastră după ce au învins acest virus”.